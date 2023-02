Godt og blanda

1. Hvilken av de nåværende europeiske kongene har sittet lengst ved makten?

2. Det er aldri blitt oppdaget to personer med like fingeravtrykk - fleip eller fakta?

3. Hva er det eneste vinter-OL hvor Norge ikke vant en eneste øvelse?

4. Hva er et annet navn for folkeminner?

5. I Andre Mosebok, hva er det Moses forvandler staven sin til for å vise Guds makt?

6. Hvilken forfatter har skrevet romanen Den siste revejakta?

7. I hvilket fylke finner man distriktet Nordfjord?

8. Hvor mange noter er det per oktav i en heptatonisk skala?

9. Nevn ett år Karl Marx levde.

10. Hvilket legemiddel markedsføres i Norge under produktnavnene Stesolid, Valium og Vival?

[ Åste Dokkas nettquiz: Hvor quizten er du? ]

KALD MARX: En statue av den tyske filosofen Karl Marx dekket av is på en kald vinterdag i Berlin i desember 2022. (Markus Schreiber/AP)

Godt og blanda - svar

1. Carl 16. Gustaf (Sverige)

2. Fakta

3. OL i Calgary i 1988

4. Folklore

5. En slange

6. Ingvar Ambjørnsen

7. Vestland

8. Sju

9. 1818-1883

10. Diazepam





Svaret begynner på Æ

1. På latin heter det «Gloria in Excelsis Deo». Hva heter det på norsk?

2. Hva kalles et drap som begås i den hensikt å gjenopprette æren til en person, familie eller slekt som føler seg krenket?

3. Hvilken sang av Sirkus Eliassen ble kåret til årets hit under Spellemannprisen i 2012?

4. Hva kalles samlingen med moralske fortellinger fra den greske antikken som ifølge folketradisjon skal ha blitt fortalt av en frygisk slave som levde på øya Samos?

5. Hva er et annet ord for slektstavle?

6. Hvilken fransk fortjenstorden ble innstiftet av Napoléon Bonaparte i den franske republikk 19. mai i 1802?

7. I rockebandet Prudence sin siste singel synges det om det å være trønder. Hva heter sangen?

8. Han kalles Hlér og Gyme (Gymir), og er bror av Vinden og Ilden. Hva heter jotunen som rår over havet i norrøn mytologi?

9. Hva er den fysisk største dykkanden i Norge? Den ble i 2018 utnevnt til fylkesfugl i Nordland?

10. Hvilket latinsk epos av den romerske dikteren Vergil ble betraktet som romernes nasjonalepos?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på Æ - svar

1. «Ære være Gud i det høyeste»

2. Æresdrap

3. «Æ vil bare dans»

4. Æsops fabler

5. Ættetavle

6. Æreslegionen

7. «Æ e trønder æ»

8. Æge

9. Ærfugl

10. Æneiden





Aktuelt

1. Hvilket kjent norsk par feirer begge sin 50 årsdag i år, den 20. juli og 19. august?

2. Storbritannias kong Charles vil i mars bli den første britiske monarken som holder en tale i Tysklands parlament. Hva heter det tyske parlamentet?

3. Hvilke tre land skal være vertskap for fotball-VM i 2026?

4. Hva heter Steven Spielbergs nyeste film?

5. I hvilket land foregår handlingen til den Oscar-nominerte svarte komedien The Banshees of Inisherin?

6. Hvilken ting som forbindes med feiringer mistenker amerikanerne at Kina for tiden bruker for å spionere på dem?

7. Hvilken stor rekord tok basketballspilleren LeBron James nylig fra Kareem Abdul-Jabbar?

8. Hvorfor spiller den miljøbevisste fotballspilleren Morten Thorsby med draktnummer 2?

9. Hva heter den nylig avdøde komponisten som står bak sanger som «Raindrops Keep Fallin’ on My Head» og «I Say a Little Prayer for You»?

10. Den norske kirke har fått enda en ny biskop. Hvor mange biskoper er de totalt?

[ QUIZ: Til hvilken by var skipet Titanic på vei før det sank? ]

LEGENDER: Oscar-vinner Jack Nicholson hilser på en annen Oscar-vinner. Vet du hva komponisten på bildet heter? (DOUGLAS C. PIZAC/AP)

Aktuelt - svar

1. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit

2. Bundestag

3. Canada, USA og Mexico

4. The Fabelmans

5. Irland

6. En ballong

7. Han er den mestscorende NBA-spilleren gjennom tidene

8. For å rette fokus på klimamålet om å holde den globale oppvarmingen under to grader

9. Burt Bacharach

10. Tolv





VM i Skiskyting og VM i alpint

1. I hvilken tysk by arrangeres årets VM i skiskyting?

2. I hvilket land arrangeres årets VM i alpint?

3. Hvilke fire norske mannlige utøvere er på topp 10-listen over mestvinnende utøvere i VM i skiskyting? (flest medaljer)

4. Hvilke fire norske kvinnelige utøvere er på topp 10-listen over mestvinnende utøvere i VM i skiskyting? (flest medaljer)

5. Hvilken norsk mannlig alpinist er den mestvinnende utøveren i VM i alpint? (flest medaljer)

6. Hva er de fire enkeltdisiplinene i alpint? (ikke inkludert alpin kombinasjon eller lagkonkurranse)

7. I skiskyting er normaldistanse på 20 kilometer, sprint på 10 kilometer og fellesstart på 15 kilometer. Hvor mange kilometer er jaktstarten på?

8. Bortsett fra brødrene Bø, nevn en norsk mannlig utøver som er med i Norges tropp i årets VM i skiskyting?

9. Hvilken tidligere norsk alpinist, som vant tre VM-gull i Åre i Sverige i 1954, ble kalt «Mr. Ski» i USA?

10. Aleksander Aamodt Kilde ble slått med kun ett hundredel i super-G nylig. Hvor mange centimeters forskjell tilsvarer egentlig forskjellen på ett hundredel i 115 kilometer i timen? (slingringsmonn på pluss minus 2 centimeter).





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (29).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





VM i Skiskyting og VM i alpint - svar

1. Oberhof

2. Frankrike

3. Ole Einar Bjørndalen (1), Johannes Thingnes Bø (3), Emil Hegle Svendsen (4) og Tarjei Bø (7)

4. Marte Olsbu Røiseland (2), Tiril Eckhoff (3), Tora Berger (8) og Live Grete Skjelbreid (9)

5. Kjetil Andre Aamodt

6. Slalåm, storslalåm, super-G og utfor.

7. 12,5 kilometer

8. Filip Fjeld Andersen, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid

9. Stein Eriksen

10. 28 centimeter





Mandager

1. Hvilket uttrykk brukes synonymt med uttrykket dagen derpå og beskriver dagen etter hard festing?

2. Hvilket band synger om at det er «mandag hele året»?

3. «I Don’t Like Mondays» er en sang som ble skrevet av mannen bak Live Aid, Bob Geldof. Hva het bandet hans som utga sangen?

4. Hvilket band står bak sangen «Blue Monday»?

5. Første januar i 1973 ble mandag offisielt den første dagen i uken i Norge. Hva hadde vært den første dagen i uken fram til da?

6. Hvilken norsk kjendis er kjent for sitt lidenskapelige forhold til mandager? Han har blant annet gitt ut boka Endelig mandag!.

7. Hvordan skriver man mandag på nynorsk?

8. Mandagen skiller seg fra de andre ukedagene ved å være oppkalt etter noe annet enn en gud. Hva?

9. Hvilken svensk artist står bak sangen «Måndagsbarn»?

10. Hvilken forfatter har skrevet romanen Mandag er månens dag?

[ QUIZ: Filmer om «den utvalgte» ]

LIVE AID: Bob Geldof spilte også på Live Aid. Kan du navnet på bandet hans? (Ap Photo/Ap)

Mandager - svar

1. Blåmandag

2. DumDum Boys

3. Boomtown Rats

4. New Order

5. Søndag

6. Petter Stordalen

7. Måndag

8. Den er oppkalt etter månen

9. Veronica Maggio

10. Reidun Nordtveit





Datoen i dag - 11. februar

1. Hosni Mubarak går av som president. I hvilket land skjedde dette?

2. Ayatollah Khomeini tar makten i Iran. I hvilket år skjedde dette?

3. Robert Fulton tar i 1809 patent på en spesiell type båt. Hva slags type båt?

4. Den franske filosofen Rene Descartes dør. Nevn ett år han levde.

5. Varg Vikernes, dømt for blant annet tre kirkebranner, blir født. Si enten hvilket navn han går under nå eller hvilket navn han ble født med?

6. Egil «Drillo» Olsen gjør i 2009 comeback som norsk landslagstrener i fotball og vinner 1-0 mot en stormakt. Hvilket fotballag slo han?

7. I 1955 blir det som skal bli Finlands første kvinnelige statsminister født. Hva heter hun?

8. I 1980 blir Pizza Grandiosa lansert. Hvem produserer de første av disse pizzaene?

9. Republikanerne Jeb Bush og Sarah Palin blir født. De har begge vært guvernører i hver sin delstat. Hvilke to delstater er det snakk om?

10. I 1887 starter driften ved Sulitjelma gruber. I hvilken kommune ligger Sulitjelma?

[ Julius Cæsar fikk kun én biologisk sønn. Hvem var mor til barnet? ]

PALIN: Tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin på et valgkamp-arrangement i 2022. (Bill Roth / ADN/AP)

Datoen i dag - 11. februar - svar

1. Egypt

2. 1979

3. Dampbåt

4. 1596-1650

5. Kristian Larsson Vikernes/Louis Cachet

6. Tyskland

7. Anneli Jäätteenmäki

8. Nora Industrier

9. Florida (Bush) og Alaska (Palin)

10. Fauske