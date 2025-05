Ukraina sier ja til våpenhvile – Russland krever stans i våpenhjelp

– Ukraina og alle våre allierte er klare for en betingelsesløs våpenhvile til lands, i lufta og til sjøs i minst 30 dager, alt fra mandag av, skriver utenriksminister Andrij Sybiha på X.

Lørdag fikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøk av Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer.

Polens statsminister Donald Tusk var også på plass i Kyiv, og sammen hadde de fem lederne en telefonsamtale med USAs president Donald Trump.

Innholdet i samtalen er ikke kjent, men Sybiha beskrev den som produktiv.

Trump-forslag

President Donald Trump la tidligere i år fram et forslag om våpenhvile. Ukraina opplyser at de går med på forslaget, noe Russland etter to måneder ennå ikke har gjort.

– Sammen med USA oppfordrer vi Russland til uten forbehold å godta en fullstendig 30 dager lang våpenhvile for å skape rom for samtaler om en rettferdig og varig fred, het det i en felles kunngjøring fra de tre europeiske lederne lørdag.

– Vi er beredt til å støtte snarlige fredssamtaler, til å diskutere den tekniske gjennomføringen av en våpenhvile og til å forberede en fredsavtale, het det videre.

Må ta slutt

– Vi er tydelige på at blodsutgytelsen må ta slutt. Russland må stanse sin ulovlige invasjon, og Ukraina må få blomstre som en trygg, sikker og suveren nasjon innenfor sine internasjonalt anerkjente grenser, understreket Merz, Macron og Starmer.

– Vi vil fortsette å øke vår støtte til Ukraina. Inntil Russland går med på en varig våpenhvile, vil vi trappe opp presset mot Russlands krigsmaskin, slo de videre fast.

Russisk krav

For å gå med på en 30 dager lang våpenhvile krever Russland stans i USAs og Europas våpenstøtte til Ukraina, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til ABC.

– Ellers blir våpenhvilen til Ukrainas fordel, sier han.

Ukraina kommer til å benytte våpenhvilen til å gi soldatene hvile, trene opp nye og mobilisere nye styrker til fronten, mener Peskov.

– Hvorfor skal vi gi Ukraina en slik fordel, spør han.

Minnemarkering

Under lørdagens besøk i Kyiv deltok de europeiske lederne på en minnemarkering for Ukrainas falne på Maidan-plassen i sentrum av den ukrainske hovedstaden.

Zelenskyj og hans kone Olena Zelenska var også til stede under seremonien, sammen med en ukrainsk æresgarde.

Ifølge offisielle tall er 43.000 ukrainske soldater drept siden den russiske invasjonen i februar 2022, men ifølge andre anslag er tallet på drepte trolig dobbelt så høyt.

Ifølge FN er over 13.000 sivile også drept i krigen, men også dette tallet antas å være for lavt.