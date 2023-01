Spørrebanken 7. januar: Nord-Norge, The Beatles og helligtrekongersdag

Godt og blanda

1. Hvilket monarki ble Grace Kelly en del av da hun giftet seg i 1956?

2. Hva er den norske tittelen på filmklassikeren The Shining?

3. Hva kalles lotteriformen hvor loddene befinner seg i en trommel?

4. Hva er forfatteren Bram Stokers mest kjente bok?

5. Hvem var Stefanus, som stefanusdagen og Stefanusalliansen er oppkalt etter?

6. Hva var det som oppdaget av arkeologen Howard Carter i 1922?

7. Hvilket europeisk land er formet omtrent som en T-skjorte?

8. Hvem er eneste medlem i Bare Egil Band?

9. Hva betyr ordet «antipasti», som du som oftest finner i menyen til italienske restauranter?

10. I hvilken av de norske byene heter kongeboligen Stiftsgården?

Godt og blanda - svar

1. Fyrstedømmet Monaco.

2. Ondskapens hotell.

3. Tombola.

4. Dracula.

5. Kirkas første martyr. Ble ifølge Apostlenes gjerninger steinet til døde.

6. Tutankhamons grav.

7. Estland.

8. Egil Hegerberg.

9. Forretter.

10. Trondheim.

STIFTSGÅRDEN: Her feiret kongefamilien kongeparets 25 år på tronen i 2016. (Lise Åserud/NTB)

Svaret begynner på V

1. Hvilket dyr kalles racoon på engelsk?

2. Hvem tok OL-gull i langrenn stafett sammen med Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira og Therese Johaug i 2010?

3. Hvem har lagd den store stjerna ved Gardermoen lufthavn?

4. Hvilket produkt er Absolut og Grey Goose produsenter av?

5. Hvilket fotballag spiller sine hjemmekamper på SR-Bank Arena?

6. Hva heter fossen som ligger på grensa mellom Zambia og Zimbabwe?

7. Hvem vant fjorårets utgave av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis»?

8. Hvilken trøndersk visegruppe er kjent for sanger som «Førarkortet» og «Det Er Itjnå Som Kjem Tå Sæ Sjøl»?

9. Hva er rayon og kunstsilke andre ord for?

10. Hva heter den russiske byen som ble en kasteball mellom Finland og Russland under, og i etterkant av, Vinterkrigen? Navnet er nesten likt som en dansk by.

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Svaret begynner på V - svar

1. Vaskebjørn.

2. Vibeke Skofterud.

3. Vebjørn Sand.

4. Vodka.

5. Viking FK.

6. VIctoriafallene.

7. Vegard Ylvisåker.

8. Vømmøl Spellemandslag.

9. Viskose.

10. Vyborg.

Aktuelt

1. Hvem meldte nylig overgang til den saudiarabiske klubben Al Nassr?

2. På hvilken dato feires helligtrekongersdag?

3. Under hvilket navn var Joseph Ratzinger bedre kjent?

4. NHOs årskonferanse gikk av stabelen denne uka. Hva står NHO for?

5. Hvilken kjent brite gir ut selvbiografi denne måneden, og har allerede rukket å skape overskrifter rundt innholdet?

6. I dag, 7. januar, fyller Gregor Schlierenzauer år. Innen hvilken idrett var han verdensledende?

7. Også Formel 1-fører Lewis Hamilton fyller år i dag. Hvilket bilmerke kjører han for?

8. På denne dag ble det franske satirebladet Charlie Hebdo utsatt for et terrorangrep. I hvilket år fant angrepet sted?

9. Innen hvilken idrett går verdensmesterskapet snart av stabelen i Polen og Sverige?

10. Hvor er årets sesong av Mesternes mester spilt inn?

Aktuelt - svar

1. Cristiano Ronaldo.

2. 6. januar.

3. Pave Benedikt XVI.

4. Næringslivets hovedorganisasjon.

5. Prins Harry.

6. Skihopp.

7. Mercedes.

8. 2015.

9. Håndball (for menn).

10. Sandefjord.

Italy F1 GP Auto Racing FORMEL 1: Hvilket bilmerke kjører denne tøffingen for? (Luca Bruno/AP)

Naturvitenskap

1. Hvilken størrelse måles i ampere?

2. Hva gjør en katalysator med en kjemisk reaksjon?

3. Hva heter det grønne pigmentet som er nødvendig i en fotosyntese?

4. Hvilken gresk filosof var det som, ifølge legenden, satt i badekaret og utbrøt «Eureka!», for så å løpe naken gjennom byen?

5. Og hva var det han skal ha skjønt mens han satt i badekaret?

6. Hvilken fysisk prosess var det nylig amerikanske forskere klarte å utføre med energioverskudd?

7. Hva er deoksyribonukleinsyre bedre kjent som?

8. Hvor mange av de 222 nobelprisvinnerne i fysikk gjennom tidene er kvinner? 4, 12, 25 eller 31?

9. Hva kalles grunnstoffer som befinner seg helt til høyre i periodesystemet og som i all hovedsak ikke reagerer med andre stoffer?

10. Hva heter det internasjonale systemet med vitenskapelige enheter som inkluderer blant annet meter, sekund og kilogram?

---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (80) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (28).

I blant vikarstyres Spørrebanken av journalist Liv Mari Lia.

---

Naturvitenskap - svar

1. Elektrisk strøm.

2. Øker hastigheten på den.

3. Klorofyll.

4. Arkimedes.

5. At vannivået i karet steg med et tilsvarende volum som den delen av kroppen hans som var under vann (loven om oppdrift).

6. Fusjon.

7. DNA.

8. 4.

9. Edelgasser.

10. SI-systemet.

Nord-Norge

1. Hvilken by er regionens største?

2. Omtrent hvor stor prosentandel av befolkningen til gamle Finnmark fylke bor i Alta? 12, 17 eller 28 prosent?

3. Hva heter broren til Kari og Ola Bremnes, som utgjør siste del av søskentrioen?

4. Er det Mosjøen eller Mo i Rana som ligger lengst nord?

5. Hvilket område er Sortland en del av?

6. Bjørnar Skjæran er én av to nåværende ministere som kommer fra Nord-Norge. Hva er han minister for?

7. Hvem er biskop i Nord-Hålogaland bispedømme?

8. I hvilken kommune ligger Sametinget?

9. Hva heter kapellet som ligger ved Grense Jakobselv?

10. Hvor ligger romsenteret hvor det blant annet skytes opp norske forskningsraketter og slippes vitenskapelige ballonger?

NORD-NORGE: Slik ser Sametinget ut, men hvor ligger det? (Berit Keilen/NTB)

Nord-Norge - svar

1. Tromsø.

2. Omtrent 30 prosent.

3. Lars Bremnes.

4. Mo i Rana.

5. Vesterålen.

6. Fiskeri og havbruk.

7. Olav Øygard.

8. Karasjok.

9. Oscar 2.s kapell.

10. På Andøya.

The Beatles

1. Hva heter Beatles-albumet hvor coveret viser et bilde av bandmedlemmene som krysser en fotgjengerovergang?

2. I hvilken tysk by prøvde en tidlig utgave av The Beatles lykken som klubbmusikere?

3. Hva heter Beatles-låta som har gitt navn til både en norsk musikkfestival og en roman av Haruki Murakami?

4. Hva heter de to gjenlevende Beatles-medlemmene?

5. Fra hvilken sang er følgende tekstlinje hentet: «when the night is cloudy there is still a light that shines on me, shinin’ until tomorrow»?

6. Hvilken Beatles-låt ble mistenkt for å være snikreklame for det psykedeliske dopet LSD, på grunn av at låttittelen også kunne forkortes slik?

7. I hvilken engelsk by ble bandet etablert?

8. Hvem skrev Paul McCartney sangen «Hey Jude» til?

9. Hva het bandet som John Lennon og Yoko Ono dannet i 1969?

10. Hvem av de fire bandmedlemmene fantes det en konspirasjonsteori om at egentlig var død?

BAND: Fire blide, glade, engelske gutter i 1965. (NTB kultur)

The Beatles - svar

1. Abbey Road.

2. Hamburg.

3. Norwegian Wood.

4. Paul McCartney og Ringo Starr.

5. Let It Be.

6. Lucy in the Sky with Diamonds.

7. Liverpool.

8. John Lennons sønn, Julian Lennon.

9. Plastic Ono Band.

10. Paul McCartney.