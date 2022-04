Jeg er en mann på 39, har vært gift i 10 år, og vi har to barn på syv og ni år. Jeg er tilknyttet en kristen menighet og er skjult homofil. I tråd med menighetens strenge forkynnelse har jeg kjempet imot den homofile dragningen hele mitt voksne liv inntil jeg ga etter da jeg møtte drømmemannen for to år siden. Vi ønsker å flytte sammen og gifte oss.

Men jeg vet samtidig ikke om jeg klarer å såre min kone og mine barn ved å gjøre dette kjent. Samtidig har vi over tid hatt store samlivsvansker som har sammenheng med mine manglende følelser overfor henne. Jeg er i en kaostilstand og trenger desperat noen gode råd.

Hilsen anonym

Kjære anonym,

Jeg kan bare ane hvilken konflikt du har stått i over lang tid, og hvor mye krefter og smerte dette har krevd av deg. Selv om det heldigvis er enklere nå enn tidligere å «komme ut av skapet», vet vi at mange homofile, spesielt i kristne miljøer, opplever dette som svært vanskelig. Det er håp om at Bispemøtets og KFUK – KFUMs unnskyldning i februar i år om den smerte og skam homofile har blitt påført gjennom kristen forkynning vil redusere denne belastningen.

Påført skam

Det er rimelig at du har skyldfølelse overfor kone og barn over at du har et kjærlighetsforhold til en annen bak deres rygg. Dette er likevel noe annet enn den skammen homofile har blitt påført fra samfunnet, og da spesielt gjennom fordømmelsen fra kristne miljøer.

Mange homofile kristne opplever dermed en forsterket skam fordi de føler seg som et feilslått skaperverk der de ikke er gode nok overfor menighet og Gud. Mange homofile har blitt fortalt at de har den samme verdi som alle andre, men at er deres homofile praksis som fordømmes. Gitt at våre seksuelle behov og lyster er inkludert i å gjøre oss som hele mennesker, er en slik holdning problematisk.

Homofil i et heterofilt forhold

Sannsynligheten er stor for at en betydelig andel homofile lever i heterofile parforhold, slik du beskriver. Med mindre en er tilfreds med å leve i et platonisk forhold, vil uinnfridde lengsler kunne skape store frustrasjoner, og hvor den egentlige grunnen til samlivsvanskene ikke kommer til overflaten.

Ditt dilemma synes å være et valg mellom to onder: på den ene siden å leve ut lengselen med å være sammen med en annen bak din kone og barns rygg, noe som påfører deg skyldfølelse, og på den andre siden å leve med skammen over å ikke tørre å stå fram med den du egentlig er. Finnes det en tredje vei?

Valgets kvaler

Noen ville nok råde deg til å kjempe for ekteskapet, ikke minst av hensyn til barna, kanskje med å tilby hjelp for å motstå dine homofile lengsler. Andre ville råde deg til å følge dine følelser og ta konsekvensen av din kjønnsidentitet som sannsynligvis fører til samlivsbrudd. Atter andre ville tenke helt utradisjonelt ved å foreslå å innlemme din homofile kjæreste som en utvidelse av din familie.

Det finnes sikkert enda flere velmente råd. Det er likevel kun du som må ta en avgjørelse. Forhåpentligvis vil unnskyldningen fra det offisielle kristen-Norge for påført skam gjøre det enklere for deg å «komme ut av skapet».

Ærlig og tro mot den du er

Ja, det vil få konsekvenser at du først snakker med din kone og deretter dine barn om hvem du egentlig er og overfor hvem du føler kjærlighet. De vil sannsynligvis oppleve svik og andre ledsagende følelser og reaksjoner, slik som sinne og sorg. Men kanskje vil de samtidig være i stand til å forstå at det ikke lar seg gjøre å fornekte sin legning? Og at det heller ikke finnes noen «kur» mot dette. Kan det også være sannsynlig at din kone og barn har ant at du er homofil? Mange som kommer «ut av skapet» sier at reaksjonene fra familie og venner er «Jammen, det har vi da skjønt».

[C]oming out was one of the most important things I’ve ever done, lifting from my shoulders the millstone of lies that I hadn’t even realized I was carrying — Sir Ian McKellen

Kanskje det vil gjøre det lettere for din kone å forstå hvorfor dere sliter i parforholdet? Trolig vil du framstå som en viktig rollemodell for dine barn med å være modig og sannferdig ved ikke bære på hemmeligheter. Og slik ærlighet skaper respekt.

Skulle resultatet bli samlivsbrudd, noe som oftest en smertefull prosess for hele familien, er det å håpe at dere klarer å håndtere dette uten å påføre hverandre krenkelser og sår som vanskelig lar seg hele. Å minne hverandre om at du og din kone fortsetter å være foreldre, vil da være hjelpsomt. Barna dine trenger å vite at du uansett vil være pappaen deres, og at din kjærlighet til dem ikke har endret seg og ikke vil ta slutt.

Masser lykke til!

Vennlig hilsen

Terje Tilden