QUIZ: Hvilket myteomspunnet elitenettverk blir Jens Stoltenberg leder for?

Godt og blanda

1. Asiatiske menn går ofte med kaftan, hva er det?

2. I hvilket fylke ligger Solund?

3. Hva het søsteren til arameeren Laban som var gift med patriarken Isak?

4. Hvilket gresk fjell brukes nå som betegnelse for diktningens opphøyede verden?

5. Hvor kommer Østlands-Posten ut?

6. Hvem har stemmen til Solan Gundersen i Flåklypa Grand Prix (1975)?

7. På hvilken spesiell dag i 2004 skjedde Jordskjelvet og tsunamien i Indiahavet i 2004?

8. Over hvilken elv går Allenbybroen?

9. En juleplate skal være Norges mestselgende album, hva heter artist og album?

10. Hva heter Mario Puzos kjente bok fra 1969? Han skrev senere filmmanuset basert på boka.

AND PÅ TUR: Solan Gundersen fra Alvdal våger seg på en Oslo-tur. (Berit Roald/NTB)

Godt og blanda - svar

1. Lang frakk med vide ermer, ofte pelsforet og pen

2. Vestland

3. Rebekka

4. Parnassos (Parnasset)

5. I Larvik

6. Kari Simonsen

7. 26. desember (andre juledag)

8. Jordan

9. Sissel Kyrkjebøs Glade jul

10. Gudfaren





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på Q

1. Hva står QR-kode for?

2. Hva heter Qatars statseide flyselskap?

3. Hva er tittelen på Erik Poppes film om Vidkun Quisling?

4. Hva er hovedstaden i Ecuador?

5. Under hvilket mer kjent navn går den sølvhårede raske tegneseriefiguren Pietro Django Maximoff under?

6. I Harry Potter-verdenen, hva er det engelske ordet for idretten rumpeldunk?

7. Hvem var Omans sultan og enehersker fra han overtok makten i 1970 til sin død i 2020?

8. Hva heter den firehodete lårmuskelen vår?

9. Hvilken arabisk stamme tilhørte Muhammad?

10. Hva er betegnelsen for det minste antall som må være til stede for at en forsamling skal være vedtaksfør?





Svaret begynner på Q - svar

1. Quick Response code

2. Qatar Airways

3. Quislings siste dager (2024)

4. Quito

5. Quicksilver

6. Quidditch

7. Qaboos bin Said

8. Quadriceps

9. Quraysh

10. Quorum





Aktuelt

1. 23. november er fødselsdagen til Knut Arild Hareide. Hvilke to statsrådsposter har han hatt?

2. Hva står forkortelsen ADHD for?

3. Hvilket myteomspunnet elitenettverk blir Jens Stoltenberg leder for?

4. Kasakhstan grenser mot tre andre stan-land, hvilke?

5. Hvem er Kemi Badenoch?

6. Hvor kom den norske forretningsmannen Olav Thon fra?

7. Hvilke to ting slengte den italienske kunstneren Maurizio Cattelan til en vegg i 2019? Det omstridte kunstverket med tittelen «Comedian» ble solgt for over elleve millioner kroner.

8. Fra og med denne uken kan kollektivreisende kjøpe billetter til offentlig kollektivtransport over hele landet i én og samme app. Hva heter appen?

9. Hva er skipet «Carpathia» kjent for?

10. Det er to kriterier som begge må oppfylles for å kunne stå i Sametingets valgmanntall. Hva er de to kriteriene?

DIREKTØR: Tidligere politiker Knut Arild Hareide er i dag administrerende direktør i Norges Rederiforbund. (Heiko Junge/NTB)

Aktuelt - svar

1. Miljøvernminister og samferdselsminister

2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

3. Bilderberg-gruppen

4. Turkmenistan, Krigisistan og Usbekistan

5. Leder av Det konservative partiet i Storbritannia

6. Ål i Hallingdal (bygda Vats)

7. En banan og en gaffateip-bit

8. Entur

9. «Carpathia» var på vei fra New York til Middelhavet da de endret kurs etter å ha mottatt nødsignalet fra Titanic natt til 15. april 1912. Skipet plukket opp 700 passasjerer

10. Subjektivt kriterium: personen må erklære at vedkommende oppfatter seg som same. Objektivt kriterium: vedkommende må være barn av noen som står i valgmanntallet, eller har minst én forelder, besteforelder eller oldeforelder som har hatt samisk som hjemmespråk





Godt og blanda 2

1. Når ble Vladimir Putin første gang statsminister i Russland?

2. Hvilken musikkgruppe står bak superhiten «Macarena»?

3. Hva er det tyske navnet på den polske byen Wroclaw?

4. Hva het den kristne vekkelsesbevegelsen som i 1921 ble startet av Frank Buchman?

5. Hvilket vikarbyrå ble i 1948 startet i Milwaukee?

6. Hvilken norsk forretningsmann har fem ganger vunnet VM i offshore race?

7. Hva er i Bibelen betegnelse for det treet Noahs ark var laget av?

8. Knytt disse lagnavnene - Celtics, Red Sox, Bruins og New England Patriots - til riktig idrett i den sportsglade amerikanske byen Boston: Baseball, amerikansk fotball, ishockey og basketball.

9. I hvilken by ble Wolfgang Amadeus Mozart født?

10. Hvilket land har fortjenstorden Pour lé merite?

FØDEBYEN: Det gule huset er stedet Mozart ble født. (Kerstin Joensson/AP)

Godt og blanda 2 - svar

1. 1999

2. Los Del Rio

3. Breslau

4. Moralsk Opprustning (Oxfordbevegelsen)

5. Manpower Inc.

6. Bjørn Rune Gjelsten

7. Gofertreet

8. Red Sox - baseball, Celtics - basketball, The New England Patriots - amerikansk fotball, Bruins - ishockey

9. Salzburg

10. Tyskland





Språk

1. Hvor mange millioner mennesker har engelsk som morsmål?

2. Fra hvilket språk har vi fått ordet amok?

3. En provins i Nederland har sitt eget offisielle språk, hvilken?

4. Hva er den vanlige betegnelsen på nordkinesisk?

5. Hvilket språk forbinder du med legen Ludwik Zamenhof?

6. Hvilken dialekt ble grunnlaget for moderne italiensk?

7. Hvem var det som spurte Jesus slik: «Domine, quo vadis?»

8. Og hva slags kasus står domine i?

9. Hvilket europeisk språk er sannsynligvis ikke i slekt med noe annet språk?

10. Hva kalles språket til etterkommerne av finske innvandrere til Nord-Norge?

NEDERLAND?: Kan dette være et annet sted enn Nederland? Nei. Men vet du hvilken provins det er? (DIMITRI GEORGANAS/AP)

Språk - svar

1. Ca. 400 millioner

2. Malayisk

3. Friesland

4. Mandarin

5. Esperanto

6. Den toskanske

7. Peter (‘Hvor går du, Herre?’)

8. Vokativ

9. Baskisk

10. Kvensk





Politikere

1. Hvem var finansminister, sjef i Norges Bank, motstandsleder og formann i Nobelkomiteen?

2. Christopher Hornsrud var første statsminister fra Arbeiderpartiet, når ble han det?

3. Hvilket parti var Einar Hareide formann for 1955-67?

4. Når ble Johan Nygaardsvold statsminister?

5. Hva het politikeren som etter krigen også var aktor i den store Rinnan-saken?

6. Fra hvilket fylke var Bent Røiseland valgt inn på Stortinget?

7. Hvem har skrevet memoarene Grønn dame, rød klut?

8. Hvem var formann i KrF 1975-77 og 1979-83?

9. Hvem ble i 1997 valgt inn på Stortinget for Tverrpolitisk Folkevalgte som ble til Kystpartiet?

10. Hvilket kjent Frp-politiker satt i Telemark fylkesting for KrF?





Politikere - svar

1. Gunnar Jahn

2. 1928

3. KrF

4. 1935

5. John Lyng

6. Vest-Agder

7. Anne Enger

8. Kåre G. Kristiansen

9. Steinar Bastesen

10. John I. Alvheim





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---