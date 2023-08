Godt og blanda

1. Hvilken planet blir ofte beskrevet som den «røde planeten» på grunn av sitt rustrøde utseende?

2. Tre amerikanske stater begynner med bokstaven C. Hva heter disse?

3. Hvilken skuespiller har rollen som Star Lord/Peter Quill i Guardians of the Galaxy-filmene?

4. Hvilket band har låten «Enter Sandman» fra 1991?

5. Byene Halden, Stavern og Oslo hadde tidligere andre navn, etter oppkalling fra danske konger. Hva var disse navnene?

6. Hvilken sørkoreansk film vant Oscar for beste film i 2020?

7. Hva består matretten tabbouleh av?

8. Hva er armafobi?

9. Hva er kallesignalet til et helikopter som bærer presidenten i USA?

10. Hvilket band gav ut albumet X&Y i 2005?

[ Vi trenger prester over hele landet ]

Godt og blanda - svar

1. Mars.

2. California, Connecticut og Colorado.

3. Chris Pratt.

4. Metallica.

5. Frederikshald er i dag Halden, Frederiksvern er i dag Stavern, Kristiania er i dag Oslo.

6. Parasite.

7. En salat med persille, tomat, mynte, løk, bulgur og krydret med olivenolje og sitron.

8. Frykt/angst for våpen.

9. Marine One.

10. Coldplay.

Svaret begynner på Ø

1. Hvilken innsjø ligger på nordsiden av Maridalen i Oslo?

2. Hva er Kalahari, Gobi og Karakum eksempler på?

3. Hva er etternavnet til skiløperen fra Gjøvik som tok gull i Tour de Ski i 2018/19?

4. Hvilket tettsted i Marker kommune i Østfold ligger 6 km fra riksgrensen til Sverige?

5. Hvem sang i 1994 at «Du må'kke komme her og komme her» (fornavn)?

6. Hva er det egentlige navnet til Knutsen i duoen Knutsen & Ludvigsen (fornavn)?

7. Hvem skrev i 1937 diktet «Du må ikke sove» (etternavn)?

8. Hvilket kjent eventyr ble gjenfortalt av Peter Christian Asbjørnsen i Norske Folkeeventyr fra 1844?

9. I hvilken bydel i København finner du Rigshospitalet?

10. Hva er et annet navn på Hitlers sommersted og representasjonsbolig Kehlsteinhaus i Tyskland?

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profeten Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Svaret begynner på Ø - svar

1. Øyungen.

2. Ørkener.

3. (Ingvild Flugstad) Østberg.

4. Ørje.

5. Øystein Sunde.

6. Øystein Dolmen.

7. Arnulf Øverland.

8. Østenfor sol og vestenfor måne.

9. Østerbro.

10. Ørneredet.

Aktuelt

1. I dag fyller H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 50 år. I hvilken by ble hun født?

2. Hvilke år er kronprinsessens tre barn født?

3. Hva var kronprinsessens fulle navn før hun ble gift?

4. I hvilken kirke ble kronprinsessen og kronprinsen gift i 2001?

5. Finalen i fotball-VM for kvinner spilles denne helgen. Hvilke to lag møtes?

6. Hvilke to land er vertskap for årets fotball-VM?

7. Hvilket land slo ut Norge i åttedelsfinalen i årets VM?

8. Liverpool og Chelsea spilte uavgjort i den første runden i Premier League. Hva heter hjemmebanen til Liverpool?

9. Denne uka har mange norske politikere vært i Arendal. Hvilket parti har ordføreren i Arendal?

10. I hvor mange år har Arbeiderpartiet ledet byrådet i Oslo?

[ Historien om Norge Idag ]

Aktuelt - svar

1. Kristiansand.

2. 1997, 2004 og 2005.

3. Mette-Marit Tjessem Høiby.

4. Oslo domkirke.

5. Spania mot England.

6. New Zealand og Australia.

7. Japan.

8. Anfield Stadium.

9. Arbeiderpartiet.

10. Siden 2015 (nesten åtte år).

Latin og latinske språk

1. Hva betyr følgende latinske uttrykk: «In vino veritas»?

2. Og hva betyr dette latinske uttrykket: «Alea iacta est»?

3. Hva betyr det latinske «et cetera» på norsk?

4. Hva betyr det norske substantivet «cicero», som stammer fra latin?

5. Hva betyr det latinske ordet «gladius» på norsk?

6. Hva betyr det franske ordet «rendez-vous»?

7. Hvordan oversetter man «slott» til fransk?

8. Tre land på det afrikanske fastlandet har portugisisk som offisielt språk. Nevn minst to av dem.

9. Hvordan oversetter man «vær så snill» til spansk?

10. Hvilke latinske språk brukes i Sveits?

---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (29). Ingvild Sandnes Kessel er denne uka quiz-vikar.

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---

Latin og latinske språk - svar

1. «I vinen er det sannhet».

2. «Terningen er kastet».

3. «Og andre (ting)» eller «og så videre».

4. En skriftstørrelse og måleenhet i det typografiske målesystemet.

5. Sverd (kortsverd).

6. Møte/avtale.

7. Château.

8. Angola, Mosambik og Guinea-Bissau.

9. Por favor.

10. Italiensk og fransk.

Husdyr

1. Hvilke tre hunderaser innenfor retriever-familien er de mest populære i Norge?

2. Hva er maine coon, ragdoll, siameser og russisk blå eksempler på?

3. Hvilken sauerase er mest utbredt i Norge?

4. Setter er en fellesbetegnelse på tre britiske fuglehundraser. Hva heter disse tre?

5. Hva heter den eldste kurasen i Norge?

6. Hvilken utrydningstruet hesterase er også kjent under navnene gudbrandsdalshest og østlandshest, og er kjent for å være både sterkbygd og ha et rolig gemytt?

7. Hva kalles henholdsvis hannsauene og hunnsauene?

8. Hva heter gjeterhunden som er en av Norges desidert mest populære hunderaser?

9. De fleste dyr i norsk landbruk er husdyr, med unntak av i pelsdyrproduksjonen (som er avviklet). Hvilke to norske rovdyr har vært brukt her?

10. Fra hvilket husdyr kommer entrecôte?

[ Leir hver sommer i hundre år: – Er ikke lei ennå ]

Husdyr - svar

1. Golden retriever, labrador retriever og flat coated retriever.

2. Katteraser.

3. Norsk kvit sau.

4. Engelsk setter, irsk setter og gordon setter.

5. Telemarksfe.

6. Dølahest.

7. Vær/bukk og søye/tikke/sau.

8. Border Collie.

9. Rev og mink.

10. Fra storfe.

Japan

1. Hva heter kampsporten som er Japans nasjonalsport, og som foregår i en sirkelformet arena?

2. Hva kalles den tradisjonelle japanske nasjonaldrakten?

3. Hva heter de tre japanske skriftspråkene?

4. Hva betyr det japanske ordet «sakura»?

5. Hvilket japansk bilmerke er det mest suksessrike, globalt sett?

6. Hva er den japanske «shinkansen»?

7. Hva heter den 25 år gamle japanske tennisspilleren som blant annet vant US Open i 2018 og Australian Open i 2019?

8. Hvilke to religioner dominerer i Japan?

9. Hva slags kunst er den japanske oppfinnelsen origami?

10. Tokyo er verdens største storbyområde. Hvor mange mennesker bor det der: 12, 25 eller 37 millioner mennesker?

[ Mistet kona til kreft: – Gud tar ikke liv ]

Japan - svar

1. Sumo/sumobryting.

2. Kimono.

3. Kanji, katakana og hiragana.

4. Kirsebærblomst.

5. Toyota.

6. Høyhastighetstog.

7. Naomi Osaka.

8. Buddhisme og Shintoisme.

9. Papirbretting.

10. 37 millioner mennesker.