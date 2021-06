Ble beskyldt for å angripe personen Lan Marie Berg. Nå svarer motstanderne

– Beskyldninger om mistillit på bakgrunn av kjønn, politisk spill eller manglende folkeskikk, håper jeg vi klarer å unngå fremover, sa byrådsmedlem Hassan Nawaz (H).

Nawaz var én av flere som tok et kraftig oppgjør med MDGs retorikk under dagens byrådsmøte i Oslo. Bakteppet var at Oslo bystyre onsdag, valgte å gå av etter mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg.

– Hetsen og truslene byråden har opplevd er på ingen måte akseptabelt. Men denne typen alvorlige uriktige påstander mot opposisjonen i bystyret, det er dessverre med på å undergrave parlamentarismen i Oslo bystyre, og det destruerer dessverre tilliten Oslo bystyre har til befolkningen.

PROVOSERT: Bystyrepolitiker Hassan Nawaz er kraftig provosert over utspill fra Lan Marie Bergs støttespillere. (Pressefoto)

Flere er kraftig provoserte over hard ordbruk fra Lan Marie Bergs støttespillere den siste uken. Blant annet har et Facebook-innlegg fra MDG-partileder Une Bastholm fra forrige uke skapt mye oppstyr.

Hun skrev blant annet at «mugne, patriarkalske fordommer og kjønnsstereotypier som mistenkeliggjør resultatrike kvinner gjør det (mistillitsforslag, red.anm.) mulig».

Vil ikke spekulere i effekten

Hawaz i Høyre sier til Vårt Land at «uriktige påstander» polariserer debatten, og splitter det samarbeidet de har på tvers av partiene.

– Kan enkelte ytringer fra Bergs støttespillere ha brakt vann på mølla for mistillitsforslaget?

– Jeg vil ikke spekulere i hvorvidt det har hatt noe effekt under voteringen, men det har potensielt svekket tilliten mellom Oslo bystyre og oslofolk.

Også eks-byrådsleder Raymond Johansen, som har støttet Berg i mistillitssaken, gikk i rette med krass ordbruk fra hennes støttespillere.

– Vær forsiktige hvis dere ikke kjenner innmaten og prøver å være gode hjelpere. Det er ikke sikkert at du greier å oppnå det, sa Johansen på pressekonferansen, og fortsatte:

– Det hadde vært ålreit å bli ringt til og spurt om det var hjelpsomt eller ikke, men den telefonen kan jeg innrømme at jeg ikke fikk.

Flere tok oppgjør

I bystyremøtet onsdag sa flere av opposisjonens medlemmer at de vil ha seg frabedt stygg retorikk.

– Dette handler ikke om personen Lan Marie Berg, sa KrFs Espen Andreas Hasle.

– Jeg vil benytte anledningen til å ta avstand fra den hetsen som byråden har blitt utsatt for, både før og under denne saken. Det er totalt uakseptabelt. Men vi må vurdere den her saken for seg, sa Morten Edvardsen fra Senterpartiet.

Ifølge Dagbladet var MDGs respons på kritikken mot seg, blant faktorene som gjorde at Rødt støttet mistillit.

– Du kan si mye om meg, men at jeg er ute etter å ta andre kvinner faller på egen urimelighet, sa Rødt-politiker Eivor Evenrud til avisen.

SKILLER SAK OG PERSON: Espen Andreas Hasle (Krf) presiserte at kritikk mot Bergs håndtering av budsjettskandalen i Oslo, ikke er personangrep. (Morten Marius Larsen)

«Vær ydmyk, kvinne!»

Flere har dratt linjer mellom mistillitssaken i Oslo bystyre, og debatten om hets mot Lan Marie Berg. Forrige uke publiserte VG et debattinnlegg fra stortingspolitiker Rasmus Hansson, med tittelen «Vær ydmyk, kvinne!».

Der skriver han blant annet at «Det virker åpenbart at Berg måles etter en annen målestokk enn middelaldrende hvite menn fra Høyre».

Hansson skrev også at «mistillitsforslaget og kjøret mot Lan Marie Berg handler lite om parlamentarisk kontroll av makten, og mye om å ydmyke en politisk rival».

