Kan man slå opp med venner?

Vi har hatt tett kontakt med dem i 10 år, men etter hvert erkjenner vi at vi ikke lenger trives i deres selskap: Det er en ubalanse med at vi syns vi gir og gir, mens vi får lite tilbake. Vi tappes av energi i møte med dem fordi de er så dominerende og alltid vet best, de er intolerante og nedlatende overfor andre, de er veldig selvopptatte og skryter av egen suksess. Å skulle gjøre dem kjent med vår grunn til at vi ikke lenger vil ha kontakt med dem, vegrer vi oss mot. Vi syns også det blir ugreit å finne på falske unnskyldninger for hvorfor det ikke passer oss å møte dem. Så hvordan skal vi få avsluttet dette venneforholdet på en best mulig måte?

Hilsen fortvilet ektepar.





Kjære fortvilet ektepar.

Det må være svært krevende å stå i en slik situasjon dere beskriver. Det er imidlertid godt at dere to er enige i at dere trenger å få til en endring.

Så er spørsmålet: Er det sannsynlig at vennene deres er i stand til å endre seg, gitt at de blir gjort kjent med hva dere reagerer på? Siden dere beskriver at dere har vært tålmodige på «overtid», er dette kanskje ikke realistisk å forvente.

Når det er ingen vei tilbake

Antakelig vil vennene kreve en begrunnelse for deres beslutning om brudd. Dersom det har skjedd konkrete, uakseptable hendelser som det går an å vise til, vil det fungere som en begrunnelse. Vanskeligere er det hvis det dreier seg om væremåter som det ikke er lett å sette fingeren på, slik som personlighetstrekk hos venneparet som de ikke er villige til å erkjenne. I så fall risikerer dere en argumentasjon fra vennene som ender opp med at dere to blir i tvil om egen dømmekraft og kanskje trekker beslutningen tilbake.

Ut fra kjennskapen til vennene deres kan dere prøve å forutse hvilke reaksjoner som vil komme, slik at dere er best mulig forberedt på ulike scenarioer. Kanskje vil de hevde at deres beslutning er fullstendig uforståelig og urimelig etter alt det gode dere har hatt sammen? Kanskje vil de bli såret og lei seg og appellere til deres dårlige samvittighet? Kanskje vender de problemstillingen rundt til heller å gjelde dere som herved viser seg å være dårlige venner?

Av og til må vi bare stole på magefølelsen — Terje Tilden

Hvis dere anser det som altfor krevende å formidle denne beslutningen direkte ansikt til ansikt, er det et alternativ å skrive et brev.

Direkthet eller unngåelse?

Mange i deres situasjon har et håp om at vennskapet vannes ut naturlig og etter hvert opphører. En gir hint som en håper fanges opp, eller unnlater å svare på henvendelser fra vennene («ghosting»). Slike strategier kan virke mot sin hensikt ved at det er dere som hele tiden må være på vakt for ikke å møte vennene på butikken eller i skiløypa. Slik blir dere eiere av problemet, noe som blir en tilleggsbelastning. Det anbefales heller en åpen og direkte formidling av beslutningen, og så ta reaksjonene som kommer.

Begrunnelsen for brudd

Én begrunnelse som kan anvendes er at også venner «vokser fra hverandre». Dere opplever at relasjonen mellom dere ikke lenger er så god som dere ønsker? Det har kanskje skjedd endringer hos dere som har betydning for at avstanden til venneparet har økt? For eksempel at interesser og verdier er endret, eller at dere ikke lenger har tilhørighet til felles miljø, slik som å ha barn i samme skoleklasse. Kanskje har det oppstått en ny, krevende livssituasjon med for eksempel gamle og syke foreldre som gjør at dere må foreta omprioriteringer i deres bruk av tid.

Som en konsekvens av slike endringer finner dere det nødvendig å foreta en opprydding i hvilke relasjoner som dere ønsker å investere i framover. I denne oppryddingen er det dessverre også nødvendig å avslutte noen relasjoner.

Anvend jeg-budskap

Et generelt råd innen konflikthåndtering er å ikke peke på den andre, men å snakke ut fra seg selv. Bruk derfor ord som «jeg opplever», «jeg føler», «jeg har behov for», «jeg ønsker», «jeg reagerer på». Beskriv det som har skjedd på en måte som blir gjenkjennbar for dem, slik at de kanskje forstår deres situasjon.

Kindred spirits are not so scarce as I used to think. It’s splendid to find out there are so many of them in the world — Lucy Maud Montgomery, "Anne of Green Gables"

Prøv å unngå bebreidelser og definisjoner av venneparet, da dette lett bidrar til konflikt. Det vil være gunstig at dere uttrykker at dette er vondt og vanskelig, og at dere har forståelse for at det å bli avvist også må oppleves krevende for dem.

Hvis dere ikke klarer å identifisere grunner til deres beslutning, må det være tillatt, og en ærlig sak å formidle. Av og til må vi bare stole på magefølelsen.

Vennlig hilsen

Terje Tilden