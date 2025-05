Noen hundre demonstrerte til støtte for Israel foran Stortinget

Felleskomiteen for Israel og organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) arrangerte søndag ettermiddag en markering på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo. De demonstrerte til støtte for Israel, ti dager etter markeringen av Israels uavhengighetsdag.

Arrangørene hadde satt opp busser fra Vestfold og Sørlandet for deltakere. Arrangørene oppgir at Bård Hoksrud (Frp), Dag-Inge Ulstein (KrF) og stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) var blant talerne på markeringen.

Politiet meldte underveis at det hadde møtt opp omtrent 200 demonstranter. Like bak hadde rundt 100 personer møtt opp i en motdemonstrasjon i Spikersuppa.

Motdemonstrantene hadde palestinske flagg og paroler mot MIFF.

Politiet var til stede med flere ressurser for å trygge begge de to demonstrasjonene. De meldte underveis om at det ikke hadde vært noen spesielle hendelser.