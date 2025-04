Spørrebanken 26. april

Godt og blanda

1. Banan er ifølge botanisk terminologi, et bær - fleip eller fakta?

2. I Bibelen, hvorfor blir disippelen Tomas kalt tvileren?

3. I hvilket år kom den første utgaven av Microsoft Word: i 1973, 1983 eller 1993?

4. Hvilken religion er delt inn i de to hovedtradisjonene theravada og mahayana?

5. Hva går myten elefantgravplass ut på?

6. I hvilken italiensk by kan man se Leonardo da Vincis maleri «Nattverden»?

7. I en kjent TV-serie opplever hovedpersonene at det blir fullt under bokstaven «U» i filkabinettet for uløste saker. Hvilken bokstav begynner de å bruke i stedet?

8. I hvilket amerikansk band er Julian Casablancas vokalist?

9. Hva heter Danmarks nasjonalforsamling?

10. Hvilken religion er mest utbredt i Kirgisistan?

Godt og blanda - svar

1. Fakta

2. Han ville ikke tro at Jesus hadde stått opp fra de døde før han selv hadde sett det med egne øyne.

3. 1983

4. Buddhismen

5. At en elefant intuitivt går et sted alene med mål om å dø der

6. Milan

7. X (X-Files)

8. The Strokes

9. Folketinget

10. Islam

Svaret begynner på D

1. Hvilket tidligere bilmerke heter nå Nissan?

2. Hvor ligger Trinity College?

3. I hvilken norsk popgruppe var Simone Larsen lenge frontfigur og vokalist?

4. Hva kalles golfkølla man bruker til å slå lengst?

5. Hva kalles ei grense i en væpna konflikt som partene har blitt enige om ikke å krysse?

6. Hvilket ord brukes om landformen der ei elv munner ut i en innsjø eller et hav, hvor elva deler seg og får en karakteristisk trekantform?

7. Hvor var Paulus, ifølge Apostlenes gjerninger, på vei da han opplevde at Jesus viste seg for ham i en åpenbaring?

8. Hva het skipet som fraktet de norske jødene til Tyskland under andre verdenskrig?

9. Hvilken avis het tidligere Norges Handels- og Sjøfartstidende?

10. Hva heter nasjonalforsamlingen i Russland?

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Svaret begynner på D – svar

1. Datsun.

2. Dublin.

3. D’Sound.

4. Driver.

5. Demarkasjonslinje.

6. Delta.

7. Damaskus.

8. Donau.

9. Dagens Næringsliv.

10. Dumaen.

---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---

Kirker

1. I hvilken kirke giftet prins William og hertuginne Kate seg?

2. Hvilken av de norske stavkirkene er den eneste som står på Unescos verdensarvliste?

3. Hvilket bygg i Istanbul har vært både synagoge, kirke og moské?

4. Hvilken kirke er den største trekirka i Norge?

5. Hva betyr ‘la Sagrada Familia’, som er mest kjent som navnet på den store kirka i Barcelona?

6. Hva kalles inngangspartiet i ei kirke, der man entrer selve kirkesalen?

7. Hvor ligger de to eneste søsterkirkene i Norge, Mariakirka og Nikolaikirka?

8. Når fant den skadebringende brannen i Notre-Dame sted?

9. Hvem var den siste kongen som ble kronet i Nidarosdomen? Hint: Nå er skikken at kongen signes.

10. Hva er et mer populært navn på Tromsdalen kirke?

Kirker – svar

1. Westminster Abbey.

2. Urnes.

3. Hagia Sofia.

4. Mandal kirke.

5. Den hellige familien, kirka er bygget til ære for Jesus, Josef og Maria.

6. Våpenhuset.

7. På Gran på Hadeland.

8. 15. april 2019.

9. Haakon 7.

10. Ishavskatedralen.

Hvilket årstall?

1. NATO ble opprettet, Folkerepublikken Kina ble grunnlagt og politikeren Martin Kolberg kom til verden i Buskerud?

2. Åsta-ulykken, den eneste fatale Concorde-flyulykken, og den russiske atomubåten «K-141 Kursk» sank i Barentshavet.

3. Norge innfører allmenn stemmerett for kvinner, Rosa Parks ble født og Vålerengen Idrettsforening ble stiftet.

4. Slaget ved Waterloo, Vulkanen Tambora har et utbrudd som forårsaker «året uten sommer» det påfølgende året, Norges Høyesterett avsier sin første kjennelse.

5. Erna Solbergs regjering ble utvidet med KrF, 40 000 norske skoleelever streiket for klimaet, og verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, Ryfylketunnelen, ble åpnet.

6. Neil Armstrong blir det første mennesket på månen, Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lille julaften, og Siv Jensen entrer verden i Oslo.

7. RMS «Titanic» legger ut på en lite suksessfull jomfrutur over Atlanterhavet, Robert Scott når sydpolen men har tapt kappløpet mot Roald Amundsen, og Woodrow Wilson blir valg til president i USA.

8. Kjetil Rekdal scorer på straffespark i Marseille, Oslo lufthavn (Gardermoen) blir åpnet, og såpeserien Hotel Cæsar begynner.

9. Ronald Reagan overlever et attentatforsøk, Phil Collins går solo med albumet Face Value, Solveig Gulbrandsen og Suzann Pettersen blir født.

10. Ford Motor Company grunnlegges, Tour de France arrangeres for første gang, Bjørnstjerne Bjørnson vinner Nobelprisen i litteratur.

Hvilket årstall?

1. 1949

2. 2000

3. 1913

4. 1815

5. 2019

6. 1969

7. 1912

8. 1998

9. 1981

10. 1903

Blomster og bier

1. Verdenshistoriens andre mann på Månen har et fornavn med en viss bie-aktig klang. Hvem var det?

2. Hvem skrev romanen «Bienes historie» (2015)?

3. Julestjerne er den mest populære juleblomsten i Norge. Men fra hvilken verdensdel er den opprinnelig fra?

4. Kokospalme er et palmetre. Navnet «Kokos» kommer fra portugisisk coco, som er navnet på hva?

5. Hvilken musikkgruppe hadde en stor hit med sangen «Stayin’ Alive» i 1977?

6. Hvilken blomst førte til en finansboble i Nederland som nådde toppen 1637?

7. Bier finnes på alle kontinenter unntatt ett. Hvilket?

8. Hvilken roman av Umberto Eco ble senere filmatisert med Sean Connery i hovedrollen?

9. Hva er gudenes drikk i gresk mytologi?

10. I hvilket land foregikk Nellikrevolusjonen i 1974?

Blomster og bier

1. Buzz Aldrin

2. Maja Lunde

3. Mellom-Amerika (Som en del av verdensdelen Nord-Amerika, som også godkjennes som svar)

4. En ape

5. Bee Gees

6. Tulipaner

7. Antarktika

8. Rosens navn

9. Nektar

10. Portugal

Fargerike gater og bygninger

1. Hvilken farge hadde huset til bjørnen, som hadde stemmen til Paul Ottar Haga, og som var å se på Barne-TV på tidlig 2000-tallet?

2. I brettspillet Monopol, hva heter de tre grønne gatene?

3. Hva er adressen til Det hvite hus?

4. Hvilken by profileres som «Den blå byen ved sundet»? Med tanke på byens navn skulle man tro de hadde valgt en annen farge.

5. Hvilket fargerikt navn fikk klimaplanen ved Det kongelige hoff i Norge, som ble bestemt i 2016?

6. Hvilken kommunal etat i Oslo forvalter Gul liste, som er en oversikt over registrerte kulturminner i Oslo?

7. Hva heter gata i Stavanger som på folkemunne kalles ‘Fargegata’ på grunn av gatas fargerike bygninger?

8. Hva heter den historiske byen som har fått tilnavnet «Den roserøde byen»?

9. Hva heter kanalen i København som er omringet av fargerike husrekker av freda bygninger?

10. Hva heter Stockholms bykjerne og fremste turistmål hvor man finner det fargerike Stortorget?

Fargerike gater og bygninger - svar

1. Blå

2. Sinsen, Pilestredet og Trosterudveien

3. 1600 Pennsylvania Avenue

4. Sortland

5. Det grønne slottet

6. Byantikvaren

7. Øvre Holmegate

8. Petra

9. Nyhavn

10. Gamla Stan