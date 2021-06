120 smitta i Trøndelag knyttes til kirkesamling

– Når det pågår kraftfull sang og man er tett på hverandre både i kirken og på utested, er det økt risiko for smitte, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden til VG.

Den siste tiden har den vært mye koronasmitte i Trøndelag. Det siste døgnet er 26 personer registrert smittet, ifølge Tronheim kommune sin nettside.

Trondheim by er i stor grad nedstengt, men sliter fremdeles med utbrudd knyttet til ansamlinger av mennesker før byen stengte ned.

Kommunedirektøren sier til VG at ett av de større utbruddene i fylket et knyttet til et arrangement i en kirke i Melhus i forkant av 17. mai.

– Over 100 er registrert smittet knyttet til gudstjenesten der, sier Wolden.

Leder Melhus menighetsråd sier til avisa at det er en uheldig situasjon og at smitten har skjedd til tross for at retningslinjene for smittevern ble fulgt.

