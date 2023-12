Hei,

Jeg er en ung kvinne som nettopp har gjort slutt et kortvarig forhold fordi jeg etter hvert ble utrygg på hva slags mann han egentlig var.

Jeg klarte ikke helt å sette ord på hva det var, for han var så utrolig flott og fin på mange måter. Siden det skrives så mye om narsissisme, har jeg lurt på om dette kunne passe på ham.

Jeg er bekymret for å havne i et nytt slikt forhold og lurer derfor på hvilke varsellamper jeg bør være obs på?

Hilsen usikker, 28.

Kjære usikker, takk for et viktig spørsmål!

Det er forståelig at stadige medieoppslag om risikoen for å havne i et forhold med en narsissist gjør deg bekymret for fallgruver i valg av partner.

Jeg skal forsøke å gi et bilde av hvordan dette kan gi utslag i et parforhold.

En sjarmerende fasade

I utgangspunktet betraktes gjerne «narsissisme» som et nødvendig utviklingstrinn.

Et eksempel er fireåringen som elsker å få alles oppmerksomhet og skryt for sine prestasjoner. De fleste barn vil etter hvert lære å ta hensyn og ikke forvente å få sine behov tilfredsstilt umiddelbart eller bli beundret av andre hele tiden.

Noe av denne selvhevdelsestrangen trenger vi likevel å beholde. Den hjelper oss til å stå opp for oss selv, ha tro på egen verdi, og skape en god selvfølelse.

Når narsissismen blir et problematisk personlighetstrekk eller -forstyrrelse, er dette merkbart for omgivelsene: En narsissist er ofte personen som alltid «tar rommet» i det de kommer inn døra. De kan være morsomme, utadvendte og sjarmerende og blir derfor alles midtpunkt.

Personen gir tilsynelatende mye positiv oppmerksomhet til andre. Det er derfor lett å bli betatt og blendet av en som virker å være varm, følsom og omtenksom.

Det som holdes skjult

Bak fasaden er narsissisten gjerne selvsentrert, arrogant og egosentrisk.

De anser seg selv som berettiget til spesialbehandling og privilegier. De har en overdreven tro på egen betydning og fortreffelighet, med forventning om å oppnå suksess, ha kontroll, ha avanserte ferdigheter og et attraktivt utseende. Regler som gjelder for andre ikke gjelder for dem.

Blir vedkommende hindret i å få det hen mener å ha rett til, vil reaksjonen ofte være en uproporsjonal harme og aggresjon som andre opplever støtende og krenkende.

Fokuset er som regel å skylde på andres feil, og følgelig blir partner lett skyteskiven. Det inngår gjerne i et mønster at de etter en slik episode virker oppriktig lei seg og beklager sin oppførsel på en svært romantisk og generøs måte med forsikringer om at dette ikke skal gjenta seg. Dette mykner partner som dermed bagatelliserer og unnskylder en slik reaksjon fordi en trenger å tro på slike forsikringer.

En kan da bli forvirret og ha vansker med «å sette ord på hva det var, for han var så utrolig flott og fin på mange måter», som du skriver. Å drøfte dette med andre som kun har sett den sjarmerende siden av ham og som stiller seg uforstående til at han opptrer på en annen måte, gjør at du begynner å betvile din egen dømmekraft.

Dette er et viktig alarmsignal fordi det ofte inngår i en narsissists manipulasjon for å få makt over et annet menneske. Så dersom du på ny skulle bli urolig for hvilken type mann du har blitt sammen med, bør du gi deg tid til å erfare om han evner å etablere en nær, fortrolig og gjensidig relasjon med deg som er varig.

Søk støtte for din opplevelse

Gitt at du på ny kommer inn i et forhold til en slik mann er det viktig at du deler dette med noen du har tillit til for å få støtte for din opplevelse.

Siden den som har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse sjelden har innsikt i egen væremåte, er det liten sjanse for at de på eget initiativ oppsøker terapi. Hvorvidt en bør fortsette i et forhold med en slik person vil avhenge av hvor mye en er villig til å akseptere, og hvor mye en er i stand til å sette foten ned og stå opp for seg selv med å stille krav til oppførsel.

Men for partneren som allerede har fått brutt ned egen selvfølelse og dømmekraft, er parholdet med en narsissist et skadelig sted å være. Følgelig vil samlivsbrudd være en sannsynlig konsekvens.

Mange vil nok i det lengste håpe og tro på at partner skal endre seg, også fordi det fortsatt eksisterer kjærlige følelser og viktige relasjonelle bånd. Kanskje det vanskeligste en partner til en narsissist må gjøre, er derfor å erkjenne at denne personen ikke kommer til å endre seg.

Av dette følger at en primært må gjøre tiltak for å ivareta seg selv for å redusere den skadelige virkningen en narsissist har på sine omgivelser.

Vennlig hilsen,

Terje Tilden