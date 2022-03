Kjære Samlivspanel

Jeg har en fire år eldre søster som nå har bestemt seg for skilsmisse.

Dette er vanskelig, nesten provoserende for oss andre i familien. Vi syns ikke hun tar nok hensyn til sønnene på fem og åtte år, som ofte virker triste.

Og vi er veldig glade i svoger/svigersønn. Jeg føler at min søster ikke tar situasjonen på alvor, selv om jeg vet at de har prøvd parterapi en periode.

Vi har alle i utgangspunktet et godt forhold i familien, men der er veldig anstrengt nå.

Hvordan skal vi forholde oss til dette?

Vennlig hilsen Sara

Hver uke svarer samlivspanelet på spørsmål fra leserne. Har du et spørsmål, send det til samlivspanelet@vl.no. Denne uken er det Bente Barstad som svarer:

Kjære Sara!

Separasjon og skilsmisse er opprivende og en enorm stor omveltning av etablerte rammer og relasjoner. Dette gjelder ikke minst at barnas og de to voksnes liv og hverdag endres.

Det er både sorg og savn knyttet til samlivsbrudd. Øvrig familie og nettverk berøres også. Det bygges relasjoner og knyttes bånd til den partner som bringes inn i familien. Du beskriver at i din familie er dere provosert over hennes valg.

Den vet best hvor skoen trykker…

Dette er et gammelt velkjent uttrykk. Det er lett å forstå at det er fryktelig vondt å gå med en sko som gnager og ikke passer. Det er kun den som har skoen på som vet akkurat hvor den trykker. Uttrykket viser til at det er vanskelig å fullt forstå andres smerte eller lidelse.

Det er først og fremst den enkelte selv som kjenner til hvor vond og vanskelig en situasjon kan være. Når det gjelder din søsters relasjons- og samlivsproblemer, kan dere gjerne gi råd. Dere kan også være uenige med henne, men vær oppmerksom på at hvis dere dømmer og støter henne bort i en veldig vond og sårbar tid, vil det også ramme barna sterkt. Barn er sensitive og opptatt av at foreldrene har det bra!

[ Samlivspanelet: Kjærligheten utholder ikke alt ]

Den mest sårbare parten

Det er et faktum at det kan være vanskelig for de voksne å fullt ut ta på alvor hvor tøft det er for barn når foreldre skiller lag. Foreldrenes egen sorg, smerte, skuffelse eller sinne kan bli så altoppslukende at de blir blind for barnas følelser. Hvis du og de andre i familien blir mer opptatt av hva dere føler og mener, kan også dere i verste fall miste fokus på hvordan dere som gode, stabile voksne kan være der for guttene. Det betyr blant annet å være til stede for, og å legge til rette for at barna kan få rom og mulighet til å uttrykke hvordan de har det.

Dere kan i verste fall miste fokus på hvordan dere som gode, stabile voksne kan være der for guttene. — Bente Barstad, Samlivspanelet

Å kunne tåle barnas følelser, uten å gjøre dem verken større eller mindre, er viktig. De kan føle både sorg, savn og sinne, men vi må også anerkjenne at det er lov å til å ha positive følelser, selv om situasjonen er krevende. Det er ganske typisk at barn «sørger i luker», at de veksler mellom å være i tristhet og savn, for så å bli revet med i lek og glede. Dette er helt normalt.

Samarbeid

Vi vet at det tar tid for barn å venne seg til endringer i hverdagen etter skilsmissen. En særdeles viktig faktor for hvordan denne prosessen blir, er de voksnes evne til å samarbeide. Det innebærer at foreldrene skåner barna for konflikter seg imellom, og avstår fra nedvurdering, kritikk og anklager av den andre forelderen i barnas påhør. Konstruktive samarbeidsrelasjoner, også i storfamilien, letter barnas situasjon i den krevende tilpasningen de står i.

Skilsmisse mellom paret eller hele familien?

Når din søster nå skilles handler det om at hun bryter samlivet med sin mann. Dere øvrige familiemedlemmer er ikke gift med han, så det er ikke mellom han og dere bruddet ligger. Han vil alltid forbli barnas far, og på den måten en del av barnas liv – og derfor også del av deres liv. Det er fullt mulig å ha et godt forhold til en ekssvoger/ekssvigersønn også etter en skilsmisse.

Konstruktive samarbeidsrelasjoner, også i storfamilien, letter barnas situasjon i den krevende tilpasningen de står i. — Bente Barstad, Samlivspanelet

Dere i familien kan være trygge voksne for barna, enten de er hos sin mor eller sin far. For mange er det trygt og godt at de viktige personene i livet kan delta og være til stede i begges «verdener». Noen barn vil tvert imot ha vanntette skott mellom mamma – og pappaverden. Dette er det nødvendig å snakke om fordi det er nye samværsformer og veier som må gås opp når rammene og relasjonene endres.

Mange mener de må ta parti for den ene eller andre part i en skilsmisse. Det kan fort bli veldig destruktivt. Jeg vil til slutt understreke at det vil være ekstremt ødeleggende for barna dersom deres mor ikke har det bra. Det er til syvende og sist hennes valg, og dere må akseptere og støtte henne selv om dere er uenige Prøv å flytte søkelyset fra deres egne følelser, slik at dere ikke blir blinde for hva denne lille familien i oppbrudd trenger.

Vennlig hilsen Bente Barstad

[ Tenåringen svarer: «Er det et forhør, eller?» ]