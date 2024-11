Fylkesstyret i Trøndelag Ap reagerer på «organiserte medlemsoverføringer»

I løpet av det hasteinnkalte styremøtet mandag ble det vedtatt enstemmig at fylkesstyret mener «organiserte og kollektive medlemsoverføringer» i nominasjonsprosessen ikke skal forekomme.

I tillegg ønsker styret vedtektsendringer som regulerer slike overføringer.

Saken det dreier seg om, er granskning av flytting av medlemmer fra Nidaros Sosialdemokratisk Forum til andre lag i Trøndelag.

Lokallaget som ledes av Trond Giske, har opplevd stor medlemsvekst de siste årene. Derfor har det vakt oppsikt at mange medlemmer har meldt overgang til andre lokallag i Trøndelag.

Mandag ettermiddag ble det kjent at styret i Trøndelag Ap hadde kalt inn til ekstraordinært styremøte. Fylkesleder Ingvild Kjerkol kalte det «et møte om organisatoriske forhold». Det ble raskt kjent at det dreide seg om en granskning som var iverksatt av fylkesstyret og fylkeskontoret.

Kontoret hadde samlet inn over 100 sider med tilbakemeldinger og bekymringsmeldinger. Overfor VG avviser partisekretær Kjersti Stenseng at de er involvert i granskningen, og at saken håndteres av fylkeslaget.

– Vi kan ikke ha en praksis der vi kan delta i nominasjonsprosesser i ulike kommunepartilag etter hverandre. Det utfordrer beslutningsstrukturen vår, og slik kan vi ikke ha det, sier fylkesnestleder Emil Raaen til TV 2.