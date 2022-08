Kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist korona

Kronprinsessen har det Kongehuset beskriver som vanlige symptomer, og hun følges opp av sin lege.

Kronprinsesse Mette-Marit avslørte i oktober 2018 at hun lever med den alvorlige lungesykdommen kronisk lungefibrose. Det gjør at hun er i risikosonen for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp dersom hun blir smittet av koronaviruset.

Hennes mann, kronprins Haakon, fikk påvist koronavirus i juni, og måtte derfor melde fravær til sørgegudstjenesten i Oslo domkirke etter masseskytingen i Oslo 26. juni. Kong Harald fikk påvist koronavirus 22. mars og var sykmeldt en periode.