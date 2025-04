Godt og blanda

1. Hva heter hovedpersonen i musikalen Spelemann på taket?

2. Hvor mange salmer er det i Salmenes bok?

3. Hvilket bilmerke har modellen Quattro?

4. Hvilken norsk kommune har tre nisseluer i sitt våpen?

5. Hva heter grenseelven mellom Finland og Sverige?

6. Hvilken oppfinnelse forbinder du med Louis Braille?

7. Hvor mange lyssterke stjerner danner Karlsvognen?

8. Hvor mange meter hoppet Bjørn Einar Romøren da han tok verdensrekorden i skiflyvning i Planica i 2005?

9. Hva betyr det greske sammensetningsordet gastro-?

10. Hva står forkortelsen GPS for?





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Godt og blanda - svar

1. Tevye

2. 150

3. Audi

4. Nissedal

5. Torne älv

6. Blindeskriften

7. Sju stjerner

8. 239 meter

9. Mage

10. Global Positioning System





Svaret begynner på K

1. Hva slags dag er 8. mars?

2. Hva er det eneste av verdens syv underverker som er bevart?

3. Hvilken kvinne fra Hamar regnes som 1900-tallets største wagner-sopran? Hun var avbildet på den forrige norske hundrekronersseddelen.

4. I hvilken by ble Henrik Wergeland født?

5. Hva heter den indonesiske vulkanen som i 1883 hadde et stort utbrudd?

6. Hva het krigen som George W. Bush startet i 2001?

7. Hva heter Sveriges høyeste fjell?

8. Hva kalles Sør-Afrikas sørligste odde?

9. Hvor fant Mau-Mau-opprøret sted på femtitallet?

10. Hva het bestemmelsen som forbød kristne møter uten sokneprestens godkjennelse?





Svaret begynner på K - svar

1. Kvinnedagen

2. Kheops- eller Khufupyramiden (også kjent som den store pyramiden i Giza)

3. Kirsten Flagstad

4. Kristiansand

5. Krakatau

6. Krigen mot terror

7. Kebnekaise

8. Kapp det gode håp

9. Kenya

10. Konventikkelplakaten





Aktuelt

1. Denne uken ble seks kvinner sendt ut i verdensrommet med Jeff Bezos’ selskap Blue Origin. De skal på en såkalt suborbital romferd. Hva betyr det?

2. Mange nordmenn har i år fulgt med på Jon Almaas bonde-eventyr på TV. I hvilket fylke ligger gården hans (Braarud gård i Nes)?

3. Hva er kallenavnet til TV-karakteren Pernille Middelthon?

4. Det viktigste verket til den ungarske komponisten Franz Liszt, «Via Crucis», har nylig blitt tolket av Leif Ove Andsnes. Hva betyr «Via Crucis»?

5. Hvilken statsrådspost holder Scott Bessent i Donald Trumps administrasjon?

6. Forfatteren Mario Vargas Llosa, som ble tildelt nobelprisen i litteratur i 2010, døde nylig 89 år gammel. Hvilket land kom han fra?

7. Hvilken britisk påske-detektiv spilles av skuespilleren Brenda Blethyn?

8. Hvilket logisk puslespill har et navn som består av de japanske ordene for ‘tall’ og ‘alene’?

9. Hvilken dag i påsken innførte Jesus nattverden?

10. Hvem er mannen som ledet NRK-programmet Påskenøtter fra 1984 til 2011?





Aktuelt - svar

1. Det betyr at fartøyet når verdensrommet, men ikke går inn i en bane rundt jorden

2. Akershus

3. «Pørni»

4. «Korsveien»

5. Finansminister

6. Peru

7. Vera Stanhope

8. Sudoku (su betyr tall og doku betyr alene)

9. Skjærtorsdag

10. Roald Øyen





Ledetråd (svaret er det samme)

1. Noe som kan skje i en bokserring, i hjernen og i en krig.

2. Noe Donald Trump skulle ønske var billigere, en del av en kniv, fjellrygg.

3. En myteomtalt by i Mali, en svensk rapper, et amerikansk uttrykk for å beskrive et sted langt unna.

4. Britisk band som har solgt over 100 millioner album, engelsk tittel på en bok i Bibelen, fransk elektronika-duo.

5. Noe veldig bra, et ungdomsblad som byttet navn i 2014, Galdhøpiggen.

6. Hovedstad på en øy, dronning som har et navn som viser til en tid i hennes land, roman av Knut Hamsun.

7. Springer, andalusier, Lionel.

8. Treningssenter-kjede, forstadium i spritproduksjon, del av klassisk musikkstykke.

9. Elv, gullrush, kraftig økonomisk oppsving.

10. Noe forretningsmannen Daniel Plainview trakter etter, noe som brukes til salving, Stavanger, nødvendig for å sponse Il Tempo Gigante.

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Ledetråd (svaret er det samme) - svar

1. Slag

2. Egg

3. Timbuktu

4. Genesis

5. Topp

6. Victoria

7. Hest

8. Sats

9. Klondike

10. Olje





Norge

1. Hva betyr «Norgga gonagasriika», som står på det norske passet?

2. Hvem skrev «Gud signe vårt dyre fedreland»?

3. Hvilken fedrelandssang brukte vi før «Ja, vi elsker» ble innført?

4. Hvem skrev «Dai sto pao Stiklasta, fylka te Stri, den gamla og so dan nya Ti»?

5. Når giftet kong Harald og dronning Sonja seg?

6. Hva var det som ble kalt «Sildesalaten»?

7. Hva heter Norges eldste kor som ble stiftet i 1845?

8. Nevn et år Ivar Aasen levde.

9. Hvem skrev «Norrønafolket, det vil fare»?

10. Hvem er stormester i Den kongelige norske St. Olavs Orden?





Norge - svar

1. Kongeriket Norge (på nord-samisk)

2. Elias Blix

3. «Sønner av Norge»

4. Per Sivle

5. 1968

6. Unionsmerket i flaggets øverste kant

7. Den norske Studentersangforening

8. 1813-1896

9. Bjørnstjerne Bjørnson

10. Kongen





Historie

1. Når ble Panamakanalen åpnet for trafikk?

2. Hvilken sak var det Norge i 1933 tapte i Haag-domstolen?

3. I hvilket land ble Ben Bella i 1962 først statsminister og så president?

4. Hvem hadde egentlig etternavnet Dsjugasjvili?

5. Hvilken jugoslavisk republikk er nå med i EU og bruker euro?

6. Når ble byen Pompeii dekket av aske fra vulkanen Vesuv?

7. Hva heter oldtidsbyen som var Abrahams hjemsted?

8. Hva heter det britiske klosteret som ble plyndret av vikinger i 793?

9. Hvem innledet sannsynligvis den varige bosettingen på Island?

10. Hvem var Reichskommisar i det okkuperte Norge fra 1940 til 1945?





Historie - svar

1. 1914

2. Grønlandssaken

3. Algerie

4. Josef Stalin

5. Slovenia

6. 79 e. Kr.

7. Ur

8. Lindisfarne (Holy Island)

9. Ingolv Arnesson fra Fjaler

10. Josef Terboven





Naturen

1. Hva er en fjellvåk?

2. Hvilket bartre egner seg spesielt godt til materiale for buer, for eksempel til hvalfangst?

3. Hva kaller vi en gås av hannkjønn?

4. Hvilket dyr er det danskene kaller marsvin?

5. Hva heter den minste av meisene våre?

6. Hva kaller vi hjortedyrenes hovedpryd?

7. Hva het alkefuglen som regnes som utdødd fra 1844?

8. Hvilke to lomarter er vanlige hekkefuger i Norge?

9. Hvilket dyr har det latinske navnet rattus norvegicus (norsk rotte)?

10. Hvor har hassel sin nordligste utpost hos oss?





Naturen - svar

1. Fugleart i haukefamilien

2. Barlind

3. Gasse

4. Nise

5. Svartmeis

6. Gevir

7. Geirfugl

8. Storlom og smålom

9. Brunrotte

10. Steigen





Norsk film

1. Hvem spilte i filmene En herre med bart og var bispinne i Herren og hans tjenere?

2. Hvem spilte Jan Baalsrud i filmen Ni liv fra 1957?

3. Hvem hadde hovedrollen i Gjest Baardsen?

4. Hvem spilte hovedrollen i The Heroes of Telemark?

5. Og hvem hadde regien for Ofelas (Veiviseren)?

6. Hva heter Vibeke Løkkebergs film om en jentes oppvekst i etterkrigstidens Bergen?

7. I hvilken film fra 1949 møter vi guttene Tom Tellefsen og Pål Bang-Hansen?

8. Hvem spilte karakteren Kjell Bjarne den Oscar-nominerte filmen Elling?

9. Hvilke tre filmer utgjør Joachim Triers Oslo-trilogi?

10. Hva heter Anja Breiens tre filmer med samme tittel?





Norsk film - svar

1. Wenche Foss

2. Jack Fjeldstad

3. Alfred Maurstad

4. Kirk Douglas

5. Nils Gaup

6. Løperjenten

7. Gategutter av Arne Skouen

8. Per Christian Ellefsen

9. Reprise (2006), Oslo, 31. august (2011) og Verdens verste menneske (2021)

10. Hustruer





Fjell

1. Hvilket fjellsystem har et navn som på sanskrit betyr «Snøens bolig»?

2. Hvor har det høyeste fjell samme navn som landet?

3. I hvilken fjellkjede er Tatra med sine 2.655 meter over havet høyeste fjell?

4. Hvilket fjell er verdens høyeste utenfor Himalaya?

5. Hvor lang er fjellkjeden Andesfjellene?

6. Hvor høy er Besseggen på det høyeste?

7. Hva heter fjellområdet mellom Svartehavet og Det kaspiske hav?

8. Hvor høyt over fjorden ligger Preikestolen ved Lysefjorden?

9. Hva heter det høyeste fjellet i Hellas?

10. Og hvilken fjellkjede i Italia strekker seg gjennom hele halvøya?





Fjell - svar

1. Himalaya

2. Kenya (Mount Kenya)

3. Karpatene

4. Aconcagua, Argentina (6.962 meter over havet)

5. Over 9.000 kilometer

6. 1.743 meter over havet

7. Kaukasus

8. 604 meter

9. Olympos

10. Apenninene





Fortsett sangteksten

1. «Eg ser du har det vondt / Men eg kan ikkje …»

2. «We’re talking away / I don’t know what I’m to say ...»

3. «Mas, mas, mas over hele linja / Mandag hele året ...»

4. «Jeg tenker opp når jeg er nede …»

5. «Det e jaddi me rart koss det kan gå te ...»

6. «Men eg har lurt litt på noe / Det var en ting eg sku visst! ...»

7. «Ei lampe som gløde i mørket / Og lose dæ ut og frem ...»

8. «Den har oss givet / lyset og livet ...»

9. «Bakom horisontar / Så forvitra og glir...»

10. «Og føglan som e fri / dæm ska vis vei å aillt ska bli ...»





Fortsett sangteksten - svar

1. Grina alle tårene for deg («Eg ser» av Bjørn Eidsvåg)

2. I’ll say it anyway («Take On Me» av A-ha)

3. Det er ingenting å le av («Splitter pine» av Dumdum Boys)

4. For jeg er en optimist («Optimist» av Jahn Teigen)

5. Tenk at du går i lag med me’ («Den finast eg veit» av Hellbillies)

6. Kan eg ta deg på ordet? («Ring meg» av Gabrielle)

7. Som tar dæ bort og hjemmefra («Har du fyr?» av Ola Bremnes)

8. Lyset og livet i dagning blid («Påskemorgen slukker sorgen» av Nikolai Frederik Grundtvig)

9. E du mi, mi Mary McKear («Tir n’a Noir» av Vamp)

10. Myttji lys og myttji varme («Lys og varme» av Åge Aleksandersen)





Varme mål

1. Hvor ligger palassruinene Knossos?

2. Hvilken storby ligger både i Asia og Europa?

3. I hvilket land er finner du byen Marrakech?

4. Hvilken øy må du reise til for å se Den blå grotte?

5. I hvilket land ligger Dubrovnik?

6. Og i hvilken by kan du se slottet Alhambra?

7. Hvilket land tilhører Ibiza?

8. På hvilken øy ligger vulkanen Etna?

9. Til hvilket land hører Azorene?

10. Hva heter Monacos viktigste by?





Varme mål - svar

1. Kreta

2. Istanbul

3. Marokko

4. Capri

5. Kroatia

6. Granada i Spania

7. Spania

8. Sicilia

9. Portugal

10. Monte Carlo





År

1. Når startet den franske revolusjon?

2. Hvilket år ble staten Israel opprettet?

3. Når ble Berlinmuren reist?

4. Hvilket år åpnet den første ordinære passasjerrute med jetfly?

5. Vrengen bro mellom Tjøme og Nøtterøy var det første bompengeprosjektet, når var det?

6. Når ble Norge medlem av Nato?

7. Når fikk jøder adgang til Norge?

8. Når ble det forbudt med brennevin og hetvin i Norge?

9. Hvilket år ble Abraham Lincoln valgt til president i USA?

10. Når ble Knut Arild Hareide leder i KrF?





År - svar

1. 1789

2. 1948

3. 1961

4. 1952

5. 1932

6. 1949

7. 1851

8. 1919

9. 1860

10. 2011