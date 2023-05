Godt og blanda

1. Hva slags dyr er svart mamba?

2. Hvor på kroppen dannes det mannlige kjønnshormonet testosteron?

3. Regnes Edvard Munch som en ekspresjonist eller en impresjonist?

4. Hva het den østerrikske Formel 1-sjåføren som fikk betydelige brannskader da bilen hans begynte å brenne under Tyskland Grand Prix i 1976?

5. På hvilken øy finner man byen Magaluf?

6. Hva heter den formidable fienden til Sherlock Holmes?

7. Hva produserer selskapet Pirelli?

8. I Europa er det kun én fotballstadion som er større enn Wembley – hvilken?

9. Hva er det engelske ordet for «snøras»?

10. Hvilket skuespill av William Shakespeare medfører det visstnok uhell å uttale navnet på?

SKRIK: På Munchmuseet i Oslo kan man se tre utgaver av maleriet Skrik. (Terje Pedersen/NTB)

Godt og blanda - svar

1. Slange (verdens raskeste slange)

2. I testiklene

3. Ekspresjonist

4. Niki Lauda

5. Mallorca

6. Moriarty (professor James Moriarty)

7. Dekk

8. Nou Camp (Barcelona)

9. Avalanche

10. Macbeth





Svaret begynner på K

1. Hvilket ord på tre stavelser kan nordmenn bruke for å beskrive at noen er svært beruset?

2. Hva heter den tradisjonelle japanske nasjonaldrakten?

3. Hvilket begrep betyr opphopende, noe som samles opp etter hvert eller bygger seg opp?

4. Hva kalles en lukket spesialseng som har gjennomsiktige vegger, og som er egnet til pleie av for tidlig fødte eller alvorlig syke spedbarn?

5. Fullfør denne Lars Vaular-teksten: «Gjør det eg føler for (ingenting å nøle på), gjør det eg føler for (ingenting å nøle på)...».

6. Hva heter skuespillerbroren til Alene Hjemme-stjernen Macaulay Culkin? Han er aktuell med å spille yngstebroren i familiesagaen Succession.

7. Hun spilte Helena i filmen Troja (2004), og Bridget von Hammersmark i filmen Inglorious Basterds (2009). Hva er hennes etternavn?

8. Hva heter selvforsvars- og nærkampsystemet opprinnelig utviklet for det israelske forsvaret?

9. Norwegian Independent Company No. 1 var en britisk militæravdeling som bestod av norske frivillige. Hva blir kompaniet populært kalt?

10. Voss og Ulvik er to av tre norske kommuner som benytter betegnelsen herad i stedet for kommune. Hva er den tredje?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på K - svar

1. Kanakas

2. Kimono

3. Kumulativ

4. Kuvøse

5. «Kriminiminiminell (Rett opp og ned)»

6. Kieran Culkin

7. Kruger (Diane)

8. Krav Maga

9. Kompani Linge

10. Kvam





Aktuelt

1. I hvilken by ble den norske russelua først brukt?

2. Hvilken Premier League-rekord tok fotballspilleren Erling Braut Haaland i seieren mot West Ham United 3. mai 2023?

3. Hva heter byen Napoli på engelsk?

4. Hvorfor feirer fans filmserien Star Wars på datoen fjerde mai?

5. Hvilken gulfstat er fotballspilleren Lionel Messi turistambassadør for?

6. Hvilken skuespiller spiller patriarken John Dutton i TV-serien Yellowstone?

7. Hvilken ung norsk gruppe er aktuell med albumet Egoland?

8. Arve Johnsen ble nylig tildelt St. Olavs Orden. Hvilket selskap var han den første direktøren for?

9. Denne uken møtes Volodymyr Zelenskyj og de nordiske lederne til et toppmøte. I hvilken hovedstad møttes de?

10. Hva heter det nye albumet til Susanne Sundfør?

TILBAKE: Susanne Sundførs nyeste album er det det første siden «Music for People in Trouble», som kom ut for fem år siden. (Gitte Johannessen/NTB)

Aktuelt - svar

1. Oslo

2. Flest mål på en Premier League-sesong

3. Naples

4. For da kan man si «May the fourth be with you», et ordspill på filmsitatet «May the force be with you»

5. Saudi-Arabia

6. Kevin Costner

7. Undergrunn

8. Statoil

9. Helsinki/Helsingfors

10. Blómi





Kong Charles

1. Hva er Storbritannias kroningskirke?

2. Hvem var den forrige engelske kongen?

3. Hva heter Charles’ tre søsken?

4. Hvor mange barnebarn har kong Charles?

5. Når Charles har brukt etternavn, hvilket etternavn har han brukt?

6. Hvilken norsk konge er kong Charles oppkalt etter?

7. I hvilket år giftet Charles seg med Diana?

8. I hvilket år giftet Charles seg med Camilla Parker Bowles?

9. Hvor mange britiske statsministre har det vært i Charles’ levetid?

10. Nevn et år den forrige kong Charles (II) levde.





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Kong Charles - svar

1. Westminster Abbey

2. Georg VI

3. Andrew, Anne og Edward

4. Fem (George, Charlotte, Louis, Archie og Lilibet)

5. Mountbatten-Windsor

6. Kong Haakon VII (Han var prins Carl før han ble konge av Norge, og dronning Elizabeth kalte ham derfor for «Uncle Charles»)

7. 1981

8. 2005

9. 17 statsministre

10. 1630-1685





Historie

1. Harald Hårfagre regnes for å ha vært Norges første konge. Hvem etterfulgte ham?

2. Hvem var USAs andre president?

3. Hvem var konge av England under den amerikanske uavhengighetskrigen?

4. Hva het den symbolsk viktige elven som Julius Cæsar krysset i år 49 f.Kr?

5. Hvem ble i 1994 Norges og verdens første kvinne som gikk alene på Sydpolen?

6. Kan du nevne et årstall William Shakespeare levde?

7. Hvilken ministerpost hadde Winston Churchill ved utbruddet av første verdenskrig?

8. Hvor hadde paven sete i perioden 1309 til 1377?

9. Hvilket spansk slaveskip tok slaver kontroll over i 1839 og seilte skipet til USA?

10. I 1799 ble «Rosettastenen» funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard under et av Napoleons felttog. Hvilket land hadde de nylig erobret?

[ Quiz: Hva er både navnet på en satellitt, en artist og en vaksine? ]

VIKTIG: Rosettasteinen har samme tekst hugget inn med tre skrifter: Hieroglyfer, demotisk og gresk, noe som dechiffrerte hieroglyfene. (EDMOND TERAKOPIAN/Ap)

Historie - svar

1. Eirik Blodøks

2. John Adams

3. Kong George III

4. Rubicon

5. Liv Arnesen

6. 1564-1616

7. Marineminister

8. Avignon i Frankrike

9. La Amistad

10. Egypt





Geografi

1. Norges sørligste by ligger i Agder og heter hva?

2. Hva kalles en person fra Sandefjord?

3. Hva er navnene på Sør-Afrikas tre hovedsteder?

4. I hvilket land er Tirana hovedstad?

5. Hvilket hav ligger øst for Bulgaria?

6. Hvilket land skal du til om du har bestilt reise til Casablanca?

7. På hvilken øy er den største byen Ajaccio?

8. I hvilken tysk delstat ligger byen Kiel?

9. Hvor mange stjerner er det i det kinesiske ­flagget?

10. Hvor mange stjerner er det i det australske flagget?

[ Quiz: I hvilket land finner man Moher-klippene? ]

GÅGATE: Her ser man torget og deler av gågata Store Elvegate i Norges sydligste by. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Geografi - svar

1. Mandal

2. Sandefjording

3. Cape Town, Pretoria og Bloemfontein

4. Albania

5. Svartehavet

6. Marokko

7. Korsika

8. Schleswig-Holstein

9. Fem stjerner

10. Seks stjerner