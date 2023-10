QUIZ: I hvilket år falt Berlinmuren?

Godt og blanda

1. I hvilket år falt Berlinmuren?

2. Minst hvor mange vitner må være til stede under en borgerlig vielse?

3. Hvilket land har București som sin hovedstad?

4. Hvem sa «I politikken skal du spørre en mann hvis du vil ha noe sagt, og en kvinne hvis du vil ha noe gjort»?

5. Hvilken oppdager var den første som seila fra Europa til Asia i vestlig retning?

6. Hvilket amerikansk plateselskap har et navn som er et sammentrukket ord av ordene «motor» og «by»?

7. Hvilken politisk figur trakk seg tilbake, noen amerikanere vil si fortjent, til godset sitt Mount Vernon i 1783?

8. Hva heter Vikens mest folkerike kommune?

9. Ifølge Illiaden, hvilken hendelse forårsaket grekernes krig mot Troja?

10. Hvilket land tilhører øygruppen Frans Josefs land?

MOUNT VERNON: Herskapelige Mount Vernon i Virginia i USA. (Patrick Semansky/AP)

Godt og blanda - svar

1. 1989

2. To

3. Romania

4. Margaret Thatcher

5. Ferdinand Magellan

6. Motown

7. George Washington

8. Bærum

9. Den trojanske prinsen Paris røvet Helena, spartanerkongen Menelaos’ hustru

10. Russland





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på D

1. Hva er etternavnet til den mannlige hovedpersonen i romanen Stolthet og fordom?

2. Hvilken amerikansk delstat representerte Joe Biden i sin tid som senator?

3. Hvilken norsk forfatter står bak romanen Ellevte roman, bok atten?

4. Manfred von Richthofen var bedre kjent under hvilket navn under første verdenskrig?

5. Hvilket artistnavn brukte den avdøde artisten David Robert Haywood Jones?

6. Hvilken skuespiller spiller karakteren Babe i filmen Marathon Man (1976)?

7. Hvem er den lengstsittende kvinnelige senator gjennom tidene i USA? Hun døde nylig i en alder av 90 år.

8. Hva er hovedstaden i Djibouti?

9. Hva het bladet som fra 1928 til 1966 skildret mer enn tusen oppgjør mellom oppdager Knut Gribb og forbrytere av alle slag?

10. Hva er det nordsamiske navnet på kommunen Tana i Øst-Finnmark?

TRO TJENESTE: Kan du navnet på denne kvinnen? Hun er den lengstsittende kvinnelige senatoren i den amerikanske kongressen i historien. (Godofredo A. Vásquez/AP)

Svaret begynner på D - svar

1. Darcy

2. Delaware

3. Dag Solstad

4. Den røde baron

5. David Bowie

6. Dustin Hoffman

7. Dianne Feinstein

8. Djibouti

9. Detektiv-Magasinet

Aktuelt

1. Hvilke to fotballag i Norge skal spille mot hverandre i årets cupfinale for menn?

2. Hva var artistnavnet til avdøde Lesane Parish Crooks?

3. Hvilke to lag konkurrerer mot hverandre i Golf-turneringen Ryder Cup?

4. I hvilken amerikansk delstat ligger byen Las Vegas?

5. Hvilken avdød norsk maler er i fokus på Nasjonalmuseets utstilling «Hvert atom er farge»?

6. Filmregissør Wes Anderson er aktuell med novellefilmene Den fantastiske historien om Henry Sugar, Svanen, Rottefangeren og Poison. Hvilken forfatter er opphavsmann til fortellingene?

7. Hvem er leder for Unge Venstre?

8. Datoen i dag er fødselsdagen til fysikeren Niels Bohr. Hvilket land kom han fra?

9. På datoen i dag i 1919 ble hvilket nederlandsk flyselskap grunnlagt? Det er i dag verdens eldste flyselskap som fremdeles opererer under sitt opprinnelige navn.

10. Datoen i dag i 2008 ble musikkstrømmetjenesten Spotify lansert. I hvilken hovedstad ligger selskapets hovedkvarter?

I SENTRUM: Wes Anderson pleier å plassere sine skuespillere i midten i sine filmklipp. Her har han selv havnet i midten, på premieren av filmen «Asteroid City» i Cannes i mai i år. (Vianney Le Caer/AP)

Aktuelt - svar

1. Molde og Bodø/Glimt

2. Tupac Shakur

3. Europa og USA

4. Nevada

5. Harriet Backer

6. Roald Dahl

7. Ane Breivik

8. Danmark

9. KLM Royal Dutch Airlines

Monstre

1. I hvilken by herjer Mr. Hyde?

2. Ifølge norrøn mytologi, hvilken skapning er det tordenguden Tor kommer til å drepe, men også bli drept av i Ragnarok?

3. I hvilken filmserie møter man monsteret Xenomorph?

4. Hva var navnet til «Elefantmannen», som ble vist fram som et monster på sirkus?

5. Hvilken skuespiller spiller Frankensteins monster i skrekkfilmklassikeren Frankenstein fra 1931?

6. Hva har skuespillerne Christopher Lee, Gary Oldman, Bela Lugosi og Max Schreck til felles?

7. I filmen Inglorious Basterds (2008) trekkes en analogi mellom historiene til Amerikas slaver og hvilken filmskapning?

8. Hva slags type monster utgjør tittelen til den største hiten til bandet The Cranberries?

9. Hva heter det gammelengelske heltediktet hvor man møter monsteret Grendel?

10. Hvilken helt halshugger Medusa for så å bruke hodet hennes som et våpen?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Monstre - svar

1. London

2. Midgardsormen

3. Alien-filmene

4. Joseph Merrick

5. Boris Karloff

6. De har alle tolket karakteren Dracula på filmlerretet

7. King Kong

8. Zombie

9. Beowulf

Oktober

1. Hvilken dato er FN-dagen?

2. Hva heter forlagssjefen i Forlaget Oktober?

3. Fra hvor har måneden oktober fått sitt navn?

4. Hva kalles krigen mellom Israel og Egypt som strakk seg fra 6.-25. oktober 1973?

5. Hvem spiller hovedrollen som den russiske ubåtkapteinen Marko Ramius i filmen Jakten på rød oktober fra 1990?

6. Den 15. oktober 1962 fikk John F. Kennedy noen bilder på sitt skrivebord. Hva viste bildene?

7. Frigjøringen av Norge fra tysk okkupasjon startet 18. oktober 1944. Hva skjedde denne dagen?

8. Grunnleggeren av Microsoft er født 28. oktober 1955. Hva heter han?

9. Hvilken norsk artist har en sang ved navn «October» på sitt debutalbum fra 2011?

10. Ølfestivalen «Oktoberfest» ble for første gang arrangert i Bayern i 1810. Hva var bakgrunnen?

NY TIL FESTEN: Den engelske fotballspilleren har spilt hele sin profesjonelle fotballkarriere i England. Men nå har han gått til de tyske mesterne Bayern München. Da blir det nye klær. (Alexander Hassenstein/AP)

Oktober - svar

1. 24. oktober

2. Ingeri Engelstad

3. I den romerske kalenderen var oktober måned nr. 8. Åtte på latin er «octo»

4. Jom kippur-krigen/oktoberkrigen

5. Sean Connery

6. Sovjetiske rakettvåpen på Cuba

7. Sovjetiske tropper rykket inn i Finnmark og nedkjempet de tyske styrkene i Kirkenes

8. Bill Gates

9. Jonas Alaska

Stortinget

1. Hvor mange representanter har vi på Stortinget?

2. Hvor mange partier er, per nå, representert på Stortinget?

3. Hva heter Stortingspresidenten?

4. Hva het arkitekten som utformet Stortingsbygningen?

5. Hva heter Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål?

6. Hva er et «dok 8-forslag»?

7. Frem til 2009 skulle lovforslag i Stortinget behandles i to avdelinger, et tokammersystem. Hva het disse to avdelingene?

8. Hva kalles mandatet som skal sikre samsvar og proporsjonalitet mellom antall stemmer et parti får i valget og hvor mange representanter de får på Stortinget?

9. Hvem er nåværende leder i Justiskomiteen?

10. Hva heter plassen foran Stortinget?

PÅ PLASS: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av det 168. på Stortinget i 2023. (Terje Pedersen/NTB)

Stortinget - svar

1. 169

2. 10

3. Masud Gharahkhani

4. Emil Victor Langlet

5. Europautvalget

6. Et forslag fra en eller flere stortingsrepresentanter, som fremmes for Stortinget. Også kalt representantforslag

7. Odelstinget og Lagtinget

8. Utjevningsmandat

9. Per Willy Amundsen

10. Eidsvolls plass