Støre om krevende flyktningstrøm: «Den oppgaven skal vi klare sammen»

Én uke etter Russlands angrep redegjorde Jonas Gahr Støre om krigen i Ukraina. I det alvorsfylte stortingsmøtet ba han også samtlige partier om å være beredt på å møte en krevende flyktningutfordring.

– Men Herr president: Den oppgaven skal vi klare sammen, sa Støre fra talerstolen.

Formuleringen er ikke ulik den kjente oppfordringen som kom fra Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, i møte med migrantkrisen i 2015: «Wir schaffen das» – det skal vi klare.

Åpner for kollektiv beskyttelse

I redegjørelsen varslet Støre umiddelbare tiltak for å «styrke Norges reaksjonsevne» i en ny sikkerhetssituasjon. Og han gjentok: Ingenting tyder på at Russland er tjent med å flytte fiendtlig aktivitet til våre nærområder.

I møte med antatte millioner på flukt fra krigsredslene, åpnet han for å gi ukrainere kollektiv beskyttelse i Norge, slik det ble gjort under Balkankrigen på 90-tallet. Der vil han nå ha Stortinget i ryggen.

– De skal møte et Europa og et Norge som tar godt vare på medmennesker på flukt, lovet Støre.

Hvordan kan vanlige folk bidra, Støre?

I samtale med Vårt Land etter redegjørelsen utdyper Støre hvordan han håper vanlige borgere skal møte en flyktningbølge. Og: Forstår statsministeren den frykten også mange her hjemme nå har for krig og krise?

Støre setter stor pris på det hjemlige engasjementet for humanitær hjelp og bidrag til å bistå flyktninger:

– Folk rundt om i Norge melder at de stiller opp, kommuner sier de kan ta imot flyktninger, enkeltpersoner og næringsliv vil hjelpe til. Det er rørende. Og det er viktig.

– Hvordan kan vanlige borgere bidra?

– Lokalsamfunn kan komme til å møte folk som har vært på flukt fra forferdelige ting. Da må vi vise oss fra vår beste side, appellerer statsministeren.

HVERDAGSFRYKTEN: – En frykt som gjør at folk legger helt om livene sine, er det ikke grunnlag for, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Vårt Land (Annika Byrde/NTB)

Barn er redde - «voksne kan bli tydeligere»

Men Støre minner om at bidragene med å bistå mot masseflukt tas stegvis:

– Krisen er nå akutt i krigens nærområder. De aller fleste vil nok tilbake til Ukraina. Så vil Europa diskutere om de skal få anledning til å reise videre til andre land. Og Norge bør da tilby beskyttelse som ett av flere europeisk land.

Noe av det første Støre vektla i redegjørelsen til Stortinget, var også adressert utad til norske foreldre: Særlig barn er redde for at det kan bli krig. Der kan «vi voksne bli tydelige».

Men også blant voksne er det innslag av frykt i dagliglivet. Bare få dager etter Russlands angrep kom hjemlige nyhetsmeldinger om pågang etter jod-tabletter som beskyttelse mot radioaktivitet. Tirsdag morgen kom det også melding om at varehus merker pågang etter vannkanner for oppbevaring av drikkevann.

---

Samlet i alvor

Én uke etter Russlands angrep på Ukraina redegjorde statsminister Jonas Gahr Støre for Stortinget om krigen og hvordan regjeringen møter dette.

Fra alle partier i et alvorstungt storting kom det ryggdekning til landets regjering.

En tråd i Støres redegjørelse var at norsk sikkerhet skapes gjennom Nato-samarbeidet og sammen med nordiske naboer og andre europeiske land.

---

Statsministeren: Ikke grunnlag for å legge om dagliglivet

– Hva vil du si til innbyggere som nå bærer på frykt?

– Jeg vil si at Norge er ikke i krig. Vi er med i Nato, en trygg forsvarsallianse. Og det er ingen direkte trusler mot Norge. Men vi har et Europa der det utspiller seg krig. Det er veldig alvorlig og grunn til å være urolige for det, svarer statsministeren.

– Vi trenger altså ikke være redde?

– En frykt som gjør at folk legger helt om livene sine, er det ikke grunnlag for, svarer Støre, men legger likevel til:

– Det er klart: Et Europa som opplever noe så omfattende som dette, påvirker også oss i Norge. Det kan vi ikke underslå. Det er en utsatt situasjon, men vi er godt rustet til å ta vare på Norges sikkerhet.

Åpner opp om norske krise-forberedelser

Tidligere denne uken uttrykte sentrale forsvarspolitikere i Vårt Land at Russlands krig også utfordrer norske forsvarsbudsjetter fremover.

– Vi vil se på umiddelbare tiltak for å styrke vår reaksjonsevne, sa Støre.

Støre åpner nå opp om hva slags forberedelser Norge har gjort da alvoret med den russiske styrkeoppbyggingen økte. I redegjørelsen opplyste han dette:

Alt i desember ble nasjonale beredskapstiltak besluttet. Overvåkning av egne områder ble trappet opp. Planverk ble gjennomgått og det ble gjort forberedelser for å sikre nøkkelpunkter for egne styrker i Norge.

– Fordi Russland er én av de større trusselaktørene, står vi overfor en sikkerhetsutfordring. Nå treffer den også hverdagen vår. Det må vi ta inn over oss, sa Støre.

støre-redegjørelse NÆRVÆR: Ukrainas ambassadør, Viatsjeslav Jatsiuk, på vei til Stortingets diplomatlosje før statsminister Jonas Gahr Støres redegjørelse om krigen i Ukraina. Han ble også møtt av stortingspresident Masud Gharahkhani. (Per Anders Hoel)

«Ingen ungdommer skal klandres i sosiale medier for krigen»

Torsdagens stortingsmøte om Russlands krigføring var alvorspreget, men også symboltungt på ett vis: Ukrainas ambassadør, Viatsjeslav Jatsiuk, hadde tatt plass i diplomatlosjen. Hans tilstedeværelse ble møtt med stående og medfølende applaus fra stortingsrepresentantene.

Støre kom helt avslutningsvis også med en appell til både stortingsrepresentanter og norske innbyggere:

– For meg er det viktig i denne sal: Våre tiltak er rettet mot det russiske regimet, ikke det russiske folk. Det er nå viktig at alle voksne, enten de er idrettsledere eller andre, tar ansvar for hvordan de snakker. Ingen barn har skylden for det som skjer. Og ingen ungdommer skal klandres i sosiale medier for krigen, sa Støre.

