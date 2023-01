Godt og blanda

1. Er det en kano eller en kajakk som tradisjonelt kun har plass til en person?

2. Når feires morsdagen i Norge?

3. Hvilket basketballag spiller LeBron James på?

4. Hvilke tre farger har Estlands flagg?

5. Hvem har skrevet romanserien om Morgan Kane?

6. Før han ble en TV-personlighet, hva var hovedyrket til Anthony Bourdain?

7. Hvor mange tagger er det i et pentagram?

8. Hvem er den siste som snakker i slutten av Bibelen?

9. Fullfør tekstlinjen: «Like a dog without a bone, an actor out on loan...».

10. I hvilket land i Skandinavia begynte musikkmagasinet GAFFA?

LEGENDE-MØTE: Basketball-legendene Paul Silas (t.v.) og LeBron James hilser på hverandre etter en NBA-kamp i 2011.

Godt og blanda - svar

1. Kajakk

2. Den andre søndagen i februar

3. Los Angeles Lakers

4. Blå, svart og hvit

5. Kjell Hallbing (pseudonymet Louis Masterson godkjennes også)

6. Kokk

7. Fem

8. Johannes

9. «Riders on the storm»

10. Danmark





Svaret begynner på Y

1. Hvilket amerikansk universitet utgjør sammen med Harvard og Princeton «The Big Three»?

2. Hvilket ord er både en generell betegnelse for asketer i India, og brukes om en som utøver yoga?

3. Hva heter medlemmet av showgruppa Dizzie Tunes som er faren til Thomas Numme?

4. Hva er et annet navn på «Den avskyelige snømannen» som er blitt påstått sett i Himalaya?

5. Hvilket ord særlig forbundet med folk fra New England blir iblant brukt nedsettende av sørstatsamerikanere om nordstatsfolk?

6. To hovedsteder i verden begynner på bokstaven Y. Nevn en av dem.

7. Hvilken Elton John-sang utgjør et musikalsk høydepunkt i filmmusikalen Moulin Rogue?

8. Hvilket navn tok artisten Cat Stevens senere i sin karriere?

9. Hvem er jeg? Jeg ble født i Egypt i 1929, dannet det politiske partiet Fatah, og fikk Nobels fredspris i 1994.

10. Hva heter den norsk-ættede franske komponisten som står bak filmmusikken til Den fabelaktige Amélie fra Montmartre?





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på Y - svar

1. Yale

2. Yogi

3. Yngvar Numme

4. Yeti

5. Yankee

6. Yaoundé (Kamerun) og Yamoussoukro (administrativ hovedstad i Elfenbenkysten)

7. «Your Song»

8. Yusuf Islam

9. Yasir Arafat

10. Yann Tiersen





Aktuelt

1. Hvilket fotballag i Premier League er Martin Ødegård kaptein for?

2. Denne måneden fyller TV-serien Mot i Brøstet 30 år. Hva heter nordmannen som skapte serien?

3. En ny, revidert bibeltekst er nå vedtatt av Bibelselskapet. Hvilket ord skal erstatte ordet «tjener» i flere tekster?

4. Hva heter hovedkarakteren i filmfranchisen Avatar?

5. I hvilken engelsk by holdes årets finale i Eurovision Song Contest?

6. Tom Hanks er aktuell som Otto i filmen A Man Called Otto. Hvilken nordisk film og roman er denne filmen basert på?

7. Hvilket dyrenavn har de tyske stridsvognene som Ukraina og flere land ønsker skal bli sendt til Ukraina?

8. Hvilke to politikere kjemper om å bli nestleder i KrF?

9. Datoen i dag ble partiet Venstre stiftet. I hvilket år skjedde det?

10. Datoen i dag i 1547 ble Edvard VI konge av England og også Englands første protestantiske overhode. Hvem var hans far?

Aktuelt - svar

1. Arsenal

2. Tore Ryen

3. «Slave»

4. Jake Sully

5. Liverpool

6. «En mann ved navn Ove»

7. Leopard

8. Ida Lindtveit Røse og Jorunn Gleditsch Lossius

9. 1884

10. Henrik den åttende





Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (29).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

Kjente kjellere

1. Hvor er det lett å være rebell, ifølge musikkgruppa Karpe?

2. Ølkjellerkuppet var det tyske nazistpartiet forsøk på å overta regjeringsmakten i hvilken tysk delstat?

3. I hvilken skrekkroman finner man Norman Bates’ døde mor i fruktkjelleren?

4. Hva heter den nye oppfølgeren til TV-serien That 70′s Show, hvor handlingen primært foregikk i kjelleren til Eric Foreman?

5. Hvilken artist og hvilket band står bak utgivelsen The Basement Tapes (1975)?

6. I hvilken kommune finner man Norges første militære flyplass, Kjeller?

7. I hvilken kriminal-thriller fra 2007 får man høre setningen «Ikke mange har kjellere i California...».

8. Hvilken film som har vunnet Oscar for beste film, lever det en fattig mann i skjul i kjelleren til et rikt par?

9. Fra hvilket land kommer elektronika-duoen Basement Jaxx?

10. På hvilket av Oslos teatre finner man Teaterkjeller’n?

Alfred Hitchcock ber på denne gamle filmplakaten folk om å innfinne seg presis for visningen av hans mesterverk, «Psycho».

Kjente kjellere - svar

1. «I kjellerleiligheten din»

2. Bayern

3. Psycho

4. That 90′s Show

5. Bob Dylan og The Band

6. Lillestrøm

7. Zodiac

8. Parasitt

9. England

10. Oslo Nye Teater





Nordland

1. Hvilke to fylker grenser Nordland til?

2. Hvilken by er administrasjonssenteret i Nordland?

3. Hvilke to hav har Nordland kystlinje mot?

4. Hva er LoVeSe en forkortelse for?

5. Hva er det høyeste fjellet i Nordland og også Nord-Norge?

6. På natten til hvilken dag i året foregår handlingen i Halvdan Sivertsens sang «Ti tusen tommeltotta»?

7. Hva heter den kinoaktuelle storfilmen som handler om slaget om Narvik i 1940?

8. Hvilket mineral var det tyskerne håpet å skipe ut i Narvik under 2. verdenskrig?

9. Fra hvilken by kommer Sandra Lyng Haugen?

10. Hvor mange seriegull har fotballaget Bodø/Glimt?

Skuespiller Stig Henrik Hoff er å se på kino i en påkostet film om slaget om Narvik under 2. verdenskrig.

Nordland - svar

1. Trøndelag og Troms og Finnmark

2. Bodø

3. Norskehavet og Atlanterhavet

4. Lofoten, Vesterålen og Senja

5. Oksskolten

6. Sankthansdagen

7. Kampen om Narvik

8. Jernmalm

9. Mosjøen

10. To seriegull (2020 og 2021)





Filmer om «den utvalgte»

1. «Du var den utvalgte», roper Obi-Wan Kenobi i sinne i den tredje episoden av Star Wars. Hvem roper han til?

2. I filmfranchisen The Matrix heter hovedpersonen Neo. Hva er dette et anagram for?

3. I Harry Potter-filmene, hvilken menneskelig kraft er det som gjør at han overlever dødstrylleformelen til antagonisten Voldemort?

4. I filmen The Terminator, hvorfor reiser Terminator tilbake i tid for å drepe kvinnen Sarah Connor?

5. Hva har Frodo Lommelun, Peter Parker og Luke Skywalker til felles?

6. Hvilken skuespiller er både heltepersonen i Clash of the Titans-filmene og Avatar-filmene?

7. I The Omen-trilogien, hvilket navn bærer barnet som i hemmelighet er Antikrist?

8. Hvilken regissør står bak filmen Jesu siste fristelse (1988)?

9. Hvem henviser tittelen Prinsen av Egypt til?

10. Hva heter filmen fra 1995 hvor man møter Christopher Walken som erkeengelen Gabriel og Viggo Mortensen som Lucifer?

Skuespiller Elijah Wood på premieren på filmen «Ringenes Herre» i Los Angeles 16. desember i 2001.

Filmer om «den utvalgte» - svar

1. Anakin Skywalker (Darth Vader)

2. One

3. Morens kjærlighet (morens offer)

4. Fordi hennes ufødte sønn vil redde menneskeheten

5. De vokser opp uten foreldre (eventuelt: De vokste opp hos sin onkel)

6. Sam Worthington

7. Damien

8. Martin Scorsese

9. Moses

10. The Prophecy