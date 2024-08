Godt og blanda

1. Når en jødisk gutt fyller 12 år feirer han sin bar mitzva, som markerer at han er voksen i religiøs sammenheng. Hva heter myndighetsdagen til en jødisk jente?

2. Hva er det offisielle språket i Mali?

3. Sola er den nærmeste stjernen til jorda – fleip eller fakta?

4. ABBA ble ikke nominert til en Grammy-pris før 2022 – fleip eller fakta?

5. I kunsten fremstilles Jesu’ apostler ofte med hvert sitt attributt. Peter med kors vendt opp ned og hans bror Andreas med X-formet kors. Hva viser dette til?

6. I hvilket land finner man universitetsbyen Akureyri?

7. Hva kalles et fartøys venstre side sett aktenfra eller bakfra?

8. Hvilken pave innførte i år 605 e. Kr. skikken med å markere døgnets timer med klokkeslag?

9. Hvilken forfatter skrev «Verden er et fint sted og verdt å kjempe for.»?

10. Fra hvilket land kom bandet Adam and the Ants?

ROCKER: Adam Ant fra gruppen Adam and the Ants. (Camerapress/NTB/NTB)

Godt og blanda - svar

1. Bat mitzva

2. Fransk

3. Fakta

4. Fakta

5. Det viser til hvordan de ifølge tradisjon døde. Peter skal ha blitt korsfestet med hodet ned og Andreas skal ha dødd på et X-formet kors (Andreaskorset)

6. Island

7. Babord

8. Pave Sabinius

9. Ernest Hemingway

10. Storbritannia





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på D

1. Fullfør den såkalte Eidsvoll-eden fra 1814: «Enige og tro til...»?

2. Ved hvilken norsk by ble den tyske krysseren Blücher senket 9. april 1940?

3. Hva kalles læren om huden og hudsykdommer?

4. Hvilket artistnavn har Eddie Adams, spilt av Mark Wahlberg, i filmklassikeren Boogie Nights?

5. Hva er det latinske ordet for gud?

6. I Bibelen, hvem blir kastet til løvene av herskeren Dareios?

7. I hvilken amerikansk by foregår handlingen i den amerikanske fjernsynsserien Dynastiet (1981-1989)?

8. Hvilket muntlig uttrykk blir brukt av nordmenn for å beskrivende enten et irriterende ansikt eller en provoserende person som man får lyst til å slå kraftig til?

9. Hvilket band står bak sanger som «Enjoy the Silence» og «Personal Jesus»?

10. Hva kalles jordvoller som er skapt for å verne lavtliggende land mot oversvømmelse?

EIDSVOLL: I 2014 var daværende statsminister Erna Solberg (H) med på Grunnlovsjubileet. Her poserer hun sammen med Eidsvollsmennene. (Berit Roald/NTB)

Svaret begynner på D - svar

1. «Dovre faller»

2. Drøbak

3. Dermatologi

4. Dirk Diggler

5. Deus

6. Daniel

7. Denver

8. Dra-til-tryne

9. Depeche Mode

10. Diker





Aktuelt

1. Hva heter den omstridte boken som Durek Verrett utga i 2019?

2. Årets utgave av Øyafestivalen har fått to uheldige gaver, regn og avlysninger. Nevn en av de to hovedartistene som har avlyst sin opptreden i år.

3. Hva er et annet ord for friidrettsøvelsen tikamp?

4. Hvilken statsrådspost har Lubna Jaffery?

5. I hvilket land er Nicolás Maduro president?

6. Hva er navnet på den kristne satirekontoen som siden oktober 2020 har harselert med kristenprofiler og saker fra kristenpressen?

7. I hvilken delstat i midtvesten i USA er Tim Walz, visepresidentkandiddaten til Kamala Harris, guvernør?

8. Hva heter elva som renner gjennom Paris?

9. Fra hvilket land kommer artisten PJ Harvey?

10. Hvem har Norges Fotballforbund pekt ut som leder for arbeidsgruppen som skal utrede problemstillinger ved videodømmingsverktøyet VAR?

GJEV PRESTASJON: Nordmannen Markus Rooth ble olympisk mester i tikamp friidrett på Stade de France under sommer OL i Paris 2024. (Beate Oma Dahle/NTB)

Aktuelt - svar

1. Spirit Hacking

2. The Smile og Queens of the Stone Age

3. Dekatlon

4. Kultur- og likestillingsminister

5. Venezuela

6. Nye Magazinet

7. Minnesota

8. Seinen

9. Storbritannia

10. Raymond Johansen





Spania

1. Omtrent hvor mange nordmenn besøker Spania hvert år? 250.000, 500.000, eller én million?

2. Hva heter halvøya som det spanske fastlandet ligger på?

3. Hvem er kongen i Spania?

4. Hva heter elva som renner gjennom Spanias hovedstad Madrid?

5. I den spanske borgerkrigen fikk fascistene støtte fra Tyskland, Italia og Portugal. Hva var de to eneste landene som støttet den lovlige spanske regjeringen?

6. Hvem skrev romanen Don Quixote?

7. Hva er hovedstaden i den spanske regionen Catalonia?

8. Hva var myntenheten i Spania før overgangen til Euro?

9. Hva er Santiago Bernabéu for noe?

10. Hvilken spansk maler står bak verkene Bacchus og drikkebrødrene og De hellige kongers tilbedelse?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---





Spania - svar

1. Én million

2. Den iberiske halvøy

3. Felipe VI av Spania

4. Manzanares

5. Sovjetunionen og Mexico

6. Miguel De Cervantes

7. Barcelona

8. Pesetas

9. Hjemmestadion til fotballaget Real Madrid

10. Diego Velázquez





Bøker, filer og album som fyller førti år

1. Hvem regisserte filmen «... men Olsenbanden var ikke død!»? Vedkommende regisserte de fleste Olsenbanden-filmene.

2. I filmen Ronja Røverdatter, hva skjer med borgen samme natta som Ronja blir født?

3. I filmen Politiskolen, hva heter baren som tropplederne Copeland og Blankes blir lurt inn i, noe som gjentar seg i enkelte av oppfølgerfilmene?

4. Hvilket album av Åge Aleksandersen ble i 1984 tidenes mest solgte album i Norge?

5. Parallellene mellom Åge Aleksandersen og Bruce Springsteen har blitt påpekt før. Hvilket Springsteen-album er hans mestselgende album noensinne?

6. Hva heter Madonnas andrealbum, som ble utgitt i 1984?

7. Hvem har skrevet romanen Jakten på Rød Oktober?

8. Fullfør denne boktittelen fra Milan Kundera: «Tilværelsens uutholdelige... ».

9. Hvilket medlem av bandet The Beatles er Jeg-personen Kim Karlsen i Lars Saabye Christensens roman Beatles?

10. George Orwells framtidsdystopi 1984 ble ikke, som resten av verkene i denne kategorien utgitt i 1984. I hvilket år ble den utgitt?

THE BOSS I NORGE: Da Bruce Springsteen og The E Street Band spilte på Voldsløkka i Oslo i 2023, spilte de flere sanger fra Springsteens kjente plate fra 1984. (Frederik Ringnes/NTB)

Bøker, filmer og album som fyller førti år - svar

1. Knut Bohwim

2. Borgen deles i to av et lynnedslag

3. Blue Oyster Bar

4. «Levva livet!»

5. «Born in the U.S.A.»

6. «Like a Virgin»

7. Tom Clancy

8. «Letthet»

9. Paul McCartney

10. 1948





Verdenshistorien gjennom sitater

1. Hva er det første Gud sier i Bibelen?

2. Hvem sa du skal at «du skal elske din neste som deg selv»?

3. «Terningen er kastet», sa Julius Cæsar. Hvilken elv krysset han da han sa det?

4. Hvilken fransk filosof sa «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det»?

5. Hvilket berømt sitat av filosofen Friedrich Nietzsche knyttes til det filosofiske standpunktet nihilisme?

6. Både Santayana, Churchill og Burke har sagt at de som ikke kan sin historie, er dømt til å gjenta den. Hva advarer de mot?

7. Da Robert Oppenheimer så den første prøvesprengningen av en atombombe, sa han «Nå er jeg Døden. Ødelegger av verdener». Hvilken gud i hinduismen sier dette?

8. Fullfør sitatet: «That’s one small step for man...»

9. Hvilken statsleder skapte kontroverser med utsagnet «Det finnes ikke noe slikt som et samfunn»?

10. Hvilken ung politisk aktivist sa «Når verden er stille, kan selv en liten stemme bli kraftfull»?

«DEN VIKTIGSTE MANNEN I HISTORIEN»: Robert Oppenheimer, som ledet arbeidet med å lage verdens første atombombe, har blitt omtalt som «den viktigste personen som noensinne har levd»· (Uncredited/Ap)

Verdenshistorien gjennom sitater - svar

1. «Bli lys!»

2. Jesus Kristus

3. Rubicon

4. Voltaire (François-Marie Arouet)

5. «Gud er død»

6. Krig

7. Krishna

8. «One giant leap for mankind»

9. Margaret Thatcher

10. Malala Yousafzai