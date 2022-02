«Jeg opplevde at et vennskap brått ble avsluttet»

Hei Samlivspanelet,

For en stund siden opplevde jeg at et vennskap brått ble avsluttet.

Like før pandemien inntraff fikk jeg et nytt bekjentskap som blomstret til et vennskap. Kontakten vi hadde var nesten utelukkende på sosiale medier som Snapchat. Vi sendte hverandre bilder med morsomme tekster fra hverdagslivet. Selv om det var mye humor, var det også et snev av alvor i mye av det som ble delt.

Vi hadde felles interesser og lik tilnærming til familielivet og jobb. Kontakten oss imellom brøt litt med den monotonien som jeg tror vi begge følte på. Å få en snap eller melding i ny og ne var som oftest med på å løfte humøret mitt. Av enda større betydning følte jeg meg forstått når jeg fikk innsyn i noen andres liv som lignet på mitt eget.

Plutselig en dag tok det derimot slutt. Jeg fikk ikke lenger svar, og nå har det gått flere måneder siden jeg sist hørte noe fra hen. Jeg var overhodet ikke romantisk interessert i hen, men jeg satt veldig stor pris på vennskapet vårt.

Hvordan vet jeg om det var noe jeg gjorde som var feil eller støtende? Burde jeg ta kontakt via en annen kommunikasjonsmedium for å høre? Hvordan legger jeg dette frem?

Håper på svar,

Med vennlig hilsen,

K-86

Kjære K-86,

Det er kjent at for mange har sosiale medier betydd mer i denne pågående pandemien enn tidligere. Sosiale medier, som Snapchat og lignende, har gjort det lettere å holde kontakt med venner og familier. Ikke minst har det muliggjort etableringen av nye bekjentskaper i en tid med sosial distansering.

Digitale relasjoner er ekte

Nyere forskning tyder på at vennskap som etableres og opprettholdes via sosiale medier kan være med å motvirke noen av de negative effektene som følge av sosial distansering. Noen utbredte eksempler på slike negative effekter er ensomhet og redusert selvfølelse.

Slik du beskriver det, kan man få inntrykk av at det var noe du selv opplevde? Kanskje lengre perioder med hjemmekontor og begrenset omgang med andre hadde begynte å tære på din egen selvfølelse?

Tilhørighet og selvfølelse

Du skriver at det å få innsyn i noen andres liv som lignet på ditt eget, var godt for deg. Det er et velkjent fenomen innenfor psykologien at når man ser andre mennesker man deler likhetstrekk med, som for eksempel kultur, erfaringer eller livssituasjon, så fører det til opplevd tilhørighet.

Vennskap som etableres og opprettholdes via sosiale medier kan være med å motvirke noen av de negative effektene som følge av sosial distansering — Kristoffer Whittaker

Fra naturens side har tilhørighet vært viktig for menneskets overlevelse opp igjennom vår evolusjonære historie. Tilhørighet kan forstås som opplevelsen av å ikke være alene og det føles godt, noe som igjen styrker selvfølelsen. Dermed er det heller ikke så rart at du føler på et tap når vennskapet som du satte så stor pris på, plutselig ble borte.

Relasjonell ukultur på nett

Vi mennesker har behov for respons og når vi ikke får det, sitter vi ofte igjen med en opplevelse av at noe er ufullkomment. Det kan føles som et litt gnagende ubehag som fører med seg tanker som «hva var det som skjedde egentlig – var det noe jeg sa?». Dette er et fenomen som forekommer både i sosiale medier og i vanlig interaksjon.

Når dette frafallet av respons skjer med hensikt, kalles det for ghosting. Ghosting har blitt en ukultur som volder følelsesmessig ubehag og påfører usikkerhet hos dem som blir utsatt for det. I din situasjon virker det å være usikkert om vedkommende har ghostet deg eller om det er andre gode grunner for at du ikke hører fra vedkommende lenger.

Ta kontakt, få en avklaring

Jeg støtter deg på å ta kontakt gjennom et annet kommunikasjonsmedium om du har muligheten. Om ikke annet kan du få avklaring på hvorfor responsen har uteblitt. Med stor sannsynlighet, vil det å kunne vite hvorfor dempe noe av ubehaget du måtte føle. Vedrørende hvordan å legge det frem, så hadde jeg henvendt meg med en velment bekymring. For eksempel, kan du jo sende en SMS eller lignende og spørre «Hei, er alt bra med deg? Jeg har ikke hørt noe fra deg på lenge».

[G]odt vennskap styrker sjelen — Salomos ordspråk 27:9

Det kan være mange grunner til hvorfor noen slutter å bruke et sosialt medium. Alle er ikke alltid så flinke til å si ifra om at de har sluttet. Uavhengig om du nå får svar eller om du får vite årsaken til kontaktbruddet, håper jeg du får ro til sinns.

Med vennlig hilsen,

Kristoffer