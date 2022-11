Uenighet om hvor gode bistandsløftene er i budsjettavtalen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det er skuffende at avtalen mellom SV og regjeringen utsetter å komme med konkrete satsinger på bistand, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Hun mener forslaget kun er et løfte om en prosess som det er uvisst hvor lander.

– I mellomtiden øker sult og ekstrem fattigdom. Vi vet i dag at Norge har nok penger til å gi 1 prosent i bistand. Når det heller ikke har innvirkning på norsk økonomi, så er det uforståelig at partiene utsetter til neste år å bestemme hvor mye Norge skal bidra med, sier hun.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp er mer optimistisk.

– Budsjettforliket er lovende for bistanden. SV har åpenbart lykkes med å binde regjeringen til masta og 1-prosentmålet gjennom forslaget om en mekanisme for innsats for å møte konsekvensene av krigen i Ukraina, sier han i en kommentar.

– Selv om det kan være noe uklart hvordan denne mekanismen skal se ut i praksis, har SV med dette klart å binde regjeringen til masten for 1 prosent, gjentar Høybråten.