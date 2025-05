KrF om LO-vedtak: – Samme politiske linje som Nord-Korea

– LOs forslag innebærer at Norge legger seg på samme politiske linje som Iran og Nord-Korea, sier partileder Dag-Inge Ulstein i Kristelig Folkeparti (KrF) til NTB.

Han sier at økonomisk boikott og isolering av Israel ikke er en effektiv vei til fred i Midtøsten.

– Det er kun et effektivt tiltak for at Norge ikke skal ha noen som helst rolle for å bygge fred i regionen. Slik sett er det i tråd med regjeringens politikk de siste årene, sier Ulstein.

Fredag vedtok LO-kongressen med stort flertall å støtte jobbe for at Norge skal fremme en internasjonal økonomisk boikott av Israel, i strid med Arbeiderpartiets mening.