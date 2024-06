Hunter Biden kjent skyldig i sak om våpenlovbrudd

Juryen kom fram til avgjørelsen tirsdag, etter å ha vurdert saken i tre timer. Nå venter straffeutmålingen i saken. I teorien kan han få opptil 25 års fengsel av dommer Maryellen Noreika, men lovbrytere uten tidligere dommer får som regel ikke maksimumsstraff. Det er uklart om han vil bli idømt fengselsstraff.

Ett av tiltalepunktene handlet om ulovlig oppbevaring av våpen og to om at han løy om narkotikaforbruket sitt da han kjøpte et skytevåpen i 2018.

Biden skal ha hatt det aktuelle våpenet i elleve dager før hans brors enke fant det og kastet det i søpla.

Saken har trukket noen av de mørkeste kapitlene i Hunter Bidens liv fram i offentligheten. Han har selv fortalt åpent om sin bruk av crack og hvordan han klarte å slutte for over fem år siden.

Forsvaret har forsøkt å bevise at Biden ikke så seg selv som «avhengig» da han undertegnet våpendokumentene.

Rettssaken har gått i Wilmington i familiens hjemstat Delaware.