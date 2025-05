LO-kongressen stemte for økonomisk boikott av Israel

Hvis okkupasjonen av palestinske områder ikke opphører innen september i år, bør Norge ta initiativ til en internasjonal boikott, ifølge vedtaket.

LO bruker også ordet «folkemord» om det som den palestinske sivilbefolkningen blir utsatt for.

Uttalelsen fikk støtte fra et stort flertall på kongressen – 240 stemte for mens 69 stemte mot. Vedtaket vakte synlig begeistring med applaus og jubel i salen.

– Ingen andre ord er dekkende

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gjort det klart at Arbeiderpartiet er uenig i et slikt vedtak.

Saken har vakt betydelig diskusjon blant LO-delegatene, og det viste seg vanskelig å komme fram til et kompromiss.

– I Palestina foregår det et folkemord. Det er ingen andre ord som er dekkende nok, sa nestleder i Fagforbundet Ung, Aleksander Liane, da han la fram forslaget fra flertallet i redaksjonskomiteen.

Ettersom det er en beskrivelse som flertallet av delegatene stiller seg bak, er det også viktig at det står uttrykt i uttalelsen, poengterte han.

Advarte mot at det kan slå tilbake

Uttalelsen går dermed lenger enn det LO-ledelsen ønsket seg. Forslaget fra mindretallet i redaksjonskomiteen støttet våpenembargo, samt boikott innen kultur, sport og akademia, men ikke økonomisk boikott. De ville heller ikke bruke ordet folkemord, men heller formuleringen «ufattelige lidelser».

Mindretallet advarte mot en slik uttalelse fordi de mente den kan slå tilbake på palestinerne.

– I internasjonal fagbevegelse står vi helt alene i kravet om boikott av Israel. Ingen andre støtter oss i det, sa LO-sekretær Kristin Sæther da hun la fram mindretallets innstilling.

– Jeg er dypt bekymret for at det er palestinerne som må betale denne prisen for det vi velger å gjøre i dag, sa hun.

Vedtaket innebærer at LO vil arbeide for at dette er noe regjeringen skal følge opp. Dersom teksten blir vedtatt, vil LO arbeide for at dette er noe regjeringen skal følge opp. LO har tre medlemmer i Arbeiderpartiets sentralstyre, og har dermed innflytelse på politikken Ap-regjeringen fører.