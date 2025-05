Justin Bieber ber igjen Gud om hjelp

Han er kjent som artist, og ble oppdaget som 13-åring via YouTube.

VG omtalte saken først i Norge.

Fredag la han ut dette på Instagram:

– Jeg har virkelig bedt Gud om å hjelpe meg til å se det beste i folk. Selv etter å ha blitt utnyttet på den måten jeg har.

Dette er bare av en rekke følelsesladde poster popstjernen har delt om sitt forhold til Gud det i det siste. Og om hvordan stjernestatusen han har blitt til del påvirker ham.

I april i år beskriver han Gud som sin løve, som vil kjempe for ham.

– Jeg tror Gud er min løve. Jeg ber Ham om hjelp, skrev han da.

Tro

Gjennom hele sin karriere har popstjernen fra Canada vært åpen om at han har et forhold til Gud. At han er kristen.

Justin Bieber og kona Hailey Bieber ble døpt sammen som voksne i 2020. Dåpen var et felles ønske fra ekteparet, og ble gjennomført med familie og venner til stede.

Etter dåpshandlingen delte Justin Bieber dette med Movieguide:

– Dette er et av de mest spesielle øyeblikkene i mitt liv. Det å bekjenne vår kjærlighet og tillit til Jesus offentlig med våre venner og familie.