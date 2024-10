Sarkofagtrøbbel på slottet – klages inn for anbudsmangel

Arkitektfirmaet Snøhetta har fått oppdraget med å bygge sarkofagen, men det ble aldri lagt ut på anbud, skriver E24.

Saken er nå klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

20 millioner kroner er satt av i statsbudsjettet til bygging av kongeparets siste hvilested.

Organisasjonen Norge som republikk, som har som hovedmål å avskaffe monarkiet, står bak klagen. Hoffet må følge vanlig prosedyre, mener de.

– For oss er det en prinsippsak. Ingen skal stå over loven i Norge, sier leder Craig Aaen-Stockdale i organisasjonen.

Hoffet risikerer et overtredelsesgebyr på opp mot 3 millioner kroner dersom nemnda finner at de har brutt reglene for offentlig anskaffelse.