Godt og blanda

1. I hvilken barnebok møter man karakterer som Miss Trunchbull og Frøken Honey?

2. I genetikken, hva er motstykket til dominant arv?

3. Hvilken regissør står bak filmer som Lolita (1962), A Clockwork Orange (1971) Eyes Wide Shut (1999)?

4. Hva er forskjellen på en nikab og en burka?

5. Ifølge Lukasevangeliet, hvilken engel kommer til Sakarja for å fortelle ham at han vil bli far til døperen Johannes?

6. Hva slags brennevin er Lagavulin?

7. Hva er Manua Loa, Stromboli og Krakatau eksempler på?

8. Hvilken katolsk helgen er også kjent som «Jomfruen av Orléans»?

9. I hvilket år skjedde disse tingene? TV Norge lanseres, George H. W. Bush velges til president, De olympiske vinterleker åpner i Calgary.

10. Hva er menarke?





Godt og blanda - svar

1. Matilda

2. Recessiv

3. Stanley Kubrick

4. Nikab har en smal åpning for øynene, mens burka er en heldekkende drakt der også øynene er tildekket

5. Gabriel

6. Whisky

7. Vulkaner

8. Jeanne d’Arc

9. 1988

10. Den første menstruasjonen

Svaret begynner på E

1. I hvilket land er hovedstaden Yamoussoukro?

2. Hva er det motsatte av prolog?

3. Hva kalles veksten der en økning i et antall er proporsjonal med antallet selv?

4. Hvem var USAs førstedame mellom 1933 og 1945?

5. Hva betyr det engelske ordet «solitude»?

6. Hva heter den tredje filmen om Ingvar Ambjørnsen-karakteren Elling?

7. Hvilken filmkomponist vant Oscar for beste originalmusikk i 2016 for filmen The Hateful Eight (2015)?

8. Innen typografi, hva kalles utelatelsestegnet som ser ut som tre punktum etter hverandre (“ … “)?

9. Champs-Élysées har fått navnet sitt fra et paradis som finnes i både gresk og romersk mytologi. Hva heter paradiset?

10. Hvem er jeg? Jeg ble født i Boston i 1809, ble tidlig foreldreløs, var en pioner innen sjangeren novelle, og skapte den klassiske detektivfortellinga.

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Svaret begynner på E - svar

1. Elfenbenkysten

2. Epilogen

3. Eksponentiell vekst

4. Eleanor Roosevelt

5. Ensomhet/enslighet

6. Elsk meg i morgen (2005)

7. Ennio Morricone

8. Ellipse

9. Elysion (de elysiske marker)

10. Edgar Allan Poe





Aktuelt

1. Hvem var de to passende æresgjestene på Nytt på Nytt da paneldeltakeren Pernille Sørensen hadde sin siste sending?

2. Hva kaller engelskmennene narredagen 1. april?

3. I hvilket fylke ligger øykommunen Frøya?

4. Den islamske kalender følger et himmellegeme - hvilket?

5. Hvilken forfatter står bak karakteren Miss Marple?

6. Til hvilken italiensk by må man reise for å se Michelangelos statue David?

7. På datoen i dag - første april - blir datafirmaet Apple Computer grunnlagt av to menn ved navn Steve. En het Jobs til etternavn, hva heter den andre?

8. Komikeren Martin Short fylte nylig 73 år. Hva heter TV-serien hvor han og skuespillervennen Steve Martin etterforsker drap i bygningen de bor i?

9. I uken som har vært har befolkningen i Libanon våknet opp til forskjellige ting avhengig av hvilken religion de tilhører. Hva var ulikt når de våknet opp?

10. Statsminister i Israel Benjamin Netanyahu ønsker å minske makten til Israels dømmende makt. Hva heter de to øvrige institusjonene i det tredelte maktfordelingsprinsippet?

Aktuelt - svar

1. Jon Almaas og Knut Nærum

2. April fool’s day

3. Trøndelag

4. Månen

5. Agatha Christie

6. Firenze

7. Wozniak

8. Only Murders in the Building (2021-)

9. Klokkeslettet (befolkningen fulgte to forskjellige tidssoner)

10. Lovgivende og utøvende makt





Norske sangere

1. Hvilken artist hadde slageren «66 år» på 1980-tallet? Artisten er forøvrig 76 år i år (2023).

2. Fra hvilken by kommer artisten Aurora?

3. Fullfør Jahn Teigens tekstlinje: «Jeg tenker opp når jeg er nede...».

4. Hvilken norsk sanger regnes som Norges fremste representant innen verdensmusikken?

5. Hva er kallenavnet til DumDum Boys-vokalisten Per Øivind Houmb?

6. Hvilken rapduo består av Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa?

7. Hvilken kjent svensk trubadur ble portrettert på filmlerretet av Norges Hans-Erik Dyvik Husby?

8. Hvilket A-ha-album åpner med at Morten Harket synger tekstlinjen «The cold has a voice»?

9. Hvilken norsk sanger kjent for sin lys er med på lydsporet til storfilmen Titanic (1997)?

10. Hvilken norsk sanger er søsteren til artisten Inger Lise Rypdal?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Norske sangere - svar

1. Wenche Myhre

2. Stavanger

3. «For jeg er en optimist»

4. Mari Boine

5. Prepple

6. Madcon

7. Cornelis Vreeswijks

8. Stay on These Roads (1988)

9. Sissel Kyrkjebø

10. Maj Britt Andersen





Severdigheter i Europa

1. Hva kalles den tradisjonelle robåten som brukes som transportmiddel i Venezia?

2. Hvilken kunstner malte taket i det sixtinske kapell i Vatikanstaten?

3. Hva heter det kjente tempelet på Akropolis i Athen i Hellas?

4. Hvor finner man monumentet Stonehenge? I England, Wales eller Skottland?

5. Hvilken geometrisk figur er i dag blitt et symbol på museet Louvre?

6. Ble byggverket Colosseum i Roma bygget før eller etter Kristus?

7. Hva slags type bygning er Sagrada Família i Barcelona, byggverket som ble påbegynt i 1883 og som fortsatt ikke står ferdig? Navnet begynner på bokstaven b.

8. Hva heter vei- og gangbroen som ligger like ved klokketårnet Big Ben og som går over elva Themsen i det sentrale London?

9. I hvilket land finner man Moher-klippene?

10. I hvilken by finner man Belémtårnet?





Severdigheter i Europa - svar

1. Gondol

2. Michelangelo

3. Parthenon

4. England

5. Pyramide

6. Etter (70-80 e.Kr.)

7. Basilika

8. Westminster Bridge

9. Irland

10. Lisboa





Fotografisk hukommelse

1. I fotografiet Lunch atop a Skyscraper fra 1932 ser man 11 arbeidere som spiser lunsj 260 meter over bakken. Hvilket uferdig bygg arbeider de på?

2. I 1973 skapte et foto av en nordmann som tok Holmenkollbanen, store overskrifter. Hvem var nordmannen?

3. Da 2. verdenskrig ble avsluttet, ble det tatt et ikonisk bilde av en mann som kysser en kvinne foran Times Square i New York. Hvilket yrker hadde de to, noe som fremgår av bildet?

4. I hvilken by finner man nasjonalsymbolet Kongebjørka, som er i bakgrunnen av et kjent foto av Kong Haakon VII og kronprins Olav fra 1940?

5. Hvilken barnslig grimase gjør Albert Einstein i fotografiet Einstein’s Birthday (1951)?

6. Fotografiet Den ukjente rebell, eller Tank Man (1989), viser en mann som stiller seg foran en kolonne av stridsvogner. I hvilken hovedstad skjedde dette?

7. Hva heter teleskopet som i 1995 tok fotografiet Skapelsens pilarer (1995)?

8. På omslaget til Beatles-albumet Abbey Road (1969), hvor de fire medlemmene krysser gata ved navn Abbey Road, hvem av de går i front med hvit dress?

9. Under hvilken krig ble fotografiet Napalm-jenta tatt?

10. Hvilken historisk person ser man på fotografiet Guerrillero Heroico, eller Heroisk geriljakriger?





Fotografisk hukommelse - svar

1. Rockefeller Center

2. Kong Olav

3. Han var matros, hun sykepleier

4. Molde

5. Han rekker tunge

6. Beijing

7. Hubble-teleskopet

8. John Lennon

9. Vietnamkrigen

10. Che Guevara