Vil stille politikarane til ansvar i valdebatt i kveld

– Dette blir ein ideologisk debatt. Vi ønskjer å løfte fram verdisaker som ikkje får plass i andre debattar der toppolitikarane møtast, seier Alf Gjøsund.

DEBATTSAMARBEID: Alf Gjøsund og Vebjørn Selbekk leiar debatten hos kyrkjelyden Salt på Froum Scene i Bergen i kveld. (Erlend Berge (foto))

---

Valdebatt i Bergen

I kveld klokka 20.00 arrangerer kyrkjelyden Salt Bergen politikarutspørjing i samarbeid med Vårt Land. Også Dagen er med på samarbeidet. Debatten vil bli leia av Gjøsund saman med sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen.

---

Han er til vanleg religionsredaktør i Vårt Land, men leier no avisa si satsing på ein ny TV-kanal. Saman med sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen skal han leie eit topplag av stortingskandidatar i den han lovar blir ein litt annleis valkampdebatt.

– Vi ønskjer blant anna å få til ein annleis debatt om abort. Vi ønskjer å få til ei samtale med det alvoret som temaet fortener. Eg er veldig spent på om vi får dette til, eller om politikarane går rett i skyttargravene. Denne debatten er altfor viktig til å bli redusert til krangling.

Debatten kan følgjast her:





---

Panelet

Desse stiller i paneldebatten:

Ketil Solvik-Olsen, Frp

Torbjørn Røe Isaksen, Høgre

Sveinung Rotevatn, Venstre

Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkeparti

Kjersti Toppe, Senterpartiet

Arild Hermstad, Miljøpartiet De Grønne

Marte Mjøs Persen, Arbeidarpartiet

Nicholas Wilkinson, Sosialistisk Venstreparti

---

Kristenpolitisk oppgjer med KrF-utbrytarar

I tillegg til paneldebatten med dei etablerte stortingspartia, vil dei som får med seg debatten i kveld få oppleve noko som aldri før har skjedd:

Partileiar Kjell Ingolf Ropstad frå KrF vil møte to utbrytarar frå sitt eige parti, som no representer kvart sitt utfordrarparti til KrF. Dag Sele representerer partiet Sentrum og Tomas Moltu kjem frå Partiet De Kristne (PDK).

– Sentrum og PDK utgjer på mange måtar kvar sine ytterpunkt i det politiske landskapet. No utfordrar dei Ropstad frå kvar si side. Det er første gang desse tre får bryne seg på kvarandre, seier Gjøsund.

Triellen mellom KrF; PDK og Sentrum blir leia av Vebjørn Selbekk.

[ Her kan du følgje valdebatt mandag 23. august klokka 20.00 ]

Gryande uro for utanforskap

Eit anna tema som vil bli løfta fram i debatten er den gryande uroa blant mange kristne for ei kjensle av utanforskap i det samfunnet. Mange som har typiske kristenkonservative standpunkt i saker som handlar om blant anna samlivsetikk og abort, opplever at det er eit trongare rom for dei i den offentlege debatten.

– Det er synd viss Oslo Symposium skal vere aleine om å sette ord på dette. Det å skape utanforskap er oppskrifta på å skape eit samfunn med meir polarisering og konfliktar, seier Gjøsund.