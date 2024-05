Godt og blanda

1. Hvilken svensk artist synger «Åh, kom igen Lena! Vad skulle vi annars göra?»?

2. Hvilket år startet TV2 sine sendinger?

3. I hvilken kroppsdel kan man få Schlatters sykdom?

4. Hva er både tittelen på en dansk-norsk drama-film fra 2008, en bok av Jostein Gaarder og en del av et kjent bibelvers?

5. Hva slags vesen finner man i logoen til sosiale medie-plattformen Snapchat?

6. Hvilke to mannlige langrennsløpere tok Norges fire individuelle OL-gull i langrenn i Albertville i 1992?

7. Hvilken nyttig oppfinnelse fikk man etter at Percy Spencer i 1947 oppdaget at sjokoladeplaten han hadde i komma smeltet mens han sto foran en magnetron i drift?

8. Hvilken norsk kommune bor du i hvis du har et postnummer mellom 4604 og 4698?

9. Hva betyr Chat Noir på norsk?

10. Hvem er jeg? I mer enn 18 år var jeg Frankrikes reelle makthaver, jeg sto for byggingen av den franske flåten, og i romanen De tre musketerer fremstilles jeg som en maktgal skurk.

Godt og blanda - svar

1. Håkan Hellström

2. 1992

3. Kneet

4. i et speil, i en gåte

5. Spøkelse

6. Bjørn Dæhlie (2) og Vegard Ullvang (2). (De vant også stafetten sammen med Kristen Skjeldal og Terje Langli)

7. Mikrobølgeovnen

8. Kristiansand kommune

9. Svart katt

10. Kardinal Richelieu (1585-1642)





Svaret begynner på W

1. Hva er den største byen i verden av byer som begynner på bokstaven W?

2. Hva var navnet på Nazi-Tysklands væpnede styrker?

3. Hva heter den onde versjonen av spillkarakteren Mario?

4. Hva heter den parfymerte biten av papp som er formet som et tre og som henges opp i biler?

5. Fire amerikanske presidenter har båret tre etternavn som begynner på bokstaven W – hva er de tre etternavnene?

6. Hva er hovedstaden i Namibia?

7. Hvilken tysk filmregissør står bak filmer som Paris, Texas (1984) og Lidenskapens vinger (1984)?

8. Hvilket grunnstoff har atomsymbolet W?

9. Hva var den offisielle sangen til fotball-VM 2010?

10. Hva er navnet på palasset som huser Det britiske parlament?

Svaret begynner på W - svar

1. Wuhan i Kina

2. Wehrmacht

3. Wario

4. Wunderbaum

5. Washington (George), Wilson (Woodrow) og Walker (George Bush sr. og jr.)

6. Windhoek

7. Wim Wenders

8. Wolfram

9. Waka Waka (This Time for Africa)

10. Westminster





Aktuelt

1. En komet med en kjerne på 17 kilometer i diameter passerer 2. juni i år den innerste delen av vårt solsystem for første gang på over 70 år. Hva heter denne kometen som har støvhaler som ser ut som to lysende horn?

2. Hva er, ifølge Johannes’ åpenbaring kapittel 16, vers 16, stedet der det siste slaget mellom det gode og onde vil finne sted?

3. Hvem har verdensrekorden på 400 meter hekk?

4. Hva er tittelen på forfatter Karl Ove Knausgårds ferske sakprosa-bok?

5. Hvilken bragd oppnådde kokken Sven Erik Renaa nylig?

6. Hvert år samler en haug med mennesker seg på toppen av den 180 meter lange Cooper’s Hill, en bakke med opp mot 50 prosents helling. Hva er det deltakerne løper nedover bakken etter?

7. Hvilket annet navn har idrettsmesterskapet Roland-Garros, som arrangeres i mai-juni?

8. Mellom hvilke to land ligger elven Narva?

9. I årets Champions League-finale mellom Borussia Dortmund og Real Madrid spiller to tyskere hver sin siste kamp for de to lagene. Hva heter de to spillerne?

10. 1. juni i 1967 utga The Beatles albumet Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Hva kaller man et musikkalbum hvor sangene handler om det samme emnet eller formidler en samlet fortelling?

Aktuelt - svar

1. Djevelens komet

2. Armageddon

3. Karsten Warholm

4. Kjøttets ingeniører

5. Han ble den første norske kokken som kan vise til tre stjerner i Michelin-guiden

6. En ost

7. French Open

8. Russland og Estland

9. Toni Kroos og Marco Reus

10. Konseptalbum





80 år siden D-Dagen

1. Hva var militærkodenavnet på invasjonen i Normandie?

2. Hva var datoen for D-dagen?

3. Hvilken tidligere amerikansk president sin sønn og sønnesønn var med på landstigningen i Normandie?

4. Hvilken amerikaner som senere skulle bli president var hovedansvarlig for planlegging av invasjonen i Normandie?

5. Hva var Omaha, Utah, Gold, Juno og Sword for noe?

6. Hva kalles krigføring som innebærer angrep på et landbasert mål med militære styrker fra skip?

7. Hva er D-dagen en forkortelse for?

8. Når ble invasjonsfasen av Vest-Europa ansett for å være avsluttet?

9. Hvem har regissert filmen Saving Private Ryan, som tar for seg invasjonen i Normandie?

10. Hvilket syn møter deg når du skuer utover krigskirkegården Colleville Cemetery?

80 år siden D-Dagen - svar

1. Operasjon Overlord

2. 6. juni 1944

3. Theodore Roosevelt (sønnen var Theodore Roosevelt Jr., som ble tildelt Medal of Honor, og sønnesønnen var Quentin Roosevelt II)

4. Dwight D. Eisenhower

5. Kodeord for de fem strendene på Normandie

6. Amfibisk krigføring

7. Day-day

8. Da Paris ble frigjort den 25. august 1944

9. Steven Spielberg

10. Tusenvis av hvite marmorstøtter (9.238 kors og davidsstjerner)





Filmer som fyller 20 år

1. Hvem regisserte den norske filmen Uno?

2. Hvem skriker linjen «Das war ein befehl!» i en film fra 2004?

3. I filmen Harry Potter og fangen fra Azkaban møter man læreren Remus John Lupin, som ved fullmåne blir til en varulv. Nevn ett av ulvesporene man finner i navnet hans?

4. Hvem spiller Van Helsing i filmen fra 2004 med samme navn?

5. I filmen Finding Neverland følger man forfatteren bak karakteren Peter Pan. Hva heter forfatteren?

6. I filmen Troja møter man en trojansk prins som deler navn med en europeisk hovedstad. Hva heter han?

7. I filmen Ocean’s Twelve må gjengen med ranere ty til et billig triks for å få ranet i havn. Hvem må karakteren Tess, som spilles av Julia Roberts, utgi seg for å være?

8. Hva er den norske tittelen på filmen Meet the Fockers?

9. Hvem har regissert den norske filmen Hawaii, Oslo?

10. I filmen Alt for Egil er personen Egil en stor fan av hvilken norsk pop-artist? Pop-artisten har også en rolle i filmen.

Filmer som fyller 20 år - svar

1. Aksel Hennie

2. Adolf Hitler i filmen Der Untergang

3. Ulven Remus er ifølge romersk mytologi en av grunnleggerne av Roma, og Lupin kommer fra det latinske ordet lupinus, som er avledet av lupus ‘ulv’

4. Hugh Jackman

5. J.M. Barrie

6. Paris

7. Julia Roberts

8. Svigers er aller verst

9. Erik Poppe

10. Morten Abel





Nederland

1. Hva sikter navnet Nederland til?

2. Rinus Michels førte Nederland til sitt hittil eneste EM-gull i 1988. Hva heter den type fotball han oppfant i 1970-årene?

3. Ølflasken til det nederlandske ølet Grolsch har et litt gammeldags utseende på grunn av én ting. Hva er dette særtrekket med flaska?

4. Nederlands fire største byer ligger alle i den vestlige delen av landet. Hva heter de fire byene?

5. Hvilke to land grenser Nederland til?

6. Hvilket annet navn brukes om boka Het Achterhuis, som betyr «Huset bak» eller «bakhuset»?

7. Hva heter elven som har gitt Nederlands største by, Amsterdam, sitt navn?

8. Hvilken by blir ofte omtalt som «verdens rettshovedstad»?

9. Hvilket språk annet enn nederlandsk er offisielt språk i provinsen Friesland?

10. Hvilken maler står bak maleriet Stjernenatt?

Nederland - svar

1. Det sikter til landets lavtliggende beliggenhet

2. Totalfotball

3. Flaska har en presskork

4. Amsterdam, Rotterdam, Haag og Utrecht

5. Tyskland og Belgia

6. Anne Franks dagbok

7. Amstel

8. Haag

9. Frisisk

10. Vincent van Gogh





