Netanyahu møtte fredag leiarar frå grenseområdet mot Gazastripa og forsikra dei ifølgje israelske medium om at Hamas vil bli eliminert på Gazastripa.

Israel vil ta full tryggingsmessig kontroll, sørgje for at militante grupper der blir avvæpna og at ingen i Gaza lenger kan utgjere ein trussel mot israelske innbyggjarar, sa Netanyahu.

Dette utelèt i så fall utplassering av ein internasjonal fredsstyrke i Gaza, noko enkelte har teke til orde for.

(©NPK)