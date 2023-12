Godt og blanda

1. I hva slags mønster beveger vingene til en humle seg?

2. I kristen tro, hva heter synden som alle mennesker er født med?

3. Hvilken hund møter man i tegneserien Knøttene?

4. I hvilken by ligger Den himmelske freds plass?

5. Hvilken periode i menneskets historie fant sted mellom stein- og jernalderen?

6. Hva kalles det lille alterbrødet som kristne spiser under nattverden?

7. Hvilken gitarist med en svært særegen spillestil spiller gitarsoloen på Michael Jackson-hiten «Beat It»?

8. I hvilken film fra 1968 spiller Richard Burton og Clint Eastwood to offiserer som skal redde en amerikansk general fra nazi-fangenskap?

9. Hva er kallenavnet til den tidligere fotballspilleren Harald Berg?

10. Hvilket land tilhører øya Kos?

1975: Bodø/Glimts kaptein Harald Berg mottar kongepokalen fra daværende kronprins, Harald, etter å ha vunnet 2-0 mot Vard. I år kan det ikke sies å ha gått like bra Bodø/Glimt i finalen. (Hordnes, Arild/NTB)

Godt og blanda - svar

1. I åttetall

2. Arvesynd

3. Snoopy

4. Beijing

5. Bronsealderen

6. Oblat

7. Eddie Van Halen

8. Ørneredet (Where Eagles Dare)

9. Dutte

10. Hellas

Svaret begynner på B

1. Hvem er Norges forsvarsminister (desember 2023)?

2. Hva kalles blankvåpenet som monteres i eller ved munningen på et gevær slik at geværet kan fungere som et slags spyd i nærkamp?

3. Hva kalles den militære taktikken som går ut på å ødelegge alt som kan brukes av fienden mens en selv rykker frem eller trekker seg ut av et område?

4. Hva er etternavnet til tegneren som regnes for å ha gjort mest for Andeby-universet i Disney-tegneseriene?

5. Hva kalles dyr som i motsetning til avlsdyr bare holdes på grunn av sin verdi som arbeids-, melke- eller slaktedyr?

6. I norrøn mytologi, hvem dør etter at han blir truffet av en pil av misteltein?

7. Fullfør verselinjen i Nordahl Griegs dikt Til ungdommen «Vi vil ta vare påskjønnheten, varmen – som om vi...».

8. Hvilket artistnavn forbindes med sangeren Emma Bunton?

9. Hvilken historisk region som ligger i dagens Frankrike og Sveits omfatter delvis dagens Bourgogne?

10. Hvilket land tilhører hovedstaden Porto Novo?

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Svaret begynner på B - svar

1. Bjørn Arild Gram

2. Bajonet

3. Brent jords taktikk

4. Barks

5. Bruksdyr

6. Balder

7. «bar et barn»

8. Baby Spice

9. Burgund

10. Benin

På TV i jula

1. I hvilken film møter man to kvinner som bytter hus i jula for å flykte fra sine respektive liv?

2. I Grevinnen og hovmesteren, hva heter de fire gjestene (som egentlig ikke er tilstede)?

3. I hvilken kjent julefilm har Donald Trump en gjesteopptreden?

4. I hvilken film med handling fra julen forsøker John McClane å stoppe terrorister?

5. Er det Solan eller Ludvig som er med på Reodor Felgens intense sisterunde i Flåklypa Grand Prix?

6. Hvilken dato vises programmet Kvelden før kvelden?

7. I Hjelp, det er juleferie, hvorfor kidnapper familiefar Griswold sin egen sjef?

8. Hvilken komisk herremann får en kalkun tredd over hodet sitt hver jul?

9. Den standhaftige tinnsoldat er laget av tinn, men hva er jomfruen han forelsker seg i, laget av?

10. I filmen Love Actually vinner rockeveteranen Billy Mack årets julesingel med en juleversjon av sangen «Love is All Around». Hvilket band skrev originalsangen?

LIKE GOD HVERT ÅR: Den britiske skuespilleren Bill Nighy stjeler de fleste scener han er med i i den britiske julefilmen Love Actually. I 2004 vant han Bafta-prisen for beste mannlige birolle for rollen som Billy Mack. (MAX NASH/AP)

På TV i jula - svar

1. The Holiday (2006)

2. Sir Toby, Admiral von Schneider, Herr Pomeroy og Herr Winterbottom

3. Alene Hjemme 2 (1992)

4. Die Hard (1988)

5. Ludvig

6. 23. desember, lille julaften

7. Fordi han ikke fikk sin årlige julebonus

8. Mr. Bean

9. Papir

10. The Troggs

Idrett

1. En dag i 1982 måtte Terje Bogen løpe som om livet hans var avhengig av det. Men han var ikke selv en utøver. Hvilken viktig handling i norsk idrettshistorie var det han utførte?

2. Hvem er spilleren med flest mål gjennom tidene for Norges herrelandslag i fotball?

3. Hva heter den norske bryteren som tok salto etter å ha vunnet OL-gull i siste sekund i 1992?

4. Hvilken friidrettsutøver har verdensrekorden i 400 meter hekk?

5. Blant yngre generasjoner har det blitt mer og mer vanlig å snakke om hvilke idrettsutøvere som fortjener tittelen GOAT. Hva står GOAT for?

6. Hvilken sport hører Stanley Cup til?

7. Hvilken skiskytter tok sitt eneste individuelle OL-gull da han vant 20 km i skiskyting i Nagano i 1998?

8. Hvilken idrett drev Marija Sjarapova med?

9. Hvilket baseballag spiller på Fenway Park?

10. Marit Bjørgen er tidenes vinterolympier til tross for at hun ikke vant et eneste gull i de to første mesterskapene hun deltok i. I hvilke to OL-mesterskap var det hun ikke vant et gull?

---

Idrett - svar

1. Bogen løp for å gi skiløperen Oddvar Brå en ny stav etter at Brås brakk en av sine staver under VM-stafetten. Brå endte opp med å ta delt gull ved å krysse mållinjen helt likt med Sovjetunionen.

2. Jørgen Juve

3. Jon Rønningen

4. Karsten Warholm

5. Greatest Of All Time

6. Ishockey

7. Hallvard Hanevold

8. Tennis

9. Boston Red Sox

10. 2002 Salt Lake City og 2006 Torino

Aktuelt

1. Hvem ble Årets navn VGs konkurranse i 2023?

2. Hva er det engelske begrepet for andre juledag?

3. I hvilket nordisk land er det vanlig å dekorere juletreet med levende lys?

4. Etter loven skal Betlehems borgermester være kristen - fleip eller fakta?

5. Hvilken dansk forfatter har skrevet teksten til «Deilig er jorden»?

6. Hvilke navn har de tre vise menn?

7. Hva er første linje i Alf Prøysens julevise «Romjulsdrøm»?

8. På datoen i dag - 23. desember - ble månen Rhea oppdaget. Hvilken planet tilhører Rhea?

9. Hvem har navnedag på julaften?

10. I hvilke to land arrangeres den såkalte Hoppuka?

RHEA I ROMMET: Månen Rhea ble oppdaget lille julaften i 1672. Den er oppkalt etter titanen Rhea i gresk mytologi. (AP /AP)

Aktuelt - svar

1. Jens Stoltenberg

2. Boxing Day

3. Danmark

4. Fakta

5. Bernhard Severin Ingemann

6. Kaspar, Melchior (Melkior) og Balthasar (Baltasar)

7. «En skulle vøri fire år i romjul’n»

8. Saturn

9. Adam og Eva

10. Østerrike og Tyskland

Junior

1. I hvilket univers er det alltid vinter, men aldri jul?

2. Hvilken gutt får en usynlighetskappe til jul?

3. Hvilken fotballklubb spiller Erling Haaland for?

4. Hva slags dyr spiser man hvis man spiser ribbe?

5. Hva heter Norges statsminister (2023)?

6. Hvilken kinofilm er den mest sette i 2023?

7. Hvem holder alltid tale til det norske folk på nyttårsaften?

8. Hvilken artist handler filmen The Eras Tour (2023) om?

9. Hva er den største planeten i solsystemet vårt?

10. Hva heter firmaet de ansatte jobber i i den amerikanske TV-serien The Office?

YE-Pop Culture Moments BARBENHEIMER: 2023 bød på det som viste seg å være en PR-genistrek uten like: Å sette premieren på Barbie, en film om det tyvende århundrets mest populære dukke, på den samme datoen for premieren til Oppenheimer, en film om «den viktigste mannen i verdenshistorien». (Chris Pizzello/AP)

Junior - svar

1. Narnia

2. Harry Potter

3. Manchester City

4. Gris

5. Jonas Gahr Støre

6. Barbie (2023)

7. Monarken (kong Harald)

8. Taylor Swift

9. Jupiter

10. Dunder Mifflin

