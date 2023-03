Spørrebanken 11. mars

Godt og blanda

1. Hva heter amfiscenen i Kristiansand dyrepark som har navnet sitt fra bostedet til Sunniva i Kaptein Sabeltann-universet?

2. Hva står a.D. for, i betydningen ‘det og det år etter Kristi fødsel’?

3. Hva slags arkitekturstil er den særegne Chrysler-bygningen i New York et eksempel på?

4. I hvilket år ble Franklin D. Roosevelt president i USA?

5. Hvilket grunnstoff har det laveste kokepunkt av alle stoffer?

6. Hva het den islandske vulkanen som skapte problemer for flytrafikken i 2010?

7. Hva er myntenheten i Sør-Korea?

8. I hvilken by ligger Taj Mahal?

9. Hva er det walisiske ordet for «Wales»?

10. Hvilke tre farger er i flagget til Bolivia?

Godt og blanda - svar

1. Kjuttaviga

2. Anno Domini

3. Art deco

4. 1933

5. Helium (−268,9 grader celsius/4,2 kelvin)

6. Eyjafjallajökull

7. Won

8. Agra

9. Cymru

10. Gul, rød og grønn





Svaret begynner på B

1. Hva er etternavnet til den nordirske fotballspilleren George, som på grunn av sitt sorte hår fikk kallenavnet El Beatle?

2. Hvilken amerikansk by, som ligger ved foten av Santa Monica Mountains, er hjemmet til mange filmstjerner fra Hollywood?

3. Hva er fornavnet til den mye omtalte kjæresten til Per Sandberg?

4. Hva heter sankt bernhardshunden som tilhører Donald Duck?

5. Hva er det Arnulf Øverland sier skjer med Europa i siste linje av diktet Du må ikke sove?

6. Hva heter bukten av Atlanterhavet som ligger mellom Spanias nordkyst og Frankrikes vestkyst?

7. Hva ble tilsatt bensinen for å motvirke motorbank?

8. I hvilket land er Nassau hovedstad?

9. Hva er det engelsk ordet for kritt-tavle?

10. Hvilken nedsettende betegnelse ble først brukt om politiske ustabile stater i Latin-Amerika, hvis økonomier var avhengige av en enkelt eksportvare?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på B - svar

1. Best

2. Beverly Hills

3. Bahareh

4. Bolivar

5. «Brenner»

6. Biscayabukta

7. Bly

8. Bahamas

9. Blackboard

10. Bananrepublikk





Geografi

1. Hvilken Europavei går over Svinesundsbrua?

2. Hva er den mest befolkede byen i Israel etter Jerusalem?

3. Hvilken by er de facto hovedstad i Sveits?

4. Grenser Sverige til Russland?

5. I hvilket fylke ligger Elverum?

6. Hvor finner man byen Nuuk eller Godthåb?

7. I hvilket land er Lusaka hovedstaden?

8. Hva heter øya som deles mellom Indonesia, Malaysia og Brunei?

9. Hvilket land i Afrika grenser til flest land?

10. Hva er jordens største innsjø?

Geografi - svar

1. E6

2. Tel-Aviv

3. Bern

4. Nei

5. Innlandet

6. Grønland

7. Zambia

8. Borneo

9. DR Kongo (9)

10. Kaspihavet eller Det kaspiske hav





Ikoner fra 1980-tallet

1. Hva er høyden til skuespilleren Danny DeVito? 147, 157 eller 167 centimeter?

2. Fra hvilket land kommer Arnold Schwarzenegger?

3. Hva het bandet til sangeren George Michael?

4. Hvilken popstjerne feiret 27-årsdagen sin med å gifte seg med skuespilleren Sean Penn?

5. I hvilket underholdningsprogram ble Eddie Murphy først kjent?

6. Hvilken sanger og skuespiller hadde en stor hit med sangen «Physical» på åttitallet?

7. Hvilket år kom A-ha sitt debutalbum Hunting High and Low ut?

8. Hvem var verdens mest kjente fange da vedkommende ble løslatt fra fengsel i 1990?

9. Hva heter egentlig artisten med artistnavnet Ole I’Dole?

10. Hvilken sanger, skuespiller og moteikon spilte mot Roger Moore i James Bond-filmen A View To A Kill (1985)?

Ikoner fra 1980-tallet

1. 147 centimeter

2. Østerrike

3. Wham

4. Madonna

5. Saturday Night Live

6. Olivia Newton-John

7. 1985

8. Nelson Mandela

9. Ole Evenrud

10. Grace Jones





Datoen i dag - 11. mars

1. I 1985 får Sovjetunionen en ny generalsekretær – hvem?

2. I 2003 blir Den internasjonale straffedomstolen opprettet. I hvilken by ligger den?

3. I 2007 stiftes Rødt etter at to partier slår seg sammen (pluss deres felles ungdomsorganisasjon Rød Ungdom). Hvilke to partier var det?

4. I 2005 blir Ole Christian Kvarme utnevnt til biskop i Den norske kirke. I hvilket bispedømme?

5. I 1905 blir Peter Michelsen statsminister. Hvilke to partier representerte han i sine to statsministerperioder?

6. John Howard blir Australias 25. statsminister. Nevn ett år han satt som statsminister.

7. I 1822 rammes Norge av katastrofen som har fått tilnavnet «Galnemåndagen». Hvilken naturkatastrofe var det som rammet vestlandskysten?

8. I 1901 blir KrF-politikeren Kjell Bondevik født. Hvilket slektskap har han til Kjell Magne Bondevik?

9. I 1920 blir en annen KrF-politiker, Kåre Kristiansen, født. Hvorfor trakk han seg fra Den norske Nobelkomite i 1994, noe som skapte oppmerksomhet verden over?

10. I 1950 blir mannen bak den store acapella-klassikeren «Don’t Worry, Be Happy» født. Hva heter han?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





Datoen i dag - 11. mars - svar

1. Mikhail Gorbatsjov

2. Haag

3. Arbeidernes kommunistparti og Rød Valgallianse

4. Oslo bispedømme

5. Høyre og Venstre

6. 1996-2007

7. En orkan

8. De er onkel og nevø

9. Han trakk seg i protest mot at fredsprisen ble tildelt PLO-leder Yasir Arafat

10. Bobby McFerrin





Aktuelt

1. Hva ble det historiske resultatet da de rivaliserende fotballklubbene Manchester United og Liverpool møttes forrige helg?

2. Hva heter kringkastingssjefen i NRK?

3. I hvilken TV-serie møter man mennene Adam, Jeppe, Henrik og William?

4. I år avsluttes Broadways lengstlevende oppsetning The Phantom of the Opera. Hvem har skrevet musikken til musikalen?

5. Denne uka skal langrennskvinnene gå femmila offisielt for første gang. Hva har til nå vært den lengste distansen for kvinnene?

6. I hvilken kommune ligger Sametingsbygget?

7. Toblerone flytter mye av produksjonen ut av Sveits, og må derfor fjerne det sveitsiske fjellet som har utgjort deres logo. Hvilket fjell er det?

8. Hvor mange stjerner er det i EU-flagget?

9. Begrepet TERF brukes om feminister som ikke vil inkludere transkvinner i kvinnekampen. Hva står TERF for?

10. Denne uken er det 36 år siden U2 slapp albumet Joshua Tree. I hvilken amerikansk delstat ligger nasjonalparken med samme navn?

Aktuelt - svar

1. 7-0 til Liverpool

2. Vibeke Fürst Haugen

3. Exit

4. Andrew Lloyd Webber

5. 30 kilometer

6. Karasjok

7. Matterhorn

8. Tolv stjerner

9. Transekskluderende radikalfeminisme

10. California