Godt og blanda

1. I romerske hus, hva var impluvium, som stod midt i atrium?

2. Hva er de tre offisielle språkene i Belgia?

3. Jon Fosse har aldri utgitt noe på bokmål – fleip eller fakta?

4. Hvilket stjernetegn er Sagittarius?

5. Hva står AK-47 for?

6. Hva er tittelen på Alf Prøysen-sangen hvor Prøysen synger om gromgutten Even?

7. Hvilken klassisk komponist har laget seks solosuiter for cello, som regnes som den ypperste testen på en cellists tekniske musikalske kapasitet?

8. Hva er de to eneste landene som grenser til både Adriaterhavet og det joniske hav?

9. Hva står NASA for?

10. Hva slags apparat pleide Dorothea Lange å gå rundt med?

ROMFERD: Her ser du NASA-astronauten Frank Rubio som svever inne i Den internasjonale romsstasjonen. I 2023 tok Rubio den amerikanske rekorden for flest sammenhengende dager tilbrakt verdensrommet med 355 dager. (AP Photo/AP)

Godt og blanda - svar

1. Bassenget (eller en fordypning)

2. Nederlandsk, fransk og tysk

3. Fakta

4. Skytten

5. Automati Kalasjnikova 1947

6. Sjarmør-Even

7. Johann Sebastian Bach

8. Italia og Albania

9. National Aeronautics and Space Administration

10. Et fotoapparat





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på G

1. Hva heter det britiskbaserte transportsselskapet som utfører trafikken på Sørlandsbanen?

2. Hva er kallenavnet til den tidligere engelske fotballspilleren Paul Gascgoigne?

3. Hvilket sund krysser Golden Gate Bridge i California?

4. Hvilken regissør står bak Sherlock Holmes-filmene med Robert Downey Jr. og Jude Law?

5. Hvem er jeg? Jeg var en av Norges mest kjente forbrytere, ble ofte arrestert, men klarte stadig å rømme. Jeg var også en forfatter fra Sogndalsfjøra i Sogndal.

6. Hva kalles tilbehør, særlig pynt, til mat?

7. I hvilket tettsted i Midt-Telemark kommune ligger Sagavoll Folkehøgskole?

8. Hva er det engelske ordet for fråtseri?

9. Hva er betegnelsen for voldsom tilstrømning av gullgravere til et bestemt område med nyoppdagede og drivverdige forekomster av gull eller andre edle mineraler?

10. Hvem er Frankrikes statsminister?

MONUMENT: Golden Gate Bridge var inntil 164 verdens lengste bro. (Eric Risberg/AP)

Svaret begynner på G - svar

1. Go-Ahead

2. Gazza

3. Golden Gate

4. Guy Ritchie

5. Gjest Bårdsen

6. Garnityr

7. Gvarv

8. Gluttony

9. Gullrush

10. Gabriel Attal





Andre verdenskrig

1. Hva het det tyske troppetransportskipet som ble torpedert av en polsk ubåt utenfor Lillesand 8. april 1940? Skipet var oppkalt etter en søramerikansk storby.

2. Hvem skrev motstandsdiktet 17. mai 1940 som begynner med den kjente tekststrofen «I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær»?

3. Hvilken del av Norge ble aldri okkupert av Nazi-Tyskland: Jan Mayen, Måløy eller Svalbard?

4. Atombomba «Little Boy» ble sluppet over Hiroshima 6. august 1945. Tre dager senere ble en ny atombombe sluppet over Nagasaki. Hvilket navn fikk den?

5. 6. juni 1944 gikk allierte styrker i land i Normandie, på det som ble kalt D-Dagen. Men hva var kodenavnet for den overordnede operasjonen som D-Dagen var en del av?

6. Hvilket land angrep Finland 30. november 1939?

7. Hvilket år annekterte Hitler Østerrike?

8. Hvilken nordmann handler den kommende filmen Nr. 24 om?

9. Hvem var de to amerikanske presidentene som ledet USA under 2. verdenskrig?

10. Fullfør dette Winston Churchill-sitatet: «Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men…».

STIL: Den britiske statsministeren Winston Churchill gikk sjeldent uten sin flosshatt. Her er han flankert av den polske generalen Wladyslaw Sikorski, den franske generalen Charles De Gaulle. (AP Photo/Ap)

Andre verdenskrig

1. Rio de janeiro

2. Nordahl Grieg

3. Jan Mayen

4. «Fat Man»

5. Operasjon Overlord

6. Sovjetunionen

7. 1938

8. Gunnar Sønsteby

9. Franklin D. Roosevelt og Harry Truman

10. «... det er kanskje slutten på begynnelsen.»





Oscar-nominasjoner 2024

1. At verken Greta Gerwig eller Margot Robbie ble nominert til beste regissør eller beste skuespiller for Barbie, har skapt reaksjoner. Men hvem er kvinnen som for samme film ble nominert til beste birolle?

2. Robert De Niro og Bradley Cooper er nominert til henholdsvis beste birolle og beste hovedrolle. I hvilken film hvor de spiller far og sønn ble de nominert i de samme kategoriene?

3. Emily Blunt er nominert til beste birolle for rollen som kona til Robert Oppenheimer. Hva het Oppenheimers kone?

4. Hvem er den eneste kvinnen som er nominert til beste regissør i år?

5. I hvilken kategori er Martin Scorseses samarbeidspartner Thelma Schoonmaker på ny nominert i år? Hun har tidligere vunnet tre Oscar i samme kategori.

6. Oversett en av disse tre fremmedspråklige filmtitlene: Io Capitano, La sociedad de la nieve eller Das Lehrerzimmer.

7. Filmkomponisten John Williams er på ny nominert for beste musikk. For hvilken film er han nominert?

8. Nevn en av de to sangene fra filmen Barbie som er nominert til beste originalsang.

9. Fra hvilket land kommer Cillian Murphy, som er nominert for beste hovedrolle for rollen som Robert Oppenheimer?

10. Hvor mange Oscar-nominasjoner fikk Oppenheimer?

RADARPAR: En usungen helt i suksesshistorien til Martin Scorsese er kvinnen Thelma Schoonmaker. Hun har faktisk vunnet flere Oscar enn ham. (Evan Agostini/AP)

Oscar-nominasjoner 2024 - svar

1. America Ferrera

2. Silver Linings Playbook

3. Katherine «Kitty» Oppenheimer

4. Justine Triet

5. Beste klipp

6. Jeg, kaptein (Me Captain), snøforeningen (Society of the Snow), lærerværelset (The teachers’ longue)

7. Indiana Jones and the Dial of Destiny

8. «I’m just Ken» og «What Was I Made For?»

9. Irland

10. 13 nominasjoner





Argentina

1. Mellom Argentina og hvilket land ligger bukta Rio de la Plata?

2. Navnet ‘Argentina’ er avledet av Tierra Argenta. Hva betyr det?

3. Hvilken argentinsk fotballspiller scoret det avgjørende straffesparket i VM-finalen mot Frankrike i 2022?

4. Hva er valutaen i Argentina?

5. Hva het kvinnen som ble verdens første kvinnelige president?

6. Hvor mange land i Sør-Amerika er (hvis noen) større i areal enn Argentina?

7. Hvilken sang er utvilsomt den mest kjente fra musikalen Evita fra 1978?

8. Hva heter det gressrike sletteområdet rundt landets hovedstad, som er viden kjent også utenfor landets grenser for biffkjøttet fra storfeflokkene som beiter der?

9. Han ble født i Argentina og spilte en viktig rolle i den kubanske revolusjon. Hvem er han?

10. Hvem har spilt VM-finaler av Lionel Messi og Diego Maradona?





Argentina

1. Uruguay

2. Søvlandet

3. Gonzalo Montiel

4. Argentinsk peso

5. Isabel Perón

6. Bare Brasil er større

7. «Don’t Cry for Me Argentina» («It’s Only Your Lover Returning» gir også riktig svar)

8. Pampas

9. Che Guevara

10. De har begge spilt to VM-finaler (Maradona vant i 1986 og tapte i 1990, Messi tapte i 2014 og vant i 2022)

SKAPERE AV MAGI: Lionel Messi og Diego Maradona regnes som to av de beste fotballspillerne gjennom tidene, om ikke de to beste. Begge er korte, argentinske, mørkhårede, kapteiner og, ikke minst, ventrebente. (Rodrigo Abd/AP)

Aktuelt

1. Hvilket universitet skal ta en ny titt på masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol?

2. Hva er delstatshovedstaden i New Hampshire?

3. Hvilken tittel har den kommende dramaserien som handler om piloter under 2. verdenskrig, og som sees som en fortsettelse av seriene Band of Brothers og The Pacific?

4. Hva står forkortelsen i partinavnet INP for?

5. To av medlemmene i bandet Smile, Thom Yorke og Johnny Greenwood, spiller en viktig rolle i et annet kjent band. Hvilket band?

6. Hva er det fulle navnet til fotballklubben Start?

7. Hvilken artist er aktuell med albumet On an Island?

8. Hva er det egentlige navnet til influenseren som tidligere gikk under navnet Voe?

9. Er 2024 et skuddår?

10. I hvilket forbund var Anders Besseberg president fra 1992 til 2018?

NEW HAMPSHIRE: Demokraten Dean Phillips utfordret Joe Biden i primærvalget i New Hampshire nylig. (Glen Stubbe/AP)

Aktuelt - svar

1. Nord universitet

2. Concord

3. Masters of the Air

4. Industri- og Næringspartiet

5. Radiohead

6. Idrettsklubben Start

7. Sivert Høyem

8. Emilie Nereng

9. Ja

10. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU)





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (82) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---