Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Kilden sier også at utsettelsen av 26. konsesjonsrunde bare er en del av enigheten rundt olje.

Tidligere tirsdag har NTB fått opplyst at det er enighet i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV. Det ligger an til at enigheten legges fram på en pressekonferanse klokken 18, ifølge kilder.