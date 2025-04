QUIZ: Hva kalles ofte det danske flagg?

Godt og blanda

1. Fleip eller fakta? Ifølge alle de kjente sagene var Olav den Hellige tippoldebarnet til Harald Hårfagre.

2. Hva er Lac Léman?

3. Hva kalles en stor tykk jernplate eller helle som brukes til å steke flatbrød på?

4. Hva heter tettstedet der du finner Lom stavkirke og Norsk Fjellmuseum?

5. Hva kalles ofte det danske flagg?

6. Hvilket sommerlig klesplagg har fått navn etter noen øyer i Stillehavet?

7. Hva er navnet på læren om giftstoffer?

8. Hva het Telenor da konsernet ble opprettet i 1855?

9. Hvor ligger innsjøen Farris?

10. Hva slags tre er egentlig seder?

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Godt og blanda - svar

1. Fakta

2. Det franske navn på Genèvesjøen

3. Takke

4. Fossbergom

5. Dannebrog

6. Bikini

7. Toksikologi

8. Telegrafverket

9. I Larvik

10. Bartre i furufamilien

Svaret begynner på J

1. Hvem ble USAs andre president?

2. I hvilket land holder løpeskoprodusenten Asics til?

3. Hvor ligger Hadeland folkemuseum?

4. Hvilken bærtype har en sort som heter korona?

5. Hva het forfatteren som med «Den onde hyrde» startet kampen for en mer human fangebehandling?

6. Hva kalles den norske ordning med forbud mot all jakt fra julaften til nyttårsaften, begge dager medregnet?

7. Hva betyr «Ego sum via et veritas et vita»?

8. Hvem ble Napoleon gift med i 1796?

9. Hvem står bak rockeklassikeren «I Love Rock N’ Roll» fra 1981?

10. Hva het den amerikanske fagforeningsmannen som forsvant i 1975?

Svaret begynner på J - svar

1. John Adams

2. Japan

3. Jaren

4. Jordbær

5. Jens Bjørneboe

6. Julefredning

7. Jeg er veien, sannheten og livet

8. Josephine Beauharnais

9. Joan Jett & the Blackhearts

10. Jimmy Hoffa

Krim

1. Hvem er det som skriver om gamle Miss Jane Marple?

2. Hva heter forfatterinnen som har hatt stor suksess med kriminalromaner fra Bohuslän?

3. Hvem er det som skriver om politimannen Konrad Sejer?

4. Hva heter pateren som G. K. Chesterton skrev en rekke fortellinger om?

5. Hvem er hodejegeren i Jo Nesbøs kriminalroman Hodejegerne?

6. Hvem har skrevet en rekke romaner om journalisten Annika Bengtzon?

7. Hva heter den første av Stieg Larssons spenningsbøker?

8. Hvem er det som skiver om Vilhelm Thygesen?

9. Hvem skrev Mannen som hatet julenisser og Bukken til havresekken?

10. Hvem skapte detektivskikkelsen Sherlock Holmes?

Krim - svar

1. Agatha Christie

2. Camilla Läckberg

3. Karin Fossum

4. Fader Brown (Father Brown)

5. Roger Brown

6. Liza Marklund

7. Män som hatar kvinnor

8. Jon Michelet

9. Gunnar Staalesen

10. Sir Arthur Conan Doyle

Årstall

1. Når ble kosmonauten Jurij Gagarin skutt ut i verdensrommet?

2. To filmer av Steven Spielberg hadde premiere i 1993, hvilke?

3. Når døde kong Olav?

4. Når ble de olympiske vinterleker arrangert for første gang?

5. Og når ble Det kommunistiske manifest (av Karl Marx og Friedrich Engels) første gang offentliggjort?

6. Hvilket år tok Adolf Hitler og hans parti makten i Tyskland?

7. Når ble Falklandskrigen utkjempet?

8. Når ble Folke Bernadotte myrdet av jødiske terrorister i Jerusalem?

9. I 1867 gjorde USA et viktig kjøp av Russland. Hva kjøpte USA?

10. Når ble Hålogaland bispedømme det i to?

---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (32).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---

Årstall - svar

1. 1961

2. Jurassic Park og Schindlers liste

3. 1991

4. 1924 (Chamonix)

5. 1848

6. 1933

7. 1982

8. 1948

9. Alaska

10. 1952

I havet

1. Hva er gyteområdet for ål?

2. Hva er krill?

3. Hva kalles sild i sitt første leveår?

4. Hva er det som kalles blueback?

5. Hvilket dyr er antakelig det største som noen gang har eksistert på Jorden?

6. Hvor tung kan en suppeskilpadde bli?

7. Hvor langt kan en flygefisk fly under gode forhold?

8. Hva kalles en tiarmet blekksprut med torpedoformet kropp og som kan veie fra 10 til 15 kilo?

9. Kan du et annet navn på tunfisk?

10. Hva heter den største av pingvinene?

I havet - svar

1. Sargassohavet

2. Rekeliknende krepsdyr

3. Mussa

4. Nyfødt unge av klappmyss

5. Blåhvalen

6. 300-400 kilo

7. Et par hundre meter

8. Akkar

9. Makrellstørje

10. Keiserpingvinen

Bergen

1. Hvilken jernbanestrekning settes i drift i 1893?

2. Hvem var det som lot bygge Håkonshallen?

3. Hvem hadde privatboligen Gamlehaugen?

4. Hvilket museum finner du på St. Jørgens Hospital?

5. Hvem skrev Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde?

6. I 1919 fikk Bergen en ny dagsavis, hva heter den?

7. Og når ble Festspillene arrangert for første gang?

8. Hva het bergenseren som var med i The Monn Keys?

9. Hvor lang er Fløibanen?

10. Hva het orkesteret som ble stiftet i 1756?

Bergen - svar

1. Bergen – Voss

2. Håkon Håkonsson

3. Christian Michelsen

4. Lepramuseet

5. Johan Nordahl Brun

6. Dagen

7. 1953

8. Arne Bendiksen

9. 850 meter

10. Musikselskabet Harmonien