– Dette er ikke over ennå. Men det substansielle i saken rundt Erna Solberg kan flate mer ut, mener valgforsker Svein Erik Tuastad etter Økokrims beslutning.

Fredag formiddag konkluderte Økokrim med at det ikke var rimelig grunn til å starte etterforskning i Sindre Finnes’ aksjesak.

– Fortsetter Solberg etter dette? Eller går hun av. Det er fremdeles et helt åpent spørsmål, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Han trekker selv frem Vårt Lands ferske artikkel om kartlegging av interne diskusjoner om Erna Solbergs fremtid.

– Den bekreftet noe: Det at Solberg har så stor tillit, er også et problem. Det betyr jo at en del kritiske spørsmål i organisasjonen ikke når helt opp, påpeker Tuastad.

Venter en kjølig vurdering fra Solberg

Solberg selv tok Økokrims beslutning «til etterretning» like etterpå. Siden hun hele tiden har hevdet at hun ikke har delt innsideinformasjon fra sin posisjon som statsminister, var beslutningen «i tråd med» hva hun hadde forventet.

Men hennes posisjon i Høyre i tiden fremover er likevel ikke fullt så åpenbar, ifølge Tuastad:

– Det skjer nå trolig en vurdering – som Solberg selv er ganske god til: En kjølig avveining av hva som er best for Høyre – og for henne. Da kan begge utfall være mulige. At hun fortsetter – eller trekker seg.

MARATON: I syv uker har Økokrim vurdert om instansen skal gå videre med etterforskning av aksjesaken rundt Høyre-leder Erna Solberg og hennes mann Sindre Finnes. (Tuva Åserud/NPK)

Har selv regien. Kan «se bedre ut i historiebøker»

Men Tuastad trekker frem den fordelen hun nå har, siden Økokrim ikke går i gang med å sjekke ut forhold rundt Finnes og henne i posisjonen hun hadde som statsminister

– Nå kan hun selv gå av – og så ser det bedre ut i historiebøkene.

For selv om Økokrim har talt, er det fortsatt en tillitsbrist rundt henne i norsk politikk:

– Høyres egne velgere kan nok godta det som nå er avklart. Men saken hennes gir også demokratiet vårt et tillitsproblem. Og kan medvirke til polarisering blant velgere.

VALGFORSKER: Svein Erik Tuastad er valgforsker ved Universitetet i Stavanger. (Erlend Berge/Avisen Vårt Land)

Tirsdag skal Kontrollkomiteen borre. Hva betyr det?

Solbergs sak er en av flere som tirsdag blir brettet ut i en maratonhøring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Alle inhabilitetssakene som toppolitikere har stått i og betyr noe for velgertillit skal belyses.

– Betyr denne høringen mye for Erna Solbergs posisjon?

– Der vil det jo ikke bare være Solberg, men også en rekke andre. Det skal mye til for at det kommer frem nye opplysninger som endrer hennes sak. Derfor er det for Høyre saken nå er et spørsmål: Om det er en belastning ved å ha Erna Solberg som leder.





Lang etappe

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, gjorde rundt 3300 aksjehandler i de åtte årene Solberg var statsminister.

Solberg selv følge seg sviktet – de hadde skjedd bak hennes rygg. Økokrim har i syv uker vurdert om instansen skal innlede etterforskning.

Økokrim la fredag etterforskning til side. Det var ikke holdepunkter for at det hadde forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven.

