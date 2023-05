Godt og blanda

1. Hvilken programpost ble fjernet fra NRK1 i januar 2010 etter å ha blitt sendt siden 1960?

2. Det er to amerikanske delstater som har kun én konsonant i navnet. Hvilke to er det?

3. Hvilket spesielt kjennetegn har hatten Chapeau claque?

4. Hva produserer selskapet Steinway & Sons?

5. Hvilken regissør står bak filmer som A.I.: kunstig intelligens (2001) og På eventyr med Tintin: Enhjørningens hemmelighet (2011)?

6. Hvem var kong Olavs morfar?

7. Hva heter valutaen i Tyrkia?

8. Fra hvilket land kommer smarttelefonen BlackBerry?

9. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel?

10. Hvis man har vært gift i 75 år, hva kalles bryllupet man feirer?





Godt og blanda - svar

1. Barne-TV

2. Ohio og Iowa

3. Det er en flosshatt som kan slås sammen og opp

4. Piano og flygler

5. Steven Spielberg

6. Edvard VII av Storbritannia

7. Tyrkisk lira

8. Canada

9. Knesset

10. Atombryllup





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på N

1. Hva heter hjemmestadion til Stabæk Fotball?

2. Hvilket navn har rettssakene mot de ledende tyske nasjonalsosialistene etter andre verdenskrig fått?

3. Hva er kallenavnet som skottene bruker om Loch Ness-uhyret?

4. Hovedstaden på Grønland heter Godthåb på dansk, men hva er det grønlandske navnet på hovedstaden?

5. Hvilket artistnavn hadde sangeren og pianisten Eunice Waymon?

6. Hvem mottok Nobels fredspris i 2018 sammen med Denis Mukwege for «kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter»?

7. Hva er åpningssangen i James Bond-filmen Spionen som elsket meg (1977)?

8. Hva heter broren til Frasier i TV-serien med samme navn?

9. Hvilken filosofisk teori antar at visse begreper eller ideer er medfødte, for eksempel rom- og tidsbegrepet?

10. Hvilken norsk billedhugger har designet den norske 10- og 20-kronemynten?

[ Quiz: Hvem spiller hovedrollen i filmserien «Tilbake til fremtiden»? ]

STJERNESPION: Roger Moore og og Barbara Bach på premieren på filmen «Spionen som elsket meg» i Cannes i Frankrike. Filmen regnes som en av Moores beste. (AP Photo/Ap)

Svaret begynner på N - svar

1. Nadderud stadion

2. Nürnbergprosessen

3. «Nessie»

4. Nuuk

5. Nina Simone

6. Nadia Murad

7. «Nobody Does It Better»

8. Niles

9. Nativisme

10. Nils Aas





Aktuelt

1. I hvilken stor norsk kommune blir kollektivtrafikken gratis fra 1. juli 2023?

2. Hvorfor synges fjerdevers av «Ja, vi elsker dette landet» i Halden på 17. mai?

3. Hvilken fotballklubb er sammen med Rosenborg Norges mestvinnende cuplag med 12 norgesmesterskap?

4. Hvem av Leonardo DiCaprio og Robert De Niro har laget flest langfilmer med regissør Martin Scorsese?

5. Hvilken statsrådspost har Ben Wallace i Storbritannia?

6. Hva heter motstanderen til Recep Tayyip Erdogan i presidentvalget i Tyrkia i 2023?

7. Hvem er jeg? Jeg ble født i 1963 i Massachusetts, har skrevet for Saturday Night Live og The Simpsons, og har hatt flere talkshows.

8. Datoen i dag - 27. mai - er fødselsdagen til skuespilleren Christopher Lee. Hva heter karakteren han spiller i filmserien Star Wars?

9. På datoen i dag i 1935 ble Karen-Christine Wilhelmsen født. Under hvilket navn er hun bedre kjent?

10. På datoen i dag grunnla Tsar Peter den store St. Petersburg. Nevn et år han levde.

[ Quiz: Hvilken norsk konge er kong Charles oppkalt etter? ]

TRE GENERASJONER: Skuespillerene Christopher Lee og Natalie Portman, og regissør George Lucas har alle preget filmverden i flere tiår. (JAN BAUER/Ap)

Aktuelt - svar

1. Stavanger

2. Fordi byen nevnes i verset («... husker bare, hvad som hændte ned på Fredrikshald!»)

3. Odd

4. De Niro (10 mot 8)

5. Forsvarsminister

6. Kemal Kiliçdaroglu

7. Conan O’Brien

8. Count Dooku

9. Kim Friele

10. 1672-1725





Symboler

1. Hvilket navn brukes i India om symbolet som i Vesten er kjent som hakekorset?

2. Hva symboliserer Davidsstjernens seks tagger?

3. I hvilken bok i Bibelen nevnes «dyrets merke» 666?

4. Hvilket feilaktig navn bruker mange i Vesten om Taijitegnet?

5. Det runde «Peace-symbolet» begynte som logoen til den britiske organisasjonen CND, som ble etablert i 1957. Hva kjemper CND for?

6. Hvilke to ting ser man i det som var det offisielle merket for Sovjetunionen?

7. Hvilke to ting består Frimurernes symbol av?

8. I logoen til sykkelrittet Tour de France, hva skal bokstavene O og R representere?

9. Hva er særegent med keltiske kors?

10. Hvilke farger har de fem olympiske ringene?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Symboler - svar

1. Svastika

2. Skapelsesberetningen - at Gud brukte seks dager på å lage jorden

3. Johannes’ åpenbaring

4. Yin Yang-tegnet

5. Kjernefysisk avrustning

6. Hammer og sigd

7. Vinkelhake og passer

8. Bokstaven O er et sykkelhjul og R en person

9. De har en sirkel/ring rundt der linjene krysser

10. Blå, gul, svart, grønn og rød





Filmer om sommeren

1. I filmen Hjelp, vi må på ferie! (1983) drar familien Griswald til en fornøyelsespark som viser seg å være stengt. Hva heter fornøyelsesparken?

2. Hvem har regissert ABBA-filmen Mamma Mia (2008)?

3. Hvem har regissert filmen Moonrise Kingdom (2012)?

4. I hvilken film foregår handlingen i den fiktive strandbyen Amity?

5. I hvilket land foregår det meste av handlingen i filmen Den talentfulle mr. Ripley? (1999)?

6. I hvilken film blir fire tenåringer hjemsøkt av en tragedie når de får et brev hvor det står «Jeg vet hva dere gjorde forrige sommer»?

7. Skuespillerne i filmen Grown Ups, Chris Rock, Adam Sandler og David Spade, er venner i virkeligheten. I hvilket program møttes de tre komikerne for første gang?

8. Hva er de fulle navnene til John Travolta og Olivia Newton-Johns karakterer i filmmusikalen Grease (1978)?

9. Hvem spiller hovedrollen i filmen Midsommar (2019)?

10. I filmserien Politiskolen hva heter baren hvor politiinstruktøren Harris stadig må danse mot sin vilje?

[ Quiz: I hvilket år ble Märtha Louise født? ]

HOLLYWOOD I HELLAS: Bilister i Hellas er på en utevisning av filmen «Grease», eller skal jeg si «Greece»? (Yorgos Karahalis/AP)

Filmer om sommeren - svar

1. Walley World

2. Phyllida Lloyd

3. Wes Anderson

4. Haisommer (engelsk tittel: Jaws) (1975)

5. Italia

6. Fryktens sommer (engelsk tittel: I Know What You Did Last Summer) (1997)

7. TV-programmet Saturday Night Live

8. Danny Zuko og Sandy Olsson

9. Florence Pugh

10. Blue Oyster Bar





Jorden - Tellus

1. Hva er jordas to naboplaneter?

2. Hvor mange planeter i solsystemet er større enn jorda?

3. Hva heter gasslaget som beskytter livet på jorda mot ultrafiolett stråling fra sola?

4. Hva er sannsynligvis det største dyret som har levd på jorda?

5. Hvilken elv er normalt regnet som jorda lengste?

6. Hva er den lengste fjorden i verden?

7. I hvilket nåværende land landa kjempemeteoritten som var årsaken til at dinosaurene døde ut?

8. Hva het superkontinentet som eksisterte før det delte seg til kontinentene vi kjenner i dag?

9. Hva er årsaken til årstidenes skiftning?

10. Hva kalles den midterste perioden i jordas mellomalder, en periode som tidvis kalles for «reptilenes tidsalder»?

[ QUIZ: Hvilket europeisk land har et fjell med tre hvite topper i flagget? ]

DEN BLÅ KLINKEKULA: Jorden spretter opp fra månens horisont på julaften i 1968. (AP Photo/NASA/AP)

Jorden - Tellus - svar

1. Mars og Venus

2. Fire planeter

3. Ozonlaget

4. Blåhvalen

5. Nilen

6. Nordvestfjorden (Grønland)

7. I Mexico (Yucatánhalvøya)

8. Pangea

9. Jordens aksehelling

10. Jura