Sjalusien spiser meg opp

For to år siden flyttet ektefellen min og jeg fra hverandre. Det var i utgangspunktet mitt ønske. Vi hadde strevd over lang tid, og jeg følte meg utmattet. Det var et stort nederlag. Jeg hadde aldri sett for meg å bli en del av «statistikken». Vi er kristne, har vært ledere i ungdomsarbeid, og jeg hadde tenkt vi skulle være forbilder i kristen livsførsel. Ekteskapet ble ikke som jeg hadde håpet. Jeg følte meg ofte ensom når vi var sammen.

Men så gikk tiden, og ting jeg hadde trodd skulle bli bedre, har egentlig blitt tyngre. Når jeg har kontakt med felles venner, blir jeg sykelig opptatt av hva de sier om henne og hvordan hun har det. For en stund siden fikk jeg vite at hun er i et forhold. Jeg var sjokkert over hvor sterke følelser det vakte i meg. Jeg tror ikke jeg vil ha henne tilbake, men jeg blir kvalm ved tanken på at hun er med noen andre. Jeg blir flau over å ha det sånn her, det føles som et sort, etsende udyr inni meg.

Betyr sjalusien at jeg gjorde noe feil ved å gå?

Hilsen sjalu og skamfull

Kjære sjalu og skamfull!

Ett brudd er vanligvis smertefullt for begge parter, både den som forlater og den som blir forlatt. Det kan være en lettelse å avslutte et forhold som oppleves mer krevende enn livgivende. Samtidig er det sjelden kun én følelse av gangen. Mange kan kjenne skuffelse over alt som ikke ble, og det uforløste potensialet.

Forholdet opplevdes vanskelig der og da, men lenger bak i deres felles historie ligger det antakelig mange gode opplevelser og en nærhet som du kanskje også savner. Det kan være sårt at personen man både praktisk og emosjonelt har delt så mye med, ikke lenger skal være fortrolig. Og det er vanskelig å forholde seg til at noen andre tar den rollen i livet hennes. Nå har en annen fylt rollen, og du er fylt av sjalusi.

Hvordan finne veien videre?

Sjalusi handler ofte om en utrygghet, hvor man frykter å miste denne posisjonen og bli avvist. I små doser kan det oppleves smigrende at partneren blir sjalu, i store doser er sjalusi kvelende — Hanna Punsvik Eielsen

Følelser gir informasjon

Sjalusi er ingen behagelig følelse. Samtidig gir den, i likhet med alle andre følelser, nyttig informasjon. Når man er i et forpliktet forhold, inngår man en slags gjensidig kontrakt om å være «hverandres». Man gir hverandre en unik og spesiell plass i livet. Sjalusi handler ofte om en utrygghet, hvor man frykter å miste denne posisjonen og bli avvist. I små doser kan det oppleves smigrende at partneren blir sjalu, i store doser er sjalusi kvelende.

I deres tilfelle var det du som avsluttet forholdet, og derfor er det kanskje overraskende for deg å få så sterke reaksjoner. Muligens handler det om at du bevisst eller ubevisst så for deg å prøve på ny?

Noen kan oppleve det godt å vite at den andre er tilgjengelig. Selv om de ikke vil tilbake, er man i det minste sammen om å være alene. Kanskje handler det ikke så mye om deres relasjon, men om at det plager deg at hun går videre og tilsynelatende har det bra, samtidig som du ikke er der hvor du vil være i livet?

Sjalusi handler kort sagt om en forskjell mellom det du har, og det du ønsker deg. Når man er tilfreds med sin egen tilværelse, er det lettere å unne andre noe godt.

Følelser kan ikke styre skuta alene

At en følelse er sterk, er ingen god indikator på at den bør dirigere handlinger. Følelser forteller deg om behov og ønsker, deretter er det vesentlig å koble på tankeprosessen. Tenk igjennom hva som lå til grunn for bruddet. Kanskje finner du ut at det var et riktig valg? Kanskje oppdager du at du skulle ønske dere kunne forsøke på nytt? Her er det åpenbart flere som har et ord med i laget.

Livet er fullt av muligheter for gode og dårlige valg. Noen ganger er konsekvensene tunge å forsone seg med. Da er det viktig å øve på både aksept og tilgivelse, slik at man ikke får så mye å bære på.

Noen å gå sammen med

Jeg får inntrykk av at samlivsbruddet har vært tøft for deg. Ofte tar man for gitt at den som bryter opp har det greit, mens den som blir forlatt får støtte og sympati. Det høres ikke ut som om du har det særlig greit. Du beskriver ensomhet, skuffelser, en følelse av nederlag, og et sprik mellom hva du håpet på og hvordan ting ble.

Det kan være mye å sørge over også i et brudd man selv har valgt. Dette er store temaer som er vonde å stå i alene. Uansett hva sjalusien handler om, tror jeg det vil være godt for deg å ha en samtalepartner som du har tillit til. Kanskje noen i kirka, en god venn eller et familiemedlem?

Vi er skapt med et mangfold av følelser, og det er ingenting å skamme seg over. Det viktige er hvordan du velger å håndtere det.

Gresset er alltid grønnere over septiktanken — Erma Louise Bombeck

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Hanna Punsvik Eielsen