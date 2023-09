Godt og blanda

1. Hvilket organ er kroppens største kjertel?

2. Hvilken sang av Margrethe Munthe er mest populær i dag?

3. Hvilket kallenavn har politimannen Harry Callahan?

4. Nevn et grunnstoff som inngår i stoffgruppen jordalkalimetallene i periodesystemet?

5. Hva heter kunstspråket som Ludwik Lejzer Zamenhof laget med hensikt om at det skulle være politisk nøytralt og lett å lære?

6. Hva er symbolet hilal?

7. Hvilken tidssone er det på Island?

8. Hvilke sju land har andel i Alpene? (Monaco regnes av og til til Alpene, men staten er ikke med i svaret her).

9. Hva slags dyr er feltherren Hannibal Barca kjent for å ha brukt når han kriget?

10. Hvem er jeg? Jeg ble født i Memphis i Tennessee i 1942, var datter av en pastor og sang om sønnen til en pastor.





Godt og blanda - svar

1. Leveren

2. «Hurra for deg som fyller ditt år!» («Fødselsdagen»)

3. Dirty Harry

4. Beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium og radium

5. Esperanto

6. En halvmåne

7. Vesteuropeisk tidssone (Greenwich Mean Time)

8. Østerrike, Italia, Frankrike, Sveits, Tyskland, Slovenia og Liechtenstein

9. Elefanter

10. Aretha Franklin





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på A

1. Hvilket ord som betyr det samme som spillopper kommer trolig fra det nederlanske ordet babbelguigje?

2. Hva er det engelske ordet for allé?

3. Hva er det engelske ordet for leddgikt?

4. Hva heter hærføreren som hersket over hunerne fra år 434 og fram til sin død 453?

5. Hva heter eldstesønnen i Glazer-familien som eier fotballklubben Manchester United?

6. Hva er et annet navn for kuleramme?

7. Hvem er leder for AUF?

8. Hvilken rockehit slutter med at vokalisten skriker «Done, and I’m done, and I’m on to the next!»?

9. Hva er hovedstaden i Madagaskar?

10. Ifølge Napoleon, hva er det du aldri må gjøre hvis du ser at en fiende er i ferd med å gjøre en feil?

SKRIKER: Det er ikke uvanlig at Dave Grohl, vokalist i bandet Foo Fighters, skriker på enkelte låter, blant annet som på den ovennevnte sangen (spørsmål 8).

Svaret begynner på A - svar

1. Ablegøyer

2. Avenue

3. Arthritis

4. Attila

5. Avram Glazer

6. Abakus

7. Astrid Hoem

8. «All My Life» (av Foo Fighters)

9. Antananarivo

10. Avbryte





Aktuelt

1. Hva står KI for?

2. Hva er det fulle offisielle navnet på landet Nord-Korea?

3. Hvilken skuespiller spiller den tidligere israelske statsminister Golda Meir i den kinoaktuelle filmen Golda (2023)?

4. Hva het mannen som ledet statskuppet i Chile i 1973?

5. Hvilken fotballklubb spiller sønnen til landslagssjef Ståle Solbakken på?

6. Hva er høstmånedene på den sørlige halvkule?

7. Oslo-avtalen fyller i disse dager 30 år. Hvilke to aktører inngikk avtalen?

8. Datoen i dag - 16. september - er bursdagen til Vebjørn Rodal. På hvilken distanse vant han OL-gull i Atlanta 1996, en bragd mange anser som tidenes største norske idrettsprestasjon?

9. Nevn et av de tre afrikanske landene som har kongehus.

10. Rahul Gandhi, Indias opposisjonsleder, var på Norgesbesøk denne uka. Hvilke to store skjebner delte hans far og hans farmor?

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

Aktuelt - svar

1. Kunstig intelligens

2. Den demokratiske folkerepublikken Korea

3. Helen Mirren

4. Augusto Pinochet

5. Viking Fotballklubb

6. Mars, april og mai

7. Israel og PLO

8. 800 meter

9. Lesotho, Marokko og Eswatini (tidligere Swaziland)

10. Begge var statsministre i India og begge ble drept i politiske attentat





Det svenske kongehuset

1. Det er i år femti år siden Carl XVI Gustav ble konge av Sverige. Hvem overtok han tronen fra?

2. Hva heter slottet som er kongen og dronningen sin offisielle bolig?

3. Hva heter kongeparets tre barn?

4. Hva er navnet på den svenske kongeslekten?

5. Hvem var konge av Norge i perioden 1872 til unionsoppløsningen i 1905?

6. I Norge, under hvilket navn er Jean Baptiste Bernadotte bedre kjent?

7. I hvilket realityprogram var prinsesse Sofia deltaker i 2005?

8. Den svenske prinsen Carl Philip ble født kronprins – fleip eller fakta?

9. Hvem er den neste i arvefølgen til den svenske tronen etter prinsesse Victoria?

10. Hva er pikenavnet til dronning Silvia?

ARVEREKKEN: Sverige kronprinsesse og hennes far, kong Carl XVI Gustav.

Det svenske kongehuset - svar

1. Hans farfar Gustav VI Adolf

2. Drottningholm

3. Victoria, Carl Philip og Madeleine

4. Bernadotte

5. Oscar II

6. Karl Johan III

7. Paradise Hotel

8. Fakta (en grunnlovsendring i 1980, året etter at han ble født, opphevet den agnatiske tronfølgen)

9. Prinsesse Estelle

10. Sommerlath





Sommer-OL

1. I hvilken europeisk hovedstad avholdes Sommer-OL 2024?

2. Har Norge noengang arrangert Sommer-OL?

3. Hvilke to distanser vant friidrettsutøveren Mo Farah både i OL i 2012 og i 2016?

4. Hvilken amerikansk olympier som hadde norske foreldre er i Guiness Book of Records omtalt som den mest allsidige kvinnelige idrettsutøver gjennom tidene?

5. Hvorfor ble ikke Norge med i Sommer-OL i 1980?

6. Hvilken norsk spydkaster vant OL-gull i 2000?

7. Denne idrettsutøveren har til sammen vunnet 23 gullmedaljer i sin olympiske karriere, og er med det tidenes mestvinnende olympier. Hva heter vedkommende?

8. Hvilket brødrepar vant Norges eneste gullmedalje i OL 1976 i Montréal?

9. Usain Bolt vant 100 meter i tre OL på rad. Hvilke år var de tre OL-mesterskapene?

10. I sommer-OL i London i 2012 valgte man å stille med et helbritisk fotballag. Hvem var kapteinen på det britiske herrelaget?

GOD I DET MESTE: «Den mest allsidige kvinnelige idrettsutøver gjennom tidene».

Sommer-OL - svar

1. Paris

2. Nei

3. 5000 meter og 10.000 meter

4. Mildred Ella «Babe» Didrikson Zaharias

5. Fordi Norge boikottet vertsnasjonen Sovjetunionen i protest mot landets invasjon av Afghanistan

6. Trine Hattestad

7. Michael Phelps

8. Frank og Alf Hansen (i roing)

9. 2008, 2012 og 2016

10. Ryan Giggs





Valg

1. Hva er det fulle navnet på lokalvalget i Norge?

2. Hvor gammel må du være for å stemme i Norge?

3. KrF gjorde ved stortingsvalget i 2021 sitt dårligste valg siden 2. verdenskrig. Hvor mange prosent fikk partiet da?

4. Det har vært seks landsomfattende folkeavstemninger i Norge. Hva handlet de seks avstemningene om?

5. Hvilket år kom Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep inn på Stortinget?

6. Siden andre verdenskrig har Arbeiderpartiet ved én anledning havnet under 25 prosent i et stortingsvalg. Hvilket år var det?

7. I kirkevalget i Norge i 2023 var det i tillegg til nominasjonskomiteens liste, tre andre nomineringsgrupper. Hvilke tre?

8. Har kongen og kongefamilien stemmerett?

9. I hvilket år ble det innført kvinnelig stemmerett i Norge?

10. Hva kalles det at man som velger kan stryke eller gi ekstra stemme til enkeltkandidater?

STØRE STEMMER: Ga Jonas Gahr Støre en stemme til Høyre, mon tro? Det er det heldigvis ingen som vet. Bortsett fra Støre selv.

Valg - svar

1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget

2. Du må fylle 18 år innen utgangen av valgåret for å stemme

3. 3,8 prosent

4. Unionsoppløsning, om prins Carl skulle bli Norges konge, to avstemninger om brennevinsforbud, medlemskap i EF og medlemskap i EU.

5. 1973

6. 2001

7. Åpen folkekirke, Bønnelista og Frimodig kirke

8. Ja (men det er kutyme at de ikke bruker den)

9. 1913

10. Kumulering (stemmetillegg)