Hei Samlivspanelet,

Jeg har en yngre bror som sliter med det jeg tror er ensomhet.

Under covid-pandemien falt han ut av studier. Han har aldri hatt en stor vennekrets, men nå er til og med den skrumpet inn til nærmest null. De eneste jeg tror han snakker med på fritiden er de som han fremdeles gamer med. Han har fått seg en jobb, men de gangene han sier noe om den gir han uttrykk for at jobben oppleves meningsløs og kjedelig.

Jeg er bekymret for han, men når jeg prøver å ta opp temaet er det som om han ikke registrer hva jeg sier. Ofte vet jeg jo heller ikke hva jeg skal si. Hva kan jeg si for å hjelpe han? Han har jo meg og min familie, men han trenger selvfølgelig noe mer i livet. Jeg skulle så gjerne ønske noe innspill fra dere om hva han kan gjøre for å bedre situasjonen sin.

Hilsen,

bekymret storebror

Kjære bekymret storebror,

Først vil jeg berømme deg for at du tar et aktivt grep for å forsøke å hjelpe din bror. De fleste bryr seg selvfølgelig om sine nærmeste, men ofte gir vi litt opp med å hjelpe om vi ikke føler at vi når inn. Forhåpentligvis vil mitt svar være til hjelp og kunne bidra til en god samtale imellom dere.

Pandemiens pris

Forskning viser at covid-pandemien og konsekvensene av sosial distansering har ført til økt ensomhet blant befolkningen. Spesielt gjelder dette de unge voksne som har mistet store deler av en viktig periode av livene sine. En tid hvor kontakt med jevnaldrende har stor betydning for å lære seg selv, andre og ikke minst verden å kjenne. Enten man var involvert i studier, hadde begynt å jobbe eller var ute og reiste, så innskrenket pandemien disse arenaene for livsutfoldelse enormt.

For noen ble det umulig å opprettholde et normalt liv – og for noen ble depresjon, angst og ensomhet en del av hverdagen.

Å være en av flokken

Ensomhet defineres som emosjonell og sosial smerte forårsaket av selvopplevd mangel av sosial kontakt eller lav kvalitet på den kontakten man har. Man kan være ensom både når man er sammen med andre og når man er alene.

Ensomhetsfølelsen er et emosjonelt signal om at man trenger flokken. Og det er flokkens ansvar sammen med de ensomme å innlemme de på ny i flokken, og slik sett er følelsen av ensomhet paradoksalt nok én av strategiene vi som art har for å overleve. Som flokk har vi sviktet flere av våre unge voksne under pandemien. Vår frykt for viruset har overskygget behovene til de som falt utenfor.

Ensomhetsfølelsen er et emosjonelt signal om at man trenger flokken — Kristoffer Whittaker

Emosjonelt nedstengt

For de som opplever mye emosjonell smerte kan det være vanskelig å følge med når vonde temaer tas opp. Det kan være overveldende og man kan emosjonelt stenge ned i et forsøk på å føle mindre smerte og ubehag. Om dette stemmer for din bror kan det hende at dette er grunnen til at det ikke oppleves som at han registrerer det som blir sagt – du ikke føler at du når helt inn. En slik strategi for å dempe emosjonell smerte er som regel uhensiktsmessig på sikt.

Å være emosjonelt nedstengt gjør at man ikke er i stand til å handle konstruktivt for å bedre sin livssituasjon nettopp fordi man slutter å høre på informasjonen som følelsene forsøker å kommunisere. Tvert om står man i fare for å bli mer deprimert.

Hva kan han gjøre?

Det kan godt hende broren din hadde hatt godt av å snakke med noen, og om han er deprimert burde han oppsøke profesjonell hjelp. Samtaleterapi er godt dokumentert som hjelpsomt, men det er ikke alltid slik at det å snakke om det vonde gjør alt bedre. Ofte vil de gode samtalene gå hånd i hånd med aktiviteter og handlinger som har som mål å forbedre hverdagen. Eksempler på mulige helsefremmende aktiviteter kan være økt fysisk aktivitet, begynne å date eller oppsøke andre sosiale arenaer.

Hva hindrer han i å ha en bedre hverdag?

Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, kan broren din for eksempel tenke seg å begynne å studere på nytt? Hovedopptaket er over for i år, men det er ofte spennende alternativer å finne når restplassene legges ut (19. juli!) og private undervisningssteder med løpende opptak. Om ikke det er en mulighet kan det kanskje være lurt av broren din å bytte jobb til en som føles mer meningsfylt for han?

Jeg vet at disse refleksjonene kanskje høres banale ut, men om han kan se for seg hva han vil, kan han da også få en bedre forståelse for hva som kommer i veien for han? Og i så fall hva som må til for å fjerne det som står i veien? Noen ganger må man komme seg litt bort fra gaming-verdenen, mens andre ganger er det større tiltak som må til. Hva er det som hindrer din bror i å bryte ut av ensomheten?

Djupt i mørket mellom stjernene, midt i den ytterst ensomhet, er menneskehjertene alltid sammen — Hans Børli

Ønsker dere begge lykke til!

Vh,

Kristoffer