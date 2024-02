Dag Inge Ulstein, nestleder i KrF, refser partikollegene i Drammen for åpen scene:

– Dette er ikke KrFs politikk hverken lokalt eller sentralt. KrF er opptatt av at vi skal hjelpe folk på flukt og at vi skal ta imot en betydelig andel kvoteflyktninger, sier han til Vårt Land.

Tirsdag vedtok Drammen kommunestyret, med 29 mot 28 stemmer, at kommunen kun vil ta imot flyktninger fra Ukraina, og at andre flyktninger som skal bosettes i Drammen vil bli avviste.

Drammen styres av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet – og KrF.

Partiets to representanter i kommunestyret sa derfor ja til flyktningsorteringen.

Nei, nei, nei

Svært mange sier nei.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier Drammen ikke kan stille krav til flyktningenes nasjonalitet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) sier at kommunen kan vedta hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem.

Drammens kommuneadvokat sier vedtaket er ulovlig.

Avviser flere med ikke-vestlig bakgrunn

IMDi har bedt Drammen bosette 340 flyktninger i 2024.

Kommunedirektøren anbefalte 250.

Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og KrF havnet på 125.

Så la de borgerlige partiene, i både hovedutvalget og formannskapet, inn i vedtaket at kommunen bare skal åpne dørene for ukrainske flyktninger.

Det vil være «integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn», mener firkløveret.

KrF: Jeg har ikke hatt det godt

Da saken ble debattert i kommunestyret tirsdag, tok KrFs gruppeleder Turid Solberg Thomassen til tårene, melder Drammens Tidende.

Under debatten gråt hun åpenlyst, for så å gå på talerstolen og forsvare at KrF stemte med de tre andre partiene.

– Det har blåst som dere vet full orkan. Jeg har ikke hatt det godt. For KrF berører dette punktet i våre kjerneverdier. For oss var det helt nødvendig å fjerne ordlyden som setter nasjonaliteter opp imot hverandre. Den kamelen var ikke mulig å svelge.

Turid Solberg Thomassen lover at dette blir siste gangen hun er med på et vedtak av denne typen, melder dt.no.

– Dette blir jeg ikke med på flere ganger. Da blir jeg enten årsaken til at samarbeidet bryter sammen – eller så blir jeg kastet ut. Og det får være greit, sa Thomassen under debatten.

Skal sjekkes om det er lovlig

Vedtaket er meldt inn til Statsforvalteren i Viken, som skal gjennomføre en lovlighetskontroll: Er vedtaket lovlig fattet?

Det er Thomassen glad for:

– Jeg skjemmes over vedtaket jeg selv er med på å vedta, og jeg hilser en lovlighetskontroll velkommen.

Det er også KrFs nestleder Dag Inge Ulstein.

– Nå skal saken følges opp av statsforvalteren, så siste ord er nok ikke sagt i denne saken, sier han til Vårt Land.