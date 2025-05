India og Pakistan enige om våpenhvile

– Pakistan og India har blitt enige om en våpenhvile med umiddelbar virkning, skriver Pakistans utenriksminister Ishaq Dar på X lørdag ettermiddag.

– Dette er ikke en delvis våpenhvile, det er en fullstendig våpenhvileenighet mellom landene, sier han til Geo News.

Han legger til at direktelinjene mellom den indiske og den pakistanske hæren ble tatt i bruk, og at mer enn 30 land har drevet aktivt diplomati.

Våpenhvilen startet klokka 17 indisk tid, opplyser indiske myndigheter. Videre heter det at sjefen for den pakistanske generalstaben ringte lørdag ettermiddag, og at partene ble enige om å stanse alle angrep.

Trump: USA meglet fram avtale

På sin egen plattform Truth Social skriver Trump at det er utenriksminister Marco Rubio som har ledet samtalene som resulterte i våpenhvilen.

– Etter en lang natt med samtaler ledet av USA, gleder det meg å kunngjøre at India og Pakistan har gått med på en fullstendig og umiddelbar våpenhvile. Gratulerer til begge land med å bruke sunn fornuft og stor intelligens, skriver Trump.

Rubio sier at han og visepresident J.D. Vance har hatt tett kontakt med høytstående embetsfolk på både indisk og pakistansk side, og at det også er enighet om ytterligere samtaler mellom landene.

– De indiske og pakistanske regjeringene skal innlede samtaler om et bredt utvalg saker på nøytralt sted, sier Rubio ifølge Reuters.

Oppblussing etter terrorangrep

Konflikten mellom India og Pakistan blusset opp på ny etter et terrorangrep mot turister i indiskkontrollert Kashmir i slutten av april. 26 mennesker ble drept, de fleste av dem hinduer. India anklaget pakistanske myndigheter for å være involvert, noe Pakistan bestrider.

Siden fulgte trefninger på tvers av den såkalte kontrollinjen i Kashmir, før de to atommaktene gikk til angrep mot hverandres territorier denne uka.

Onsdag gikk India til luftangrep mot flere mål i Pakistan. Torsdag sa India at landet hadde avverget et drone- og rakettangrep fra Pakistan mot mer enn tolv byer og landsbyer, noe Pakistan har nektet for. Begge partene har meldt om at flere sivile er drept.

India har hevdet å ha slått ut luftforsvarssystemer og radarer nær storbyen Lahore, som ligger like ved den indiske grensen. Fredag hevdet India at Pakistan hadde sendt 300–400 droner mot militære mål på mer enn 30 steder langs grensen mellom de to landene. Pakistan har avvist at noe slikt har skjedd.