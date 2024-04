Kjære Samlivspanelet,

Jeg er heldig, som skal bli pappa for andre gang. Jeg har en sønn, Tomas på 8 år, fra tidligere ekteskap. Vi har et nært og godt forhold, og han er virkelig en flott gutt.

For min nye kone er det hennes første barn, og første barnebarn for mine svigerforeldre. Det er stor stas. Både min nye kone og hennes foreldre har tatt godt imot Tomas. Vi har blitt en fin familie.

Det som uroer meg, er at jeg synes Tomas har forandret seg i det siste. Han har blitt mer lukket, virker trist, men sier at det ikke er noe når jeg prøver å få tak i om det er noe som plager han. Jeg lurer jo på om det kan handle om det nye barnet som kommer.

Min eks-kone fikk raskt ny samboer, og de fikk to barn sammen med kort mellomrom. Tomas var 5 år, og følte seg på siden. Det ble veldig vanskelig, derfor ble det til at han har bodd mest hos meg. Han sa en gang at han ikke trengte flere halv-søsken. Men om et par måneder kommer det jo et nytt.

Jeg er usikker på hvordan jeg skal snakke med Tomas om dette, siden han har blitt så lukket. Jeg har ikke lyst til å involvere min kone i dette. Jeg vil ikke lage skår i gleden over at hun og jeg venter vårt første barn sammen. Jeg trenger råd.

Hilsen urolig pappa

Kjære urolig pappa

Når barn endrer atferd på en eller annen måte, er det grunn til å være oppmerksom, slik det er tydelig at du er. At du er opptatt av å prøve å forstå hva endringen handler om og hvordan du kan snakke med ham, er et godt utgangspunkt for å møte han der han er.

Barns forsøk på å mestre

Barn har ikke alltid språk for det de opplever og føler. Når barn står i utfordringer, kan de utvise ulike reaksjonsmønster. Dette kan vi se på som strategier barnet bruker for å mestre situasjonen på best mulig måte.

Ofte kommer barns følelser mer til uttrykk gjennom atferd enn i ord. Voksne kan synes det er fint når et barn er stille og medgjørlig, mens i virkeligheten kan det være uttrykk for at barnet ikke tør å vise hvordan det egentlig har det.

Muligens mangler Tomas ord for hvordan han har det, hva han føler, eller kanskje uroer seg for. Kanskje vil han ikke gjøre deg urolig eller skuffet, siden alle de andre i familien er så glade over det nye barnet som kommer.

Søskensjalusi

Realiteten er at det kommer et nytt barn i familien. Det vil føre til endringer på godt og vondt. Søskensjalusi er normalt. Sjalusi handler nettopp om å være redd for å miste noe man har, som foreldres oppmerksomhet.

Det kan bli enda mer komplisert når det er snakk om halv-søsken, eller ste-søsken, da det i utgangspunktet ikke er samme tilknytning til ste-forelderen som til den biologiske forelderen. For Tomas kan det ble ekstra vanskelig på grunn av hans tidligere erfaring med å få halv-søsken.

Kanskje vil han ikke gjøre deg urolig, eller skuffet, siden alle de andre i familien er så glade over det nye barnet som kommer. — Bente Barstad

Kanskje er dette som plager ham nå. Da kan vi ane at han kan være redd for å miste sin plass i familien, og først og fremst deg. Men også sin stemor og ste-besteforeldre som han har et godt forhold til, og som har blitt en del av hans liv.

Følelsesmessig støtte

Barn trenger å oppleve seg forstått. De trenger hjelp til å sette ord på følelser. Det kan handle om å utforske følelsene på en omsorgsfull måte.

Det kan du gjøre ved å fortelle hva slags tanker du har om hvordan det kan være for han å bli storebror igjen. Kanskje kan det hjelpe han til å forstå sine opplevelser og følelser. Det kan også gi ham støtte på at det er lov å føle slik.

Det er viktig å vise omsorg og aksept, og ikke minst trygge han på at du er like glad ham, selv om det kommer et nytt barn. Det sentrale her er å være sammen med Tomas når han er i de vanskelige følelsene sine, ta imot det som er, romme, hjelpe med tolkning og forståelse. Og gi kjærlighet.

En utvidet familie på sitt beste

Det er ikke tvil om at det å utvikle et parforhold og etablere en familie sammen, der det er barn fra tidligere forhold, er langt mer utfordrende enn å starte sammen som par uten tidligere barn. Det trengs mye raushet og tålmodighet.

Du skriver at du ikke ønsker å involvere din kone i din uro for Tomas, men jeg vil tvert imot anbefale deg å gjøre det. Hun er en del av hans liv nå, og en viktig voksenperson. Hun trenger å forstå hvordan Tomas har det, for å kunne møte han på best mulig måte.

Det er svært viktig at dere to voksne står sammen om både gleder og utfordringer i deres felles familie. Lykke til.

Vennlig hilsen

Bente