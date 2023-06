Godt og blanda

1. Hva het ubåten som denne uka forliste ved vraket av Titanic?

2. Hvilken New York-pub ble i 1969 åsted for opptøyene som dannet utgangspunkt for Pride-bevegelsen?

3. Hva heter mannen som nå trekker seg etter 13 år som forstander i Det Mosaiske Trossamfund?

4. Hva trakk kulturminister Anette Trettebergstuen fram som det viktigste hun fikk til som kulturminister, da hun trakk seg fredag?

5. Hvilken bok er Bibelens lengste?

6. Når bikket Norges befolkning 1 million innbyggere? (Slingringsmonn på ti år)

7. Når bikket Norges befolkning 5 millioner innbyggere? (Slingringsmonn på ett år)

8. Hva heter samferdselsministeren?

9. Hvem fikk denne uka en ny periode som NRKs USA-korrespondent?

10. Hva heter kunstneren fra Jølster som nok er mest kjent for maleriet «Jonsokbål»?

Godt og blanda - svar

1. Titan

2. Stonewall Inn

3. Ervin Kohn

4. Lovforbudet mot konverteringsterapi

5. Salmenes bok

6. 2013. Du får poeng for 2012-2014.

7. 1823. Du får poeng for 1813-1833.

8. Jon-Ivar Nygård (Ap)

9. Anders Tvegård

10. Nikolai Astrup

Svaret begynner på R

1. Casablanca er Marokkos største by, men hva heter hovedstaden?

2. Hva heter faraoen i animasjonsfilmen Prinsen av Egypt?

3. Ved hvilken historisk elv skal Julies Caesar ha uttalt alea iacta est: «terningen er kastet»?

4. Hvem ble i februar tilsatt som ny biskop i Bjørgvin bispedømme?

5. Hvem er solguden i egyptisk mytologi?

6. Hva kalles sykkelturen mellom Haugastøl og Myrdal

7. Hva het dagligvarekjeden som forsvant i 2016?

8. Hvilket fransk substantiv betyr «avtalt møte» eller «stevnemøte»?

9. I hvilken kommune ligger Kvitfjell?

10. Ingen norske statsministre har hatt etternavn som begynner på R. Fleip eller fakta?

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Svaret begynner på R - svar

1. Rabat

2. Ramses

3. Rubicon

4. Ragnhild Jepsen

5. Ra

6. Rallarvegen

7. Rimi

8. Rendezvous

9. Ringebu

10. Fakta

USA og Canada

1. Hvilken by er hovedstad i delstaten New York?

2. Hva het den markante, politisk konservative baptistpastoren og tidligere presidentkandidaten som nylig døde 93 år gammel?

3. Hvem er statsminister i Canada?

4. Hvor mange striper er det i USAs flagg?

5. Hva representerer stripene i flagget?

6. Hvor mange føderalt anerkjente urbefolkningsgrupper (tidligere kalt indianerstammer) er det i USA? 14, 128 eller 574?

7. Hvilken president forbød slaveriet?

8. Hva het den rasistiske komisjangeren som innebar at hvite parodierte mørkhudede ved å male seg i ansiktet?

9. I hvilken delstat er ansiktene til fire presidenter hugget inn i Mount Rushmore?

10. Hvilken by har kallenavnet The Windy City?

USA og Canada - svar

1. Albany

2. Pat Robinson

3. Justin Trudeau

4. 13

5. De 13 første koloniene/delstatene

6. 574

7. Abraham Lincoln

8. Blackface

9. Sør-Dakota

10. Chicago

Landslagsguttene

1. Norges nummer åtte, Sander Berge, skal igjen til høsten spille i Premier League etter opprykk denne våren. Med hvilken klubb?

2. Julian Ryerson spilte høyreback mot både Skottland og Kypros, men hvor spiller han til vanlig?

3. Hva ble stillingen i «skjebnekampen» mot Skottland?

4. Erling Braut Haaland kom igjen på scoringslistene, både mot Skottland og Kypros. Hvor mange mål har jærbuen for landslaget?

5. Han har nå bare tre foran seg i køen før han kan kalle seg Norges mestscorende spiller noensinne: Harald Hennum, Einar «Jeja» Gundersen og?

6. I 1994 skapte den daværende landslagskapteinen overskrifter da han og landslagskollega, Jan Åge Fjørtoft, gikk imot forbundet for å stoppe hva?

7. Alexander Sørloth spiller for både Norge og Real Sociedad. I hvilken spansk by holder klubben til?

8. Southampton har vært klubben til Mohammed Mohamed Elyounoussi i nesten fem år. Hvilket kallenavn som kan gi religiøse assosiasjoner har klubben?

9. Ola Solbakken scoret sitt første landslagsmål mot Kypros. Er han og landslagssjef Ståle Solbakken i slekt?

10. Til tross for bare i overkant av 8.000 innbyggere var Lyngdal representert med to spillere i forrige landslagstropp. Hvem?

---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (29).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---

Landslagsguttene - svar

1. Sheffield United

2. Borussia Dortmund

3. 2-1 til Skottland

4. 24

5. Jørgen Juve

6. Reklame med landslaget for Ringnes lettøl

7. San Sebastian

8. The Saints

9. Nei

10. Julian Ryerson og Stefan Strandberg

Musikk

1. Hvilken svensk duo ble kalt «Guds glade countryduo»?

2. Hvor gammel ble den amerikanske gospelsangerinnen Mahalia Jackson?

3. En annen Jackson ble født 29. august 1958. Hva het han?

4. I 1989 ga gruppen Electro Hippies ut det som regnes som verdens korteste singel. Hvor lang var den?

5. Elton John har kun fremført «Candle in the Wind» offentlig én gang. I hvilket år?

6. I hvilken anledning fremførte han den?

7. Hvilken plassering fikk Norge i Grand Prix i år 2000?

8. Hvilken gruppe sang? Og hva het sangen?

9. Fullfør Spice Girls-teksten… «If you wanna be…»

10. Hvilken Bruce Springsteen-sang handler om en Vietnam-veteran, og blir ofte feilaktig tolket som en patriotisk sang?

Musikk - svar

1. Curt & Roland

2. 60 år (26.10.1911 – 27.01.1972)

3. Michael Jackson

4. Sangen er cirka ett sekund lang

5. 1997 (6. september)

6. I prinsesse Dianas begravelse i Westminster Abbey

7. 11. plass

8. Charmed med sangen «My Heart Goes Boom»

9. My lover

10. «Born in the USA»

Irland

1. Hva heter Irlands eneste fjord?

2. Hva er Irlands mest vanlige etternavn?

3. I 1986: Hvem ble slått til æresridder etter å ha grunnlagt Band Aid?

4. Hva heter Irlands lengste elv?

5. Hvor ble poeten Oscar Wilde født?

6. På hvilken irsk øy ble Olav Tryggvason etter sigende døpt før han ble Norges konge?

7. Hva heter den irske kongen som nedkjempet vikingene?

8. Hva er en «Bodhran»?

9. Hva heter Irlands høyeste fjell?

10. Hvilken by i Irland kalles «stammenes by»?

Irland - svar

1. Killary Harbour, på øyas vestkyst

2. Murphy

3. Bob Geldof

4. Shannon (360 kilometer lang)

5. Dublin

6. Skellig Michael

7. Brian Boru

8. En tromme

9. Carrauntoohil (1038 moh)

10. Galway