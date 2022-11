Klimaaksjoner mot Equinor i Oslo og Trondheim

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Den første aksjonen skjedde i 12.30-tiden utenfor Equinors høstkonferanse ved Det Norske Teatret i Oslo sentrum. Ifølge E24 ble åtte personer innbrakt etter å ha løpt inn i bygget.

– Flere har valgt å ikke etterkomme politiets pålegg, og flere har prøvd å trenge seg inn på arrangementet. Vi har god kontroll, slik jeg har oppfattet det, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er gruppa Extinction Rebellion som står bak aksjonen. Overfor Avisa Oslo kritiserer talsperson Jonas Kittelsen håndteringen fra politiets side.

– Det har aldri skjedd så raskt her. En aksjonist satt helt fredelig på rumpa, og så kom det fire politibetjenter og la ham brutalt i bakken. Det er en type behandling jeg ikke har sett fra Oslo-politiet før, sier Kittelsen.

– Det kan godt se voldsomt ut, men faktum er at ingen er skadd – og det er på grunn av at politiet reagerte såpass hurtig, sier politiets innsatsleder Svein Arild Jørunland.

Innsatsleder Arve Røtterud sier til E24 tirsdag kveld at demonstrantene etter den første hendelsen har oppført seg fint, og at de har god dialog med politiet. Tirsdag kveld var fortsatt en gruppe demonstranter samlet ved teatret, men alt gikk fredelig for seg, ifølge politiet.

Tidligere på ettermiddagen ble det sølt oransje maling på inngangspartiet ved Equinors bygg på Rotvoll i Trondheim. Ifølge Dagbladet er disse aksjonistene fra Stopp oljeletinga.

Politiet har innbrakt to personer til arresten, og det er opprettet sak for skadeverk. Hele inngangspartiet skal være tilgriset med maling, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.