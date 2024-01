Til Samlivspanelet,

Jeg skriver til dere på vegne av en venninne.

Hun har over lengre tid hatt et forhold på siden av ekteskapet.

Det hører med til historien at dette ekteskapet ikke har vært så veldig godt de siste årene, men hun og mannen har nå blitt enige om å gi det et nytt forsøk som blant annet innebærer parterapi.

Ektemannen er nylig blitt klar over denne andre personen. Han har ikke lagt press på saken, men vil at det skal ta slutt. Min venninne er usikker på om hun vil gjøre det slutt med denne personen. Hun vil gjerne ha begge deler; beholde flammen og få et bedre forhold til ektemannen.

Så spørsmålet er: Kan hun få begge deler?

Hilsen venninnen

Kjære venninnen,

Selv om denne problemstillingen kan virke fremmed for de fleste leserene av Vårt Land, og kan vekke assosiasjoner til uttrykket «skal ha i både pose og sekk» er slike problemstillinger velkjente i kontoret til parterapeuten.

Partilfredshet

Et forpliktende parforhold er for de fleste basert på et bånd bestående av tillit og emosjonell nærhet. Jo sterkere dette båndet er, jo mer tilfredstillende antas det at parforholdet også er.

Par som er tilfredse, vil blant annet ofte oppleve bedre kommunikasjon, høyere enighet om viktige tema og beslutninger. De vil også ha et bedre sexliv enn par som er mindre tilfredse med parforholdet.

Gitt det du skriver, lurer jeg på hvor mye tillit ektemannen til din venninne har til henne?

Som parterapeut ville jeg ikke ha tilbudt parterapi til dette paret, så lenge ikke utroskapen ble avsluttet. — Kristoffer Whittaker

En trussel mot parforholdet

Utroskapen som din venninne har gående, vil nok av hennes ektemann oppfattes som en trussel, noe som går på tilliten løs. Hvordan kan han være sikker på at det er ham hun vil ha under disse betingelsene? Og hvor tilfredse vil de kunne bli med hverandre så lenge dette pågår?

Som parterapeut ville jeg ikke ha tilbudt parterapi til dette paret, så lenge ikke utroskapen ble avsluttet. En pågående utroskap vil gjøre det omtrent umulig å jobbe med tillitsbruddet og skaden som er påført parforholdet.

Avklaring

Nå kan det hende det er flere grunner til at hun vil beholde flammen og ektemannen, men når alt kommer til alt, så bestemmer ikke hun alene om ekteskapet skal vedvare. Det må ektemannen være enig om. Og hvem vet hva flammen vil på sikt?

Selv om jeg ikke hadde tilbudt parterapi under disse omstendighetene, så hadde jeg gitt dem muligheten til å utforske hva de vil fremover og hvilke konsekvenser deres valg måtte ha.

Et av målene med en slik utforskning, ville være å øke deres bevissthet omkring deres ulike individuelle bidrag. Da med tanke på hvordan deres relasjonen har endt opp slik, og hva som skal til om de ønsker en videre fremtid sammen.

Fra mitt perspektiv som fagperson, har par som oppsøker hjelp på bakgrunn av store uenigheter tre alternativer: Fortsette som før, gå fra hverandre eller forplikte seg til parterapi.

Valgets kvaler

Om din venninne virkelig vil ha begge deler slik du skriver, så må ektemannen være med på det.

Min erfaring tilsier at det er noe de færreste vil. De færreste ønsker å fortsette som før, når de først har tatt initiativet til å søke hjelp.

Om de vil forplikte seg til parterapi, vil de fleste parterapeuter, meg inkludert, si at utroskapen må ta slutt.

Å avvikle parforholdet er også et alternativ for mange, og er noe som kan gjennomføres selv om kun den ene parten ønsker det. Samlivsbrudd har selvfølgelig store kostnader. Om det er barn inne i bildet, er konsekvensene enda større.

Derfor anbefaler jeg at man bruker tid på å utforske alle de tre mulighetene før man tar en beslutning.

Håper venninnen din og hennes ektemann finner ut av det!

Med vennlig hilsen,

Kristoffer