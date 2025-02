QUIZ: Hva var Melkeveien i gresk mytologi?

Godt og blanda

1. Hvilket nordisk land har desidert flest innbyggere?

2. Hva het far til Olav 2 Haraldsson, Den hellige?

3. Hvem var det som i 1946 lanserte ordet papirtiger?

4. Hva er forventet levealder i Norge?

5. I hvilket land er Naochak (Nowshak) det høyeste fjellet?

6. Hvor utkommer avisa Fremover?

7. Hvor måtte treforedlingsbedriften M. Peterson & Søn AS nylig legge ned virksomheten?

8. Hva var Melkeveien i gresk mytologi?

9. Hvor ligger Mamertinerfengselet?

10. Hva er glukose?





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Godt og blanda - svar

1. Sverige

2. Harald Grenske

3. Mao Zedong

4. 81,4 år for menn og 84,6 år for kvinner

5. Afghanistan

6. Narvik

7. Moss

8. En vei mellom himmel og jord laget av melk fra Heras bryst

9. I Roma

10. Druesukker, stivelsessukker





Svaret begynner på E

1. Hvilken del av Frankrikes motto mangler her? Liberté, fraternité...

2. Dyrkelsen av jomfru Maria som vokste frem i middelalderen, skapte et ordspill der et bibelsk navn ble lest baklengs. Hvilket navn?

3. Hva heter den italienske forfatteren som både i sin debutroman Non ora, non qui (1989) og i Montedidio (2001) behandler oppveksten i det fattige Napoli på en kjærlig, men usentimental måte?

4. Hva står forkortelsen «e.f.» for, som gjerne brukes sammen med signaturen i et brev?

5. Hvilken profet er med i fortellingen om Sareptas krukke?

6. Hvilken linje innleder refrenget i salmen «En stjerne skinner i natt»?

7. Og hvem har skrevet teksten til salmen «En stjerne skinner i natt»?

8. Hva er det greske ordet for gåte?

9. Hvilken organisasjon organiserer den årlige hjelpeaksjonen Operasjon Dagsverk?

10. I politisk geografi, hva kalles et landstykke som er fullstendig omringet av ett og samme fremmede område?





Svaret begynner på E - svar

1. Égalité

2. Eva. Evas navn ble lest baklengs som ave (= «vær hilset»)

3. Erri De Luca

4. Etter fullmakt

5. Elia

6. «Englene synger høyt i kor»

7. Eyvind Skeie (Tore W. Aas har melodien)

8. Enigma

9. Elevorganisasjonen

10. Enklave





Godt og blanda 2

1. Hva er det som måles med Richters skala?

2. Hvor ligger Briksdalsbreen?

3. Hvor ble de olympiske vinterleker arrangert i 1968?

4. Hva er en siberian husky?

5. Hvem skrev bøkene om agent 007 James Bond?

6. Hvilken elv regnes som landets beste fiskeelv?

7. Hvilket dagligdags ord bruker vi om Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation?

8. Når kom ordningen med kontantstøtte?

9. Hva heter hovedpersonen i Jorden rundt på 80 dager av Jules Verne?

10. Hva slags treslag var Kon-Tiki-flåten laget av?





Godt og blanda - svar

1. Jordskjelv

2. Stryn i Nordfjord

3. Grenoble

4. Amerikansk, polar spisshund

5. Ian Fleming

6. Deatnu (Tanaelva)

7. Laser

8. 1998

9. Phileas Fogg

10. Balsa





Norsk historie

1. Hva het stormannen som på ordre fra Harald Hardråde ble drept sammen med sin sønn Eindride?

2. Hvilken øygruppe hadde det norske navnet Hjaltland?

3. Hva kalte man tilhengerne av kong Sverre?

4. Hva het den første kongen som prøvde å innføre kristendommen til Norge?

5. Hvilken bygning sto ferdig til Magnus Lagabøtes bryllup i 1261?

6. Hvem var Hårek fra Tjøtta?

7. Hvem ble i 1241 drept på sin gård Reykholt?

8. Hvilken konge introduserte tienden som en fast skatt?

9. Hvem hadde skipet Ormen Lange?

10. Hva het kongen som var sønn av Harald Hardråde og Tora Torbergsdatter?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

Norsk historie - svar

1. Einar Tambarskjelve

2. Shetland

3. Birkebeinere

4. Håkon 1 den gode

5. Håkonshallen

6. Norsk stormann, kjempet mot Olav den hellige

7. Snorre Sturlason

8. Sigurd 1 Jorsalfare

9. Olav 1 Trygvason

10. Olav 3 Kyrre





Mat

1. Hva kalles den greske gryteretten laget av lammekjøtt, auberginer og ostesaus?

2. Hva kaller vi fisk som er halvtørket etter et par døgn i friluft?

3. Hva kalles den krydrede ungarske retten med småskåret kjøtt?

4. Og hva heter et avlangt smørbrød med tre-fire sorter pålegg?

5. Hvilken engelsk jarletittel har gitt navn til en smørbrødvariant?

6. Hva menes med sprengt fisk eller kjøtt?

7. Fra hvilket land kommer matretten taco?

8. Hva kalles den walisiske spesialiteten med et gratinert smørbrød med cheddar og sennep?

9. Hva er egentlig vassgraut?

10. Og hva er enchilladas?





Mat - svar

1. Moussaka

2. Boknefisk

3. Gulasj

4. Landgang

5. Sandwich

6. Lettsaltet

7. Mexico

8. Welsh rarebit

9. Grøt av vann og byggmel med litt salt

10. Fylte maispannekaker





Byer i USA

1. Hvilken president ble født og hadde sitt hjem i Hyde Park ved Hudson River?

2. Hvilken stor by på Vestkysten er oppkalt etter en indianerhøvding?

3. Hvor ligger St. Olaf College?

4. Hvor kan du se Elvis Presleys hjem, Graceland?

5. Og hvor er den gamle fangeøya Alcatraz?

6. Hva heter delstaten der Cheyenne er hovedstad?

7. Hva er den største byen i delstaten Arizona?

8. Kansas City er to sammenvokste byer som ligger i to delstater, hvilke?

9. Hva heter byen i Nevada som er mest kjent for sine spillekasinoer og skilsmissedomstoler?

10. Hvilken by har kallenavnet «The Windy City»?





Byer i USA - svar

1. Franklin D. Roosevelt

2. Seattle (Seathl)

3. Northfield

4. Memphis

5. San Francisco

6. Wyoming

7. Phoenix

8. Kansas og Missouri

9. Las Vegas

10. Chicago