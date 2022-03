Vi er så slitne av alle problemene vi har hatt. Kona mi har hatt tøffe graviditeter, og har vært veldig prega av dette. Nå er alle tre ungene i skolealder, og hverdagen er fylt opp. Vi har pusset opp et gammelt hus, som det var mye mer feil med enn vi hadde forestilt oss. Det har vært kjempemye jobb. Jeg tenkte at vi skulle få det bedre sammen når vi nå endelig snart er ferdig, men det har ikke blitt sånn. Selv kommer jeg fra en familie der vi ikke snakket sammen. «Det var bare arbeid som betydde noe», har kona mi beskrevet det som. Når vi to skal prøve å snakke sammen nå, blir det bare anklager og en slags konkurranse om hvem som har det verst. Hva kan jeg gjøre?

Hilsen Geir





Hei Geir!

Jeg forstår at dere har hatt noen krevende år. Du beskriver mange ting som hver for seg kan være vanskelig og slitsomt å stå i, og dere har fått alt sammen på en gang. Det høres ikke ut til at dere har hatt rom for pustepauser eller å finne hvilepuls sammen som par eller som familie på lang tid. Krangelen «Hvem er mest sliten?» forekommer i mange hjem, og ingen går seirende ut av den.

Å skape gode mønstre

Du forteller om et mønster hvor samtalene deres ofte ender i krangel. Det skaper slitasje i forholdet når man opplever at den andre ikke anerkjenner det man bidrar med eller viser omsorg for hvordan man har det. I verste fall blir det en dynamikk hvor man nærmest skrur opp volumet på egne vansker, fordi man opplever at man må snakke høyt for å bli hørt.

Hvis begge opplever det slik, oppstår den konkurransen du beskriver, hvor begge føler at de gir mer enn de får tilbake. Heldigvis fins det faktisk et konkret grep som kan bidra til å endre den negative spiralen. Validering. I ordboka beskrives dette som å «styrke; befeste; gjøre gyldig». I dagligtale bruker man gjerne ordet anerkjennelse. Jeg kan bruke et eksempel for å illustrere:

Partner: «I dag er jeg kjempesliten. Ungene har kranglet, jeg sov nesten ingenting i natt, ble ikke ferdig med det jeg skulle gjøre på jobb, og huset er et kaos.»

Her er det mange ting man lett kan hekte seg på. Hvem sin feil er det at huset er rotete, hvor mye mindre du sov natta før, hvor travelt du har hatt det på jobb selv og så videre. Men se for deg at heller enn å møte den andre med krangling om hvorvidt han eller hun har grunn til å være trøtt og lei, kan du si: «Så leit at du har hatt en tung dag. Det høres slitsomt ut». Man føler seg nemlig ikke mindre sliten av å få høre at du ikke har grunn til å være sliten. Faktisk er det mer typisk at man da føler seg verre, for det må jo bety at jeg ikke er noe tess når jeg kan bli så sliten av så lite?

Det faktisk et konkret grep som kan bidra til å endre den negative spiralen. Validering — Hanna Punsvik Eielsen

Steg 1: Anerkjennelse

Når man møter den andres slitenhet med uttrykk som: «Det er jammen ikke rart at du er trøtt, du har hatt mye å holde styr på», så kan det faktisk bidra til at den andre føler seg litt mindre utkjørt, og litt mer forstått. Validering er en slags superkraft. Det forandrer selvsagt ikke at man reelt sett har sovet for lite eller har for stramt program. Men det kan bidra til mer konstruktive samtaler rundt hva man kan gjøre for å få det bedre.

Steg 2: Problemløsning

Noen har en tendens til å gå rett i problemløsningsmodus. Det er stort sett godt ment, men kan fort strande dersom den andre ikke føler at partneren har anerkjent eller har tilstrekkelig forståelse av problemet. Da blir det også vanskeligere å enes om gode løsninger.

Ved at man først lytter, og bruker tid på å validere hvordan den andre har det, har man et bedre grunnlag for å snakke om hvordan man kan legge opp hverdagen på en bærekraftig måte. Hvis du i tillegg legger til en setning som: «Er det noe jeg kan gjøre nå for at du skal få slappe litt av?», kan du kanskje kickstarte et mønster hvor dere begge bidrar til å fylle på hverandres energilager. Det er en god erstatning for krangler som tapper krefter. Jo mer dere kan utvikle en dynamikk der dere er rause og møter hverandres behov, jo mer vil dere også få en følelse av å være et team med samme mål. «Kappes om å hedre hverandre», er et annet navn for denne øvelsen, og danner et grunnlag for en ganske annerledes relasjon.

Marriage is not a competition. Marriage is completion of two souls — Abhijit Naskar

Dette er lettere å skrive om enn å gjennomføre, men jeg lover at det er verdt å forsøke. Lykke til!

Vennlig hilsen

Hanna Punsvik Eielsen